FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

Square Enix, Ltd. ha compartido hoy más detalles sobre FINAL FANTASY® REMAKE INTERGRADE, la versión mejorada y ampliada para la consola PlayStation®5 (PS5™) de FINAL FANTASY VII REMAKE, título que ha recibido múltiples premios y críticas positivas. El equipo ha confirmado que el título oficial del nuevo episodio protagonizado por Yuffie será FF7R EPISODE INTERmission, además de publicar más información sobre el personaje principal de Yuffie Kisaragi y sobre los actores que prestarán su voz en inglés a los nuevos personajes de este episodio adicional.

Los jugadores podrán usar el característico estilo de lucha de Yuffie en combate mientras se dispone a robar la materia suprema de la Compañía de Electricidad y Energía Shinra. Yuffie destaca tanto en las distancias cortas como en los ataques de largo alcance, y con la ayuda de la célula principal de Avalancha se adentrará en terreno enemigo para devolver la gloria a su patria y vengarse por fin. Al pertenecer a un grupo de ninjas de élite de Wutai, Yuffie brinda un estilo de juego único en el que destaca el inconfundible shuriken de gran tamaño que lanza a sus enemigos. Mientras el shuriken está en el aire, puede ampliar su alcance y potencia con técnicas de ninjutsu a distancia y dotarlo de un refuerzo de elemento Fuego, Frío, Rayo o Viento con la habilidad «Ninjutsu elemental».

Otra de las habilidades de Yuffie, llamada «Exorcismo», aumenta la potencia del ataque en función de la cantidad de segmentos de BTC empleados previamente. Al igual que las técnicas de ninjutsu que usa junto a su shuriken, es posible incorporar un refuerzo elemental con «Ninjutsu elemental».

Yuffie también puede usar «Torbellino», que genera un remolino de viento que inflige daño y atrae a los enemigos hacia ella. En FF7R EPISODE INTERmission los jugadores podrán descubrir más sobre el particular estilo de lucha ninja de Yuffie y disfrutar de una experiencia ampliada que incorpora numerosas novedades en cuanto a los combates y la jugabilidad.

Junto a Yuffie y Sonon, FF7R EPISODE INTERmission incorpora personajes adicionales, como Zhijie, un hombre de Wutai que sirve de enlace entre el nuevo gobierno wutaiano y la célula principal de Avalancha, los miembros de dicha célula (Nayo, Billy Bob y Polk), y Weiss, el despiadado líder de Deepground, el centro de investigación secreto de Shinra.

SQUARE ENIX también ha anunciado los actores de gran talento que prestarán su voz a estos nuevos personajes en FF7R EPISODE INTERmission:

Yuffie Kisaragi, interpretada por Suzie Yeung

Sonon Kusakabe, interpretado por Aleks Le

Weiss, interpretado por Daman Mills

Zhijie, interpretado por Griffin Puatu

Nayo, interpretada por Ashley Boettcher

Billy Bob, interpretado por David Goldstein

Polk, interpretado por Daniel Amerman

Quienes hayan comprado FINAL FANTASY VII REMAKE para PS4™ y se actualicen a PS5 podrán comprar el nuevo episodio protagonizado por Yuffie desde PlayStation®Store como una descarga independiente. Quienes tengan una copia física de FINAL FANTASY VII REMAKE para PS4 necesitarán una consola PS5 con ranura para disco para disfrutar de esta copia digital gratuita.

Habrá una versión física estándar y una versión digital estándar de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE. Si reservas la versión digital estándar de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, recibirás como recompensa el arma Cactiestrella para usarla en el nuevo episodio protagonizado por Yuffie.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ya se puede reservar en tiendas locales y en línea, y en formato digital (ya sea la versión estándar o la Digital Deluxe Edition) desde PlayStation®Store.

FINAL FANTASY VII REMAKE está disponible para PlayStation®4. Para obtener más información, visitad www.ffvii-remake.com

* Si ya tienes una copia física o digital de FINAL FANTASY VII REMAKE para PS4 y tienes una consola PS5, puedes descargar una copia digital gratuita de FINAL FANTASY VII REMAKE para PS5. Ten en cuenta que con la versión de PS4 de FINAL FANTASY VII REMAKE para los miembros de PlayStation Plus no es posible obtener la copia digital gratuita para PS5. Esta copia no incluye el nuevo episodio protagonizado por Yuffie. Puedes comprar el nuevo episodio protagonizado por Yuffie por separado. Se necesita una conexión a internet para obtener la copia digital gratuita para PS5. Sin embargo, si tienes una copia física de FINAL FANTASY VII REMAKE para PS4 y tienes la edición digital de la consola PS5 (el modelo sin ranura para disco), no podrás descargar la copia digital gratuita.