Sea of Thieves está disponible en PlayStation 5 desde hoy, y la Temporada 12 ya está aquí

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Sea of Thieves, la aventura pirata de mundo compartido de Rare que ha recibido a más de 40 millones de jugadores, ya está disponible para PlayStation 5. Disponible como descarga digital a partir de 39,99 € y compatible con el juego cruzado entre Xbox, PlayStation, PC con Windows y Steam, el equipo de Rare está encantado de dar la bienvenida a aún más jugadores para que se hagan a la mar. Y hoy también llega la Temporada 12 a Sea of Thieves como una actualización gratuita para los jugadores de todas las plataformas, trayendo consigo una serie de características que cambiarán el juego.

Lanzado originalmente en 2018, Sea of Thieves es un juego de aventuras de gran éxito que ofrece la experiencia pirata por excelencia de saqueo de tesoros perdidos, intensas batallas, monstruos marinos y mucho más. Con más de seis años de actualizaciones de contenido gratuitas que incluyen historias crossover como A Pirate’s Life y The Legend of Monkey Island, nuevas formas de jugar como PVP bajo demanda y Safer Seas, y herramientas como arpones, cañas de pescar y otras, Sea of Thieves es un sandbox pirata en constante evolución

Los jugadores de todas las plataformas pueden adentrarse hoy en la Temporada 12, coincidiendo con el lanzamiento de Sea of Thieves en PlayStation 5. La Temporada 12 amplía el arsenal de cada jugador con la introducción de la pistola de doble cañón y los cuchillos arrojadizos. Además, los jugadores pueden usar dos nuevas herramientas: invocar esqueletos aliados para que luchen en su nombre con el Bone Coller o tomar control del propio viento con el Horn of Fair Winds. Con las tirolinas, que amplían las opciones de viaje por tierra, y los búhos, que se pueden comprar en el Emporio Pirata, la Temporada 12 se presenta como una temporada transformadora en los mares.

Para más información sobre Sea of Thieves, visita seaofthieves.com. Sea of Thieves está disponible para Xbox Series X|S, Xbox One, PC con Windows 10/11, Steam y PlayStation 5 a partir de 39,99 €. También está disponible con Xbox Game Pass y PC Game Pass.

. Leer artículo completo en Frikipandi Sea of Thieves está disponible en PlayStation 5 desde hoy, y la Temporada 12 ya está aquí