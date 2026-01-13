Compartir Facebook

Este mando inalámbrico Razer Raiju V3 Pro para PlayStation 5 y PC combina un diseño ergonómico de alta gama con una conectividad versátil que te da ventaja en cada partida. Con su construcción sólida pensada para sesiones intensas, te ofrece un agarre cómodo y un control constante incluso en los momentos más exigentes. Gracias a su compatibilidad con PS5 y con Windows 11, puedes cambiar de plataforma sin complicaciones y disfrutar siempre de una respuesta precisa. Además, su batería de larga duración te acompaña durante horas sin que tengas que interrumpir la acción. Lo puedes comprar en Amazon por 209.99 euros

Análisis del mando Razer Raiju V3 Pro White edition para PS5 y PC: el mando que redefine la experiencia premium

En un mercado saturado de mandos que prometen precisión, ergonomía y personalización, pocos consiguen destacar de verdad. El Razer Raiju V3 Pro Edition White no solo lo hace, sino que eleva el listón de lo que se espera de un controlador profesional. Este mando no está pensado para acompañar partidas ocasionales, sino para convertirse en una herramienta de alto rendimiento tanto para jugadores competitivos como para usuarios exigentes que buscan la mejor experiencia posible en consola y PC.

Desde su diseño hasta sus prestaciones técnicas, pasando por una sensación en mano que transmite calidad desde el primer segundo, el Raiju V3 Pro Edition White es una declaración de intenciones por parte de Razer: el control total del juego empieza en las manos.

Unboxing y análisis

Os dejamos el análisis del mando Razer Raiju V3 Pro White edition para PS5 y PC en vídeo.

Este mando viene en una caja de cartón de color blanco y azul, típicos colores de marca de PlayStation. En la parte delantera nos encontramos con una foto del mando (que, en nuestro caso, es de color negro), junto con algunas de las principales especificaciones (joysticks TMR, botones desmontables, cable e inalámbrico, etc).

En uno de los laterales podemos ver el contenido de la caja, y finalmente en la parte trasera nos encontramos con una vista más en detalle del mando y otras de sus características. Nos ha encantado su estuche para guardarlo.

El mando que viene de serie con las consolas, como la PS5, es un mando sencillo que, aunque sirve para jugar, carece de funciones y características que los usuarios entusiastas buscamos en un mando profesional y no evita el efecto indeseable de drift. Hoy vamos a ver si la alternativa de Razer al mando oficial de Sony cubre las necesidades que tenemos todos los jugadores entusiastas tanto de PC como de consolas. Este mando tiene unas dimensiones de 169 mm de ancho, 113 mm de ancho y 65 mm de altura, y su peso son 258 gramos. Lo puedes comprar en Amazon por 209.99 euros

Razer Raiju v3 Pro: características y especificaciones

Características Razer Raiju v3 Pro Diseño Ergonómico y más robusto que el mando original de PS5. mas grande y cómodo Distribución Estilo Sony con touchpad y sticks simétricos pero con 6 botones extras. Tecnología de sticks TMR (Tunnel Magneto Resistance) sin drift Gatillos Hall Effect con HyperTriggers (clic rápido o recorrido analógico). Se pierde el háptico yadaptativo. Botones personalizables 6 botones: 4 traseros desmontables y 2 superiores Cruceta 8 direcciones para mejor precisión en diagonales Conectividad inalámbrica Dongle 2.4 GHz HyperSpeed Wireless (250 Hz) Conectividad por cable USB-C con tasa de sondeo de hasta 2000 Hz Batería Hasta 36 h Configuración Compatible con Razer Synapse en PC y app móvil. Muy personalizable con 4 perfiles por mando. Precio 209.99 € Que le falta del original El giroscopio, la vibración háptica y los gatillos adaptativos por licencia de Sony

El Raiju v3 Pro es un mando diseñado especialmente para jugadores profesionales de PlayStation 5. Este mando utiliza la disposición de botones típica de Sony (tanto en las formas de botón, el touchpad de la parte central, la ubicación simétrica de los sticks, etc), además de ser bastante más «tocho» que el original de PS5 para que resulte más cómodo en las sesiones de juego largas.

Uno de los problemas que todo usuario de PlayStation 5 ha tenido con el mando (y si no lo ha tenido, lo va a tener en breve) es el drift. Y es que estos mandos, incluso en sus últimas revisiones, adolecen mucho de este problema. Para evitarlo, Razer ha optado por montar unos sticks con tecnología TMR (Tunnel Magneto Resistance), un sistema magnético que elimina por completo el temido drift al que muchos mandos analógicos acaban sucumbiendo. Es curioso ver cómo en otros periféricos (teclados, ratones, etc) se utiliza mucho la tecnología magnética, pero en los mandos de consola, que son los que más sufren de este problema, es raro encontrarlo más allá de la gama más alta. Además, el hecho de que los sticks utilicen tecnología magnética de muy alta precisión se traduce en una respuesta más fluida, una sensibilidad mejorada y una mayor duración de su vida útil.

Un diseño blanco que combina elegancia y carácter gaming

La primera impresión cuenta, y en este caso juega a favor. La edición White del Raiju V3 Pro aporta una estética limpia, elegante y diferenciadora. Frente al clásico negro de muchos mandos profesionales, este acabado blanco transmite modernidad y exclusividad sin renunciar a la identidad gaming que caracteriza a Razer.

El Raiju v3 Pro es un mando diseñado especialmente para jugadores profesionales de PlayStation 5. Este mando utiliza la disposición de botones típica de Sony (tanto en las formas de botón, el touchpad de la parte central, la ubicación simétrica de los sticks, etc), además de ser bastante más «tocho» que el original de PS5 para que resulte más cómodo en las sesiones de juego largas y con solo 285gramos de peso.

El mando presenta líneas sólidas, bien definidas, con una distribución de botones pensada para la comodidad prolongada. No hay estridencias visuales ni elementos superfluos: todo tiene un propósito funcional. El contraste entre el blanco mate del cuerpo y los detalles en negro y metálicos refuerza esa sensación de producto premium.

Además, el acabado no es solo estético. El tacto es agradable, con materiales que ofrecen buen agarre incluso tras largas sesiones de juego, algo fundamental cuando el mando se convierte en una extensión natural del jugador. y tiene selectores por la parte de atras para elegir el modo o conectividad.

Ergonomía pensada para largas sesiones sin fatiga

Uno de los grandes aciertos del Razer Raiju V3 Pro Edition White es su ergonomía. Desde el primer contacto, se percibe que el mando ha sido diseñado teniendo en cuenta la anatomía de la mano y las exigencias del juego competitivo.

Los grips laterales permiten una sujeción firme sin resultar agresivos. El peso está perfectamente equilibrado, evitando esa sensación de cansancio en muñecas que aparece con mandos mal compensados. Tanto jugadores con manos grandes como medianas encontrarán una posición cómoda y natural.

Los gatillos y botones quedan al alcance de los dedos sin necesidad de forzar posturas, lo que se traduce en una mayor precisión y rapidez de respuesta. Este detalle marca la diferencia en juegos donde cada milésima de segundo cuenta.

Comodidad y resistencia

Siente un control seguro gracias a su diseño pensado para largas sesiones y a las palancas de mando analógicas TMR, que ofrecen movimientos suaves y firmes a la vez. La funda de transporte incluida protege el mando y sus accesorios, para que puedas llevar tu equipo a cualquier lugar manteniéndolo siempre listo para jugar. Así disfrutas de tu set gaming protegido tanto en casa como cuando lo llevas contigo.

Botones mecánicos: precisión inmediata y respuesta profesional

Uno de los elementos más destacados del Raiju V3 Pro es el uso de botones mecánicos. A diferencia de los botones tradicionales de membrana, estos ofrecen una respuesta más rápida, un recorrido más corto y una sensación táctil clara en cada pulsación. Al combinar la velocidad de los microswitches con la amortiguación de una membrana de goma, podrás competir con botones con sonido de clic de respuesta rápida que resultan cómodos de pulsar y aguantan un uso intenso

Domina cada movimiento con los botones de acción PBT táctiles mecanizados Razer Mechanical Action Buttons, diseñados para ofrecer una sensación nítida y una activación rápida. Sus dos gatillos analógicos de efecto Hall con topes de clic de ratón te permiten ajustar disparos precisos y aceleraciones suaves, dándote una ventaja competitiva clara en shooters y juegos de carreras. Los sei botones extra se puede personalizar con el software Synapse de Razer.

El resultado es una ejecución más precisa de las acciones, especialmente notable en shooters, juegos de lucha o títulos competitivos donde la rapidez y la fiabilidad son clave. Cada pulsación se siente intencionada, sin ambigüedades ni retrasos.

Los botones frontales mantienen una consistencia excelente, mientras que el D-pad ofrece una precisión sobresaliente, ideal tanto para movimientos diagonales como para combinaciones rápidas. Es un mando que responde exactamente a lo que el jugador le pide, sin sorpresas.

Palancas analógicas de alta calidad para control absoluto

Uno de los problemas que todo usuario de PlayStation 5 ha tenido con el mando (y si no lo ha tenido, lo va a tener en breve) es el drift. Y es que estos mandos, incluso en sus últimas revisiones, adolecen mucho de este problema. Para evitarlo, Razer ha optado por montar unos sticks con tecnología TMR (Tunnel Magneto Resistance), un sistema magnético que elimina por completo el temido drift al que muchos mandos analógicos acaban sucumbiendo.

Las palancas analógicas del Razer Raiju V3 Pro Edition White destacan por su suavidad y precisión. El movimiento es fluido, sin zonas muertas molestas, y permite un control extremadamente fino tanto en desplazamientos lentos como en giros rápidos. Incluso puedes cambiar las cubiertas por una concava o convexa para mayor comodidad.

Este nivel de detalle se agradece especialmente en juegos de conducción, aventuras de mundo abierto o shooters en primera persona, donde el control de cámara y movimiento es constante. La resistencia de las palancas está bien calibrada, ofreciendo un equilibrio perfecto entre firmeza y comodidad.

Además, la durabilidad es otro punto a favor. Las sensaciones transmiten robustez y confianza, algo imprescindible en un mando pensado para un uso intensivo.

Acabando con los botones, solo nos queda hablar de la cruceta. Esta es de 8 direcciones, lo que nos facilita mucho marcar las diagonales, sobre todo, en los juegos de lucha.

Gatillos personalizables para adaptarse a cada estilo de juego

Los gatillos del Raiju V3 Pro son otro de sus grandes atractivos. Su diseño permite una respuesta progresiva, ideal para juegos donde la presión importa, como simuladores o títulos de acción.

Pero donde realmente brillan es en su capacidad de personalización. El usuario puede ajustar el comportamiento de los gatillos para adaptarlos a diferentes géneros: desde un recorrido largo y gradual hasta una respuesta más directa y rápida para juegos competitivos.

Esta versatilidad convierte al mando en una herramienta adaptable, capaz de rendir al máximo en cualquier tipo de experiencia jugable.

Respecto a los gatillos L2 y R2, este mando incorpora una tecnología similar de tipo «Hall Effect», que se basa en sensores magnéticos para leer el recorrido del gatillo. Además, cuentan con función «HyperTriggers» que nos permite elegir si queremos que actúe como botón de clic-rápido o mantenga un recorrido analógico. Este mando cuenta también con 6 botones totalmente personalizables, 4 en la parte trasera (que podemos quitar) y dos en la parte superior del mando, junto a los botones L1/L2 y R1/R2. De esta forma podemos asignar a cada uno de estos botones la función que queramos darle.

Botones traseros: ventaja competitiva real

En la parte trasera del mando encontramos botones adicionales estratégicamente colocados. Estos botones permiten asignar acciones clave sin necesidad de soltar las palancas analógicas, una ventaja competitiva clara en juegos multijugador.

La ubicación está muy bien pensada: se activan de forma natural con los dedos medios, sin pulsaciones accidentales. Además, su respuesta es firme y precisa, evitando errores en momentos críticos.

Una vez el jugador se acostumbra a su uso, resulta difícil volver a un mando sin este tipo de controles adicionales. Es uno de esos detalles que marcan la diferencia entre un mando estándar y uno realmente profesional.

Conectividad versátil para consola y PC

El Razer Raiju V3 Pro Edition White ofrece una conectividad pensada para adaptarse a distintos entornos de juego. Ya sea en consola o en PC, el emparejamiento es sencillo y estable, garantizando una experiencia fluida sin interrupciones. En cuanto a la conectividad, este mando ofrece un tipo de conexión híbrido. Por un lado tenemos el dongle de 2.4 GHz, el cual usa la tecnología HyperSpeed Wireless de este fabricante, y que nos ofrece una tasa de sondeo de 250 Hz, mientras que por otro tenemos la conexión por cable USB-C, la cual nos brinda una tasa de sondeo de hasta 2000 Hz.

Esta versatilidad lo convierte en una opción ideal para jugadores que alternan entre plataformas o que buscan un único mando de referencia para todo su ecosistema gaming. La estabilidad de la conexión se mantiene incluso en sesiones largas, algo fundamental para evitar distracciones innecesarias.

Disfruta de una conexión estable con la tecnología Razer HyperSpeed Wireless, perfecta para jugar sin retrasos ni cortes. Si lo prefieres, conecta el mando mediante su cable USB tipo A a USB tipo C y úsalo también mientras se carga. Tú eliges si quieres libertad inalámbrica total o la seguridad de una conexión por cable.

Software de configuración: personalización al máximo nivel

Uno de los grandes valores añadidos del Raiju V3 Pro es su compatibilidad con el software de Razer Synapse. Desde él, el usuario puede personalizar prácticamente todos los aspectos del mando como la reasignación de botones.

Esta capacidad de personalización permite crear perfiles específicos para cada juego, adaptando el mando a las necesidades concretas de cada título. Cambiar de perfil es rápido y sencillo, lo que facilita pasar de un juego competitivo a uno narrativo sin complicaciones.

El software es intuitivo, estable y pensado tanto para usuarios avanzados como para aquellos que se inician en la personalización de mandos.

Configurar el mando desde el móvil

Para configurar el mando, podemos usar dos aplicaciones. La primera de ellas, y creo que la más cómoda, es el software Synapse de Razer. Cuando tenemos el mando conectado al ordenador, el software de Razer lo reconocerá e instalará para dejarlo listo para configurarlo. Nos aparecerá dentro del propio software, y vamos a ver en detalle todo lo que nos deja configurar.

Configurar el mando desde el móvil

Si no tenemos ordenador, o tenemos que hacer una configuración rápida del mando mientras jugamos, podemos echar mano de la app «Razer Controller», disponible para Android y iOS.

Autonomía y fiabilidad para largas sesiones

En un mando de estas características, la autonomía es un factor clave. El Razer Raiju V3 Pro Edition White cumple con nota, ofreciendo horas de juego continuado sin preocuparse por la batería. Sobre la batería, Razer especifica que podemos llegar a conseguir hasta 36 horas de uso inalámbrico en PS5

Además, la fiabilidad general del mando es excelente. No hay crujidos, holguras ni sensaciones de fragilidad. Todo transmite solidez y durabilidad, algo imprescindible en un producto de gama alta.

Una experiencia premium pensada para jugadores exigentes

Más allá de las especificaciones técnicas, lo que realmente define al Raiju V3 Pro Edition White es la experiencia global que ofrece. Es un mando que se siente premium en cada detalle, desde el packaging hasta el último botón.

Está claramente orientado a jugadores que valoran el rendimiento, la personalización y la comodidad por encima de todo. No es un accesorio más: es una inversión en calidad de juego.

Comparativa implícita: por qué destaca frente a otros mandos pro

Sin necesidad de entrar en comparaciones directas, el Raiju V3 Pro se posiciona claramente en la gama más alta del mercado. Su combinación de diseño, ergonomía, botones mecánicos, personalización y fiabilidad lo sitúan como una referencia dentro de los mandos profesionales.

Es un mando que no busca competir en precio, sino en prestaciones y experiencia. Y en ese terreno, cumple con creces.

Compatibilidad inteligente

Aprovecha su compatibilidad con PlayStation 5 y con PC Windows 11 para disfrutar de tus juegos favoritos en la plataforma que prefieras. Solo necesitas una conexión a Internet para instalar la aplicación de configuración y personalizar ajustes clave, como la sensibilidad de los gatillos y el comportamiento de los botones, adaptando el mando a tu estilo de juego y sacando todo el partido a cada título.

Conclusión: un mando que marca un antes y un después

El Razer Raiju V3 Pro Edition White es mucho más que un mando bonito. Es una herramienta de precisión, un dispositivo pensado para rendir al máximo y un ejemplo de cómo debe ser un controlador premium en pleno 2026. Este mando tiene unas dimensiones de 169 mm de ancho, 113 mm de ancho y 65 mm de altura, y su peso son 258 gramos. Su precio es de 209.99 euros.

Si eres un jugador Pro de los más frikis como yo, los mandos que vienen de serie con las consolas no son suficientes y no te permiten aprovechar al máximo tus habilidades. El Razer Raiju v3 Pro aborda, precisamente, los problemas de los mandos sencillos de manera que puedas disfrutar de los juegos mucho mejor. Se trata de un mando muy cómodo y, además, muy muy ligero. De hecho, nos ha sorprendido que pesara tan poco para ser un mando de tamaño bastante grande y con buena batería.

Para jugadores competitivos, creadores de contenido o simplemente usuarios que quieren lo mejor, este mando se presenta como una de las opciones más completas y satisfactorias del mercado actual.

Los juegos en PC lo han reconocido como un mando de Xinput convencional, y no ha habido nada extraño en ello. La estabilidad de la conexión inalámbrica es muy buena y no hemos notado ningún tipo de retraso en las pulsaciones. Lo bueno dse usar ximput para cada juego puedes personalizar cada botón para una acción del juego. También lo hemos conectado a la PS5, y lógicamente lo ha detectado bien (después de activar el modo PS5 en el selector de atrás). Es en la PS5 donde nos hemos dado cuenta de que es un gran mando para jugar si eres jugador muy competitivo y nos ha encantando el tacto de la cruceta o los cuatro botones traseros que puedes cambiaos de tamaño. Los sticks con tecnología TMR (Tunnel Magneto Resistance), un sistema magnético que elimina por completo el temido drift e un plus que marca la diferencia.

Jugando al FC 26 en PS5 su comportamiento ha sido maravilloso y en el Battlefield 6 también

Hay que tener en cuenta que desde la PS5, no se puede acceder a todas las funciones de personalización. Esto nos obliga, o bien a tener un ordenador cerca para configurarlo a través del software de Razer Synapse, o a usar un móvil para configurar el mando con el Razer Controller.

Aunque ganamos muy buenas prestaciones, perdemos también tres respecto al mando original de Sony: el giroscopio, la vibración háptica y los gatillos adaptativos. Esto resta inmersión en los juegos, ya que son las dos únicas novedades que trajo el mando de PS5. Son dos limitaciones de Sony, no de Razer, puesto que ningún mando de terceros usa esta tecnología. Pero es importante tenerlo en cuenta. También hemos echado en falta que se pueda conectar por bluetooth al móvil.

Razer demuestra, una vez más, que entiende las necesidades del jugador moderno y las traduce en productos que no solo cumplen expectativas, sino que las superan y para nosotros es un sobresaliente de mando. Si te ha gustado lo puedes comprar en Amazon

Puedes visitar la web de Razer

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿El Razer Raiju V3 Pro Edition White es adecuado para juego competitivo?

Sí, está claramente orientado al juego competitivo gracias a sus botones mecánicos, palancas precisas y botones traseros configurables.

¿Se puede usar tanto en consola como en PC?

Sí, su conectividad permite utilizarlo cómodamente en diferentes plataformas como Playtation 5 y PC.

¿Es cómodo para sesiones largas?

Totalmente. Su ergonomía, peso equilibrado y materiales de calidad están pensados para largas sesiones sin fatiga.

¿Qué software utilizo para personalizar el Razer Raiju V3 Pro?

El Razer Raiju V3 Pro es compatible tanto con Razer Synapse 4 como con la aplicación Razer Controller en el móvil. Esto te permite personalizar la asignación de botones, la sensibilidad de las palancas de mando y otras características avanzadas para disfrutar de una experiencia de juego más personalizada.

¿Permite crear perfiles personalizados?

Sí, a través del software de Razer se pueden crear y gestionar 4 perfiles adaptados a distintos juegos y estilos.

¿Es compatible el Razer Raiju V3 Pro con la conectividad inalámbrica?

Sí, el Razer Raiju V3 Pro es un mando gaming inalámbrico para PS5 diseñado para el juego competitivo en PlayStation 5 y PC. El mando incluye un dongle USB-A para la conectividad inalámbrica y un cable de 2 metros para jugar y/o cargar el mando. ¿El Raiju V3 Pro tiene retroalimentación háptica? No. El Razer Raiju V3 Pro está diseñado específicamente para el rendimiento en los esports competitivos y no incluye retroalimentación háptica. Esta elección de diseño reduce el peso y la latencia del mando, manteniendo tus entradas precisas y sin distracciones. Además Sony no deja licenciar esa tecnología en mandos de terceros. ¿Cómo cambio la configuración de los botones traseros en el Raiju V3 Pro? Para cambiar la configuración de los botones traseros de tu Razer Raiju V3 Pro, tendrás que cambiar físicamente los botones traseros utilizando el destornillador y los botones de repuesto incluidos. Cómo hacerlo: Utiliza el destornillador incluido para retirar con cuidado los tornillos que sujetan los botones traseros actuales. Separa los botones traseros actuales del mando. Sustitúyelos por los botones traseros al ras suministrados en la caja. Se asientan de forma más uniforme sobre la superficie del mando, ofreciendo una experiencia táctil diferente. Vuelve a colocar los tornillos para fijar los botones nuevos.

¿Justifica su precio frente a otros mandos?

Si se busca una experiencia premium, alta personalización y rendimiento profesional, el Raiju V3 Pro Edition White justifica plenamente su posicionamiento en la gama alta. Lo puedes comprar en Amazon por 209.99 euros