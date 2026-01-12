Compartir Facebook

Hoy HONOR lanza en Europa el nuevo HONOR Magic 8 Pro, su buque insignia con cámara impulsada por IA que redefine la fotografía móvil

Un smartphone con cámara de 200 MP con IA, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, agente de IA integrado y batería de larga duración

El nuevo HONOR Magic8 Pro reúne innovación, potencia y creatividad en un único dispositivo premium

HONOR, la marca de tecnología global, ha anunciado el lanzamiento en Europa de HONOR Magic8 Pro, su última línea insignia con cámara con IA que redefine la fotografía móvil gracias a sus capacidades inteligentes y de imagen de última generación. Creado para sentar un nuevo precedente en la experiencia de los smartphones de gama alta, HONOR Magic8 Pro integra a la perfección los avances revolucionarios en imagen con IA con un gran rendimiento y un agente de IA orientado al usuario.

«Estamos encantados de presentar HONOR Magic8 Pro en Europa», afirmó James Li, director ejecutivo de HONOR. «Este dispositivo representa un importante avance, no solo en la fotografía móvil, sino en la experiencia del smartphone en su conjunto, impulsado por nuestro profundo compromiso con la innovación en IA. Magic8 Pro integra a la perfección las tecnologías pioneras de imagen con IA de HONOR con una óptica computacional avanzada, lo que permite a todos los usuarios capturar a nivel profesional la claridad, el color y la emoción en cada fotograma. Pero nuestra visión va más allá de la propia lente, con su agente de IA centrado en el ser humano, Magic8 Pro comprende realmente la intención del usuario, convirtiéndose en un compañero de IA intuitivo que aúna arte, inteligencia y una interacción fluida como nunca se había visto».

Fotografía insignia: redefinición de la imagen nocturna con teleobjetivo gracias a AiMAGE

Una vez más, HONOR ha elevado la fotografía con teléfonos inteligentes a nuevas dimensiones gracias a los últimos avances en su sistema de cámara AiMAGE, ofreciendo una claridad, estabilidad y control creativo sin precedentes gracias a la IA de última generación.

HONOR Magic8 Pro incorpora el sistema de teleobjetivo con IA más avanzado del sector hasta la fecha, con una cámara ultra nocturna con teleobjetivo de 200 MP con un gran sensor de 1/1,4 pulgadas, amplia apertura f/2,6, OIS y un zoom óptico de 3,7x. Esta instalación mejora drásticamente la entrada de luz, lo que ofrece detalles más nítidos incluso a largas distancias. La cámara principal ultranoche de 50 MP (f/1,6, OIS) y la cámara ultra gran angular de 50 MP (122°, macro HD de 2,5 cm) amplían aún más las posibilidades creativas, ofreciendo una precisión de tonos vibrantes, un renderizado natural de retratos y paisajes inmersivos.

Gracias al modelo de estabilización adaptativa con IA de HONOR, los usuarios tienen siete veces más probabilidades de obtener excelentes imágenes con zoom, incluso sin trípode ni estabilizador. Además, con este modelo, HONOR Magic8 Pro alcanza el nivel CIPA 5.5 más estable del sector, contando con una mejora de 4x en la precisión de detección de vibraciones y de 1x en la respuesta dinámica.

Por su parte, HONOR Magic8 Pro también estrena Magic Color, el primer procesador de color con tecnología de inteligencia artificial del sector. Gracias a sus avanzados algoritmos de deep learning, es capaz de extraer de forma inteligente 16,77 millones de colores. Mediante la tecnología de migración de color colaborativa entre el dispositivo y la nube, logra un seguimiento y un procesamiento eficientes del color, tanto para la tonalidad general como para el ajuste de detalle específico, lo que garantiza una calidad de salida superior y una previsualización fluida en tiempo real. Con Magic Color, los usuarios pueden recrear estilos cinematográficos, aplicar tonos de película profesionales o crear plantillas personalizadas a partir de cualquier imagen de referencia y utilizarlas directamente en la cámara o a través de Magic Portal. Magic Color simplifica el proceso de gradación, lo que permite obtener resultados de nivel profesional sin esfuerzo.

Más allá de la fotografía, el agente AI Photos permite realizar operaciones con un solo toque o mediante la voz, incluyendo AI Eraser, AI Outpainting, AI Color y AI Cutout. Esto permite eliminar fondos con precisión, retocar retratos, modificar el estilo artístico y manipular imágenes complejas. Para facilitar la fotografía de momentos espontáneos, el nuevo botón AI, una tecla dedicada e independiente del botón de encendido, está configurado por defecto para iniciar la cámara al instante con solo pulsarlo dos veces, incluso desde la pantalla de bloqueo. Los usuarios pueden personalizar sus gestos para acceder a HONOR AI, AI Settings Agent, AI Photos Agent y otras funciones según lo deseen.

Mejorando la experiencia de la inteligencia con capacidades avanzadas de IA

HONOR Magic8 Pro ofrece una mezcla equilibrada de creatividad, razonamiento y experiencias de IA para la ejecución de tareas contextuales.

HONOR AI, que se instala localmente en MagicOS 10, se centra en la percepción, la comprensión del contexto y la ejecución, lo que hace que cada interacción sea más intuitiva y eficiente. Entiende de forma inteligente el contenido de la pantalla, interpreta los comandos de forma natural y ajusta rápidamente la configuración del sistema para ayudar a los usuarios a completar sus tareas de manera eficiente. Con una pulsación prolongada del botón dedicado a la IA, los usuarios pueden acceder directamente a las sugerencias de la pantalla de IA. Estas se adaptan de forma inteligente al escenario actual, activando funciones como AI Photos Agent, el resumen y la detección de deepfakes de IA.

Además, el agente de configuración de IA procesa los comandos del usuario, ya sean escritos o hablados, para comprender la intención semántica y proporcionar respuestas tanto en texto como en voz. La barra lateral mágica permite acceder con un solo toque, y manteniéndose pulsada, a HONOR AI, Magic Portal y otras funciones sin necesidad de que los usuarios salgan de la aplicación en la que se encuentran. Para proteger las comunicaciones en tiempo real, AI Deepfake Detection and AI Voice Cloning Detection proporcionan medidas de seguridad frente al fraude por intercambio de rostros y clonación de voz durante las llamadas y los chats de vídeo, lo que ayuda a garantizar la autenticidad y la seguridad en todas las conversaciones.

HONOR Magic8 Pro lleva preinstalado Google Gemini, lo que permite a los usuarios interactuar sin problemas a través de texto, voz o imágenes para obtener una asistencia completa en cualquier momento. Esto supone un paso importante hacia la creación de un asistente de IA verdaderamente inteligente, conversacional, intuitivo y realmente útil. Los usuarios pueden acceder a la información y a las respuestas con menos pasos, aprovechando funciones como Overlay y Screen Context. Además, pueden optimizar tareas y proyectos con funcionalidades avanzadas como Nano Banana en Gemini, Veo 3 y Connected Apps. Gemini Live mejora aún más la interacción a través de la comprensión visual en tiempo real y la traducción en directo, lo que le permite reconocer puntos de interés, leer carteles y traducir instantáneamente menús o documentos, tendiendo un puente eficaz entre la información física y la digital.

Rendimiento, resistencia y visualización: potencia y comodidad

Equipado con el sistema en microprocesador móvil más rápido del mundo, la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Gen 5, presenta mejoras significativas en la CPU, la GPU y la potencia de computación de IA en comparación con la generación anterior, con resultados de referencia que demuestran un rendimiento líder en el sector. HONOR Magic8 Pro introdujo la primera tecnología heterogénea de superresolución y generación de fotogramas GPU-NPU del sector, diseñada para transformar los gráficos de baja resolución y baja velocidad de fotogramas en experiencias de alta resolución y alta velocidad de fotogramas. Esto permite que los exigentes títulos de mundo abierto alcancen 120 fps a 1080p desde los 60 fps originales a 850p, lo que proporciona una superresolución y velocidades de fotogramas ultrarrápidas.

Su batería de silicio y carbono de 6270 mAh garantiza una autonomía para todo el día, mientras que la tecnología HONOR SuperCharge de 100 W con cable y 80 W sin cable proporciona una recarga ultrarrápida y flexible. La pantalla LTPO OLED de 6,71 pulgadas admite una frecuencia de actualización adaptativa de 1-120 Hz y alcanza un brillo HDR máximo de hasta 6000 nits (pico global de 1800 nits). La pantalla con desenfoque por IA a escala de chip, el sistema de atenuación dinámica, la pantalla con polarizada circular 2.0 y la pantalla nocturna circadiana se combinan para emular las condiciones de visión naturales, con el apoyo de la atenuación PWM de 4320 Hz para un confort ocular con bajo parpadeo.

MagicOS 10: diseño translúcido y conectividad perfecta con el ecosistema

MagicOS 10 presenta un estilo visual ligero y translúcido que resulta aireado y legible en la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio, el centro de control, el centro de notificaciones, los contactos, las notas y otras aplicaciones. Más allá de lo visual, las interacciones dinámicas combinan sutiles efectos de luz, sonido y táctiles, y los botones del teclado de la pantalla de bloqueo, el marcador y el centro de control se iluminan al tocarlos para ofrecer una sensación más natural y táctil.

Con la tecnología MagicOS 10, HONOR Magic8 Pro mejora la colaboración entre plataformas con la versión mejorada de HONOR Share, que permite la transferencia bidireccional de archivos entre dispositivos Android, iOS, macOS y Windows. Asimismo, el terminal también ofrece la capacidad de clonación de dispositivos más completa entre dispositivos similares, ya que permite una migración fluida desde iPhones, incluyendo contactos, calendarios, fotos, notas y recordatorios. Todos los datos están protegidos por el marco de protección de datos del ciclo de vida de HONOR para garantizar la privacidad en todos los dispositivos.

Color, precio y disponibilidad

HONOR Magic8 Pro está disponible en tres colores, Sunrise Gold, Sky Cyan y Black, a partir del 12 de enero con un PVP de 1.299€.

Bundle especial de lanzamiento

El lanzamiento del HONOR Magic 8 Pro, que incluye una oferta de lanzamiento exclusiva: HONOR Pad 10 (con teclado), HONOR CHOICE Pencil, Watch 5, Earbuds Clip y cargador de 100W, con un valor recomendado de 806,8 €. Este pack ofrece una experiencia completa dentro del ecosistema HONOR, combinando dispositivo, accesorios y wearables en un solo paquete.

Para obtener más información, visite la tienda online de HONOR en www.honor.com