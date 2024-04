Compartir Facebook

Google anuncia el cierre global de su plataforma Google Podcasts para junio: migración a YouTube Music

Google ha confirmado que su plataforma de contenido, Google Podcasts, que ha concluido su servicio este mes de abril en Estados Unidos, se descontinuará a nivel internacional entre mediados y finales del próximo mes de junio. El gigante tecnológico, que en septiembre del año pasado adelantó su intención de finalizar Google Podcasts a lo largo de 2024, continúa su apuesta por el formato dentro de YouTube Music.

Para facilitar esta transición, Google está proporcionando herramientas a los creadores interesados en llevar su experiencia a esta plataforma alternativa, ofreciendo un conjunto de guías para una migración sin contratiempos.

Siguiendo el cronograma compartió en diciembre del año pasado, Google ha actualizado recientemente su página de web de soporte indicando que los usuarios fuera de Estados Unidos podrán disfrutar de Google Podcasts hasta mediados o finales de junio de 2024. Asimismo, todos los usuarios a nivel mundial tendrán la oportunidad de migrar o exportar sus suscripciones hasta el 29 de julio de 2024.

Esta acción se realiza desde la propia aplicación, que incorpora el botón ‘Exportar suscripciones’ en la parte superior de la pantalla, junto con la opción ‘Exportar a YouTube Music’. Para llevar a cabo esta tarea, es necesario tener instalada la aplicación de YouTube Music.»

Transfiere tus suscripciones a podcasts a YouTube Music

Descubre cómo transferir tus suscripciones a YouTube Music con los siguientes pasos. Luego, busca tus suscripciones en la Biblioteca.

En la app de Google Podcasts, haz clic en Exportar suscripciones en la parte superior de la pantalla. En “Exportar a YouTube Music”, presiona Exportar. En la app de YouTube Music, presiona Transferir. Nota: Si no tienes YouTube Music, se te pedirá que instales la app. Lee la divulgación y presiona Continuar.

Es posible que las suscripciones tarden unos minutos en transferirse. Cuando termines, verás la confirmación en la pantalla principal de YouTube Music. Presiona Ir a la biblioteca para ver tus suscripciones.

YouTube no aloja las suscripciones a podcasts transferidas desde Google Podcasts y, por lo tanto, es posible que no cumplan con los Lineamientos de la Comunidad de la plataforma. Si quieres agregar podcasts adicionales a tu biblioteca en YouTube Music, descubre cómo encontrar podcasts en YouTube Music o agregar podcasts a tu biblioteca con feeds RSS. Ten en cuenta que es posible que algunos podcasts no estén disponibles en YouTube Music.

Espero que os facilite el proceso de migrar los conentidos

