El nuevo tráiler de CODE VEIN II muestra los nuevos sistemas de jugabilidad que llegarán al juego

El nuevo tráiler de CODE VEIN II muestra los nuevos sistemas de jugabilidad que llegarán al juego cuando se lance el 30 de enero en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El tráiler ofrece un análisis en profundidad de las herramientas de creación de personajes, el combate y una visión ampliada de los distintos entornos que los jugadores descubrirán en este mundo.

Una demo gratuita del Creador de Personajes de CODE VEIN II estará disponible el 23 de enero, permitiéndote usar las amplias opciones de personalización del título para crear personajes que podrás transferir a la versión final.

¡Puedes ver el tráiler de CODE VEIN II

Este tráiler destaca las principales características que utilizarás para sobrevivir en el mundo postapocalíptico de CODE VEIN II. Ofrece una visión detallada de varios sistemas y mecánicas del juego, comenzando por el combate. El sistema de combate de CODE VEIN II te da un gran control y múltiples posibilidades para definir tu estilo de juego mediante la elección de armas, artefactos Jail, Formae o Blood Codes, permitiéndote encontrar la mejor forma de obtener ventaja en los enfrentamientos.

Tu compañero también desempeñará un papel importante, no solo por sus fortalezas y debilidades, sino también cuando caigas en combate, ya que podrá devolverte la salud. Sin embargo, tras usar esta habilidad, entrarán en un periodo de recuperación que los dejará temporalmente incapacitados para ayudarte en batalla.

La historia es otro de los grandes focos del tráiler. Se te encomienda salvar un mundo al borde del colapso y viajarás por distintos biomas mientras disfrutas de la aventura. A lo largo del viaje interactuarás con héroes legendarios del pasado para intentar salvar tu futuro, aprovechando al máximo las habilidades de tu personaje para superar enemigos desafiantes y jefes épicos.

El tráiler también resalta la profunda personalización de personajes del juego. Podrás personalizarlo con gran nivel de detalle gracias a una amplia variedad de opciones de tipo de cuerpo, peinados, expresiones faciales, accesorios, maquillaje y mucho más. La demo del Creador de Personajes de CODE VEIN II, que se lanzará el 23 de enero de 2026, ofrece 64 espacios de guardado que se transferirán directamente al juego final.

Para más información sobre CODE VEIN II y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe, visita https://es.bandainamcoent.eu/