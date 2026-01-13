Anunciado en CES 2026, Project Madison de Razer

Compartir Facebook

RAZER PRESENTA PROJECT MADISON:EL FUTURO DE LA INMERSIÓN TOTAL GAMING

Anunciado en CES 2026, Project Madison es un concepto innovador diseñado para ampliar los límites de la inmersión en los juegos. Yendo más allá de la ergonomía tradicional, Project Madison mejora lo que los jugadores ven, oyen y sienten, convirtiendo la configuración de un asiento pasivo en un participante activo en el juego.

Al sincronizar tres entradas sensoriales distintas (visual, auditiva y táctil), Project Madison crea un ecosistema que responde dinámicamente a los entornos del juego para una integración sensorial completa.

Integración total. Inmersión pura

Project Madison se basa en tres pilares básicos de tecnología diseñados para colocar al jugador en el centro de la experiencia gaming:

Iluminación reactiva para videojuegos – Da vida a tu zona de juego con el ecosistema de iluminación para dispositivos gaming más grande del mundo. Con los 16,8 millones de colores y efectos dinámicos de Razer Chroma™ RGB, la iluminación responde en tiempo real a las victorias, batallas y eventos del juego, sincronizándose perfectamente con otros periféricos habilitados para Chroma™.

– Da vida a tu zona de juego con el ecosistema de iluminación para dispositivos gaming más grande del mundo. Con los 16,8 millones de colores y efectos dinámicos de Razer Chroma™ RGB, la iluminación responde en tiempo real a las victorias, batallas y eventos del juego, sincronizándose perfectamente con otros periféricos habilitados para Chroma™. Ecosistema de audio escalable – Con tecnología THX Spatial Audio, que ofrece un escenario sonoro expansivo e inmersivo con precisión posicional milimétrica, para que cada detalle se escuche exactamente dónde debe estar. Sirve como un potente altavoz principal con agudos nítidos y graves profundos e impactantes que los usuarios pueden sentir, o se combina con altavoces frontales para una configuración de sonido envolvente 5.1 o 7.1 completa.

– Con tecnología THX Spatial Audio, que ofrece un escenario sonoro expansivo e inmersivo con precisión posicional milimétrica, para que cada detalle se escuche exactamente dónde debe estar. Sirve como un potente altavoz principal con agudos nítidos y graves profundos e impactantes que los usuarios pueden sentir, o se combina con altavoces frontales para una configuración de sonido envolvente 5.1 o 7.1 completa. Retroalimentación háptica multizona – Siente cada latido, impacto y explosión a través de seis actuadores de motor hápticos impulsados ​​por Razer Sensa™ HD Haptics, que brindan sensaciones realistas que coinciden con la intensidad y direccionalidad de la pantalla.

Project Madison es un concepto. Para más información y actualización sobre su desarrollo, visite la web razer.com/concepts/project-madison.