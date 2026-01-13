Battlefield 6 y REDSEC amplían la Temporada 1 y anuncian la fecha de lanzamiento de la Temporada 2

Compartir Facebook

Battlefield Studios presenta hoy la nueva actualización de la Temporada 1 de Battlefield REDSEC y Battlefield 6, que incluirá novedosos retos semanales, una ruta de bonificación y una continuación del pase de batalla de la Temporada 1.

La primera temporada se extenderá hasta el lanzamiento de la temporada 2 el 17 de febrero. Para la actualización de esta Temporada 1 habrá que esperar menos, ya que estará disponible el próximo 20 de enero. Este lanzamiento revisado se ha implementado para dar tiempo adicional a seguir desarrollando y puliendo la temporada 2 como resultado de los comentarios de la comunidad.

Otra de las grandes novedades es la ruta de bonificación Gelifuego, disponible a partir del 27 de enero, que proporcionará la oportunidad de desbloquear nuevas recompensas de personalización gratuitas y prémium, incluyendo un paquete de armas y un aspecto de soldado. También se podrán conseguir otras recompensas, como refuerzos de XP conforme los jugadores vayan avanzando por los niveles de la ruta de bonificación Gelifuego. Las recompensas de nivel prémium requieren la compra del pase de batalla de la Temporada 1.

Las recompensas gratuitas de la ruta de bonificación Gelifuego incluirán también un refuerzo de XP de armamento, un aspecto de vehículo y objetos de personalización de ficha de juego, mientras que quienes tengan el pase de batalla podrán conseguir un nuevo paquete de arma, un refuerzo de XP de carrera y objetos de personalización adicionales.

La ruta de bonificación Gelifuego se puede completar simultáneamente junto con el pase de batalla de la Temporada 1. No hace falta elegir solo una ruta del pase de batalla de la temporada 1: Agentes rebeldes, Soldados de la fortuna y la ruta de bonificación Gelifuego. Cada nivel de la ruta de bonificación requiere 10 puntos para desbloquearse, con un total de 110 puntos necesarios para completar totalmente la ruta. A diferencia de las rutas de bonificación anteriores, todos los puntos de Gelifuego se obtienen mediante desafíos semanales; no hay desafíos de bonificación asociados a esta ruta.

En el horizonte está San Valentín, que traerá sorpresas también en esta actualización que convertirá el amor en un campo de batalla. Con motivo de este día señalado, Battlefield introducirá otro conjunto de recompensas de inicio de sesión diarias, junto con varios fines de semana de doble XP durante el período de la actualización.

La actualización de extensión de la Temporada 1 también incluye diversas actualizaciones y correcciones. Puedes encontrar toda la información sobre lo que conllevan esas actualizaciones y correcciones aquí, en la sección «Actualizaciones del juego» de nuestra página web oficial..