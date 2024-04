Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Este 4 de mayo, que la fuerza te acompañe más que nunca a todos los frikis. ¡Celebra la Fuerza este 4 de mayo con una galáctica oferta de productos de Star Wars!

¡Atención, padawans y maestros Jedi por igual! Este 4 de mayo marca un día especial en el calendario galáctico: ¡el Día de Star Wars! Únete a la celebración de una de las sagas más icónicas de todos los tiempos con una oferta que te llevará a una galaxia muy, muy lejana.

¿Qué mejor manera de conmemorar este día que sumergiéndote en el universo de Star Wars con nuestros productos exclusivos? Desde figuras de acción hasta sables de luz, pasando por camisetas y tazas con los personajes más queridos, tenemos todo lo que necesitas para abrazar tu lado Jedi o Sith.

Y no te preocupes, aficionado a Star Wars, porque nuestras ofertas son tan irresistibles como el encanto de Han Solo. ¡Prepárate para ahorrar mientras te sumerges en la aventura intergaláctica más emocionante!

Celebra el Día de Star Wars conociendo algunos detalles curiosos sobre la saga y permitiéndote un capricho que conmemora el 45 aniversario de este día tan especial para los fans

Esta mítica saga del cine Star Warsvuelve a celebrar su día en todo el mundo para recordar el gran impacto e influencia en toda una generación. ¡El 4 de mayo hay que celebrarlo!

En 2024 se celebra el 45 aniversario de un día muy especial para los seguidores del legendario cineasta George Lucas. El universo de Star Wars se engalana con trajes de Stormtrooper y de cazarrecompensas para conmemorar aquel 4 de mayo de 1979.

El origen de este día icónico para los fans de Star Wars se remonta a una publicación en el periódico británico ‘London Evening News’, donde el Partido Conservador felicitó a Margaret Thatcher por convertirse en la primera ministra del país con el emblemático saludo «May the Force be with you» («Que la fuerza te acompañe»).

Desde entonces, cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars con eventos especiales en todo el mundo, que van desde desfiles temáticos hasta festivales de cine con maratones de películas, además de ofertas y lanzamientos de productos de merchandising de esta amada saga.

Como parte de esta comunidad de fans que comparten la pasión por viajar a la velocidad de la luz, me he sumado al desfile de mi ciudad. Quizás no poseas los planos de la Estrella de la Muerte o no entiendas el idioma de los wookiees, pero seguramente tienes un color de sable láser favorito y sabes quién lo usa.

Por eso, si deseas completar tu colección o añadir un toque de Star Wars a tu hogar, aquí te presento una selección de artículos imprescindibles para recordar los momentos inolvidables que nos ha brindado esta saga. «This is the way».

Os dejamos la table de productos de Star Wars

Os dejamos la inforgrafía Celebra la Fuerza este 4 de mayo con una galáctica oferta de productos de Star Wars

. Leer artículo completo en Frikipandi Celebra la Fuerza este 4 de mayo con una galáctica oferta de productos de Star Wars