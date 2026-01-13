El 15 de enero, vuelve al paraíso con Animal Crossing: New Horizons para Nintendo Switch 2 Edition

El mismo día se lanzará una actualización gratuita para todos los jugadores de Animal Crossing: New Horizons, tanto en Nintendo Switch 2 como en Nintendo Switch.
Habitantes de la isla, quedáis invitados a encontrar nuevos modos de relajaros y personalizar vuestro paraíso personal en Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition, que llega el jueves 15 de enero a Nintendo Switch 2 junto con una actualización gratuita para todos los usuarios de Animal Crossing: New Horizons, tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2.
En Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition puedes construir tu propia isla paradisiaca, disfrutar de una puesta de sol en la playa, recorrer la isla capturando bichos y muchas cosas más, todas ellas con una resolución mejorada*1. Además, la Nintendo Switch 2 Edition es compatible con el modo ratón de los mandos Joy-Con 2: puedes usarlo para decorar interiores, crear diseños personalizados, e incluso redactar mensajes escritos a manos en el tablón de anuncios. La Nintendo Switch 2 Edition incorpora también el megáfono, un nuevo objeto que puedes usar para llamar por su nombre a los habitantes de la isla a través del micrófono integrado de la consola.
Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition también cuenta con nuevas funcionalidades en línea. Hasta 12 personas pueden compartir online*2 la experiencia isleña (si todos tienen la Nintendo Switch 2 Edition), a través de GameChat*3, y hasta ocho jugadores pueden hacerlo mediante la comunicación inalámbrica local. Y si conectas una cámara USB compatible, como la cámara de Nintendo Switch 2, ¡hasta cuatro jugadores podrán ver las reacciones de los demás durante la partida!
Y si ya tienes Animal Crossing: New Horizons para Nintendo Switch, podrás adquirir el paquete de mejora*4 por separado, y disfrutar de todas las novedades de la Nintendo Switch 2 Edition.
El mismo día del lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition llegará también una actualización gratuita*5, para todos los usuarios de Animal Crossing: New Horizons, en Nintendo Switch 2 y en Nintendo Switch. Esta actualización presenta muchas novedades, como la posibilidad de explorar el nuevo hotel que gestiona la familia del Capitán, y en el que puedes diseñar habitaciones temáticas, ofrecer a los turistas distintos conjuntos de ropa, hacer proyectos de bricolaje para crear productos locales y ganar cupones, que podrás cambiar por artículos exclusivos en la tienda de recuerdos del hotel. Si cuentas con una suscripción a Nintendo Switch Online, podrás invitar a tus amigos a las islas oníricas, un paisaje compartido de ensueño que podréis transformar a vuestro gusto. La actualización también incluye el servicio de limpieza de Rese T., que te permitirá limpiar tu isla rápidamente y con facilidad.
¡Y la actualización trae también nuevas colaboraciones! Dentro del juego, podrás coleccionar consolas de Nintendo para darle a tu isla cierto encanto retro; y, si tienes una suscripción a Nintendo Switch Online, también podrás jugar a una selección de títulos clásicos de Nintendo cuando interactúes con algunas de estas consolas. Además, algunos objetos de LEGO® harán su debut en esta actualización. Y podrás utilizar ciertos amiibo*6 de las series The Legend of Zelda y Splatoon para invitar a personajes específicos y desbloquear objetos inspirados en estas series.
Vídeos relacionados: Animal Crossing: New Horizons – Actualización gratuita y versión Nintendo Switch 2 Edition.
Más información:
https://www.nintendo.com/es-es