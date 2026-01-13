El galardonado simulador de Dios Lanza su nuevo DLC Praderas el 22 de enero en Steam

¡Crea planetas únicos con nuevos líderes, nuevas eras y un nuevo bioma!

El desarrollador independiente Abbey Games y el distribuidor Firesquid Games se complacen en anunciar que su aclamado y galardonado juego de simulación de divinidad, Reus 2, lanzará su tercer DLC, Praderas, en Steam por 7,99 EUR con un 10% de descuento durante las dos primeras semanas.

A la par del lanzamiento del nuevo DLC, los otros DLC de Reus 2, «Era del Hielo» y Everglades, tendrán un 20% de descuento, y el juego base verá reducido su precio en un 50%. Grasslands ofrecerá a los jugadores una gran cantidad de contenido nuevo, con 4 líderes nuevos, eras nuevas, 3 puntos de inflexión y un bioma nuevo.

Presentando el Bioma Estepario

Al igual que los biomas Desierto y Sabana, puede ser colocado por el Gigante de la Sabana, Jangwa, si activas el modo Pradera en lugar del modo Sabana al inicio de tu planeta. ¡Este nuevo bioma, Estepa, también le da un aspecto totalmente nuevo a Jangwa!

Un nuevo bioma siempre trae consigo su propia fauna, flora y minerales, y este no es una excepción: sus mundos estarán repletos de más de 65 nuevas especies biológicas, ¡como el Bisonte, la Lavanda de la Estepa y el (adorable) Perro de las Praderas!

Una nueva mecánica de juego también brinda una nueva perspectiva en Reus 2: ¡cada biota que colocas aumenta el estrés del suelo hasta que las chispas provocan un incendio que se extiende por toda la zona! Estos efectos en cadena mejoran los espacios de tierra afectados, permitiendo que la naturaleza se regenere con biotas fortalecidas y domesticadas. A veces, en la naturaleza, ¡hay que empezar de cero para que las cosas mejoren!



Conoce a los 4 Nuevos Líderes

El Agricultor: ¡Tus humanos aprovecharán la oportunidad para expandirse en nombre de la agricultura!

El Cultista: Obtén inmensas riquezas con tu biota de Ofrenda Oscura, ¡todo en nombre de tus Dioses Oscuros!

El Arquitecto: Construir biotas aumenta la curiosidad de tus humanos, ¡lo que les da a estas biotas curiosidad extra!

El Astronauta: ¡Corre hacia la era 3 con menos Eon, pero con mayor capacidad para aprender biotas avanzadas!



3 Eras Nuevas

Las Praderas abrirán paso a sus humanos, ofreciéndoles tres opciones más para evolucionar a lo largo de las eras. ¿Intentarán modernizar su tecnología o se dedicarán a las deidades?

Ciudad Fabulosa: Las historias y fábulas alimentan el progreso, rodeando a los humanos de animales que inspiran inventos.

Planeta Celestial: A través de la pureza y la fe, funda una religión centrada en los Gigantes en un mundo pacífico.

Sueño Biocinético: Combina naturaleza y ciencia para concebir una utopía onírica salida de la ciencia ficción.

