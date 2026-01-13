Razer Project AVA redefine lo que puede ser un compañero de IA

PROJECT AVA:LA PRÓXIMA EVOLUCIÓN DE LOS ASISTENTES DE IA

Sobre la base del concepto innovador presentado en CES 2025, el Project AVA redefine lo que puede ser un compañero de IA. El año pasado, AVA debutó como entrenador de IA en deportes electrónicos. Este año, evoluciona hacia un compañero de escritorio de IA totalmente integrado que presenta una colección de avatares holográficos animados, personalización avanzada de IA y un motor de aprendizaje adaptativo.

Project AVA es más que un asistente de juego: es un verdadero socio digital diseñado para respaldar todas las facetas de la vida moderna. Desde organizar tareas diarias hasta ofrecer estrategias de juego en tiempo real, AVA combina inteligencia con personalidad para una experiencia natural, atractiva y personal.

Características principales:

Avatar animado, y personalización Holograma animado de 5.5” con movimientos naturales, seguimiento ocular, expresiones faciales y sincronización labial para una interacción atractiva. Elige avatares que van desde personajes exclusivos de Raer, como Kira y Zane, hasta leyendas de los Esports. Elige personalidades, desde atrevidas y desafiantes, hasta tranquilas y agradables.



Inteligencia adaptativa mediante IA El motor de aprendizaje avanzado recuerda las preferencias para interacciones más inteligentes y personales. Conciencia contextual mediante cámara HD, seguimiento ocular y micrófono de campo lejano para una comunicación fluida. PC Vision Mode permite a AVA ver la pantalla de usuario para dar consejos estratégicos en tiempo real y dar soporte a la productividad.



Más allá del juego: Dar una ayuda diaria Asesor personal para horarios, consejos de vestuario y planes de ocio. Consultor de IA para proponer ideas, análisis de datos y resolución creativa de problemas. Compañero de juegos de primer nivel que te ayudará con puzzles y estrategias para la ventaja competitiva.



Para más información sobre Project AVA, visite razer.com/concepts/razer-project-ava.

DISPONIBILIDAD (SUJETO A CAMBIOS)

Pendiente de disponibilidad en el segundo semestre de 2026

Haga su reserva por solo $20 en Razer.com (solo USA). Los depósitos son totalmente reembolsables y se descontarán con la compra completa del Project AVA.