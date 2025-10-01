Compartir Facebook

Desde sus primeras entregas como FIFA hasta la reciente reinvención bajo la marca EA Sports FC, la saga ha sido objeto de críticas, elogios y expectativas crecientes año tras año. Con el lanzamiento de EA Sports FC 26, parece que EA ha querido hacer una declaración: “este es nuestro juego más ambicioso hasta ahora”. En este análisis, exploraremos las fortalezas de esta entrega desde la óptica de un jugador exigente, destacando por qué merece atención, y sin ocultar los puntos que podrían pulirse con el tiempo. Os dejamos el análisis del videojuego EA Sports FC 26: «El mejor juego de fútbol para tu consola» que ha además ha escuchado a los usuarios para meter bastantes novedades.

Tras la sonada ruptura con la marca FIFA, EA Sports ha tenido que demostrar que su saga de fútbol digital no era solo un nombre. Con EA Sports FC 26, el mensaje es claro: «Este es, de verdad, nuestro juego más ambicioso hasta la fecha». Desde la óptica de un jugador que ha invertido incontables horas en la franquicia, esta entrega se siente más como un borrón y cuenta nueva que como una simple actualización de plantillas. EA no solo ha recogido el guante de las críticas, sino que ha construido una experiencia que por fin intenta complacer a todos.

Antes de sumergirnos en los entresijos técnicos y jugables, conviene situar FC 26 en su contexto:

EA Sports FC 26 es considerado el sucesor espiritual y directo de la saga FIFA, cimentando aún más la transición bajo la marca propia de EA.

Al momento de su lanzamiento, la recepción inicial gira hacia lo mayormente positiva: con una calificación promedio de 80/100 en Metacritic para múltiples plataformas.

en Metacritic para múltiples plataformas. El objetivo declarativo de esta versión: recuperar el favor de la comunidad, incorporar sus críticas históricas y ofrecer una experiencia más pulida y actualizada.

Esa “vuelta a la comunidad” es la gran apuesta de FC 26: demostrar que no se trata solo de actualizar plantillas, sino de responder a las quejas y deseos de los jugadores de siempre.

Vídeo Análisis del videojuego EA Sports FC 26: «El mejor juego de fútbol para tu consola»

Dos presets de jugabilidad en el FC 26: Competitivo y auténtico

La principal novedad es que ahora tenemos dos modos o filosofías a la hora de jugar.

Una de las decisiones más audaces de FC 26 es introducir dos presets de jugabilidad bien diferenciados: competitivo y auténtico. No se trata simplemente de variar velocidad de juego, sino de ofrecer dos filosofías distintas para adaptarse a perfiles distintos de jugador.

El estilo competitivo: Este preset es el que está activo en todos los modos online , incluidos los partidos de Ultimate Team. Es la adrenalina pura. Orientado a los modos online como Ultimate Team y Clubes , aquí todo va rápido. Los jugadores son más ágiles, los regates más explosivos y el ritmo de juego es vertiginoso. Favorece el ataque agresivo y la precisión rápida. Lo más importante: se nota una mejora notable en la coherencia. Hay menos «rebotes absurdos» y más conexión entre lo que ordenas con el mando y lo que ves en pantalla. Si buscas el espectáculo y la intensidad del duelo online , este es tu campo. Para quienes disfruten del fútbol dinámico, de transiciones rápidas y de la emoción de los duelos online, este modo se siente pronto natural. Sí, con el tiempo puede exigirse un “ajuste fino” en ciertos aspectos defensivos, pero el salto ya está ahí.

Este preset está pensado para los modos offline (o para quienes prefieran una experiencia más pausada y táctica).Pensado para el offline (Modo Carrera, partidos sueltos), este preset baja las revoluciones. Se nota la pausa, el control de cada pase y el peso de las decisiones tácticas. Las diferencias entre un crack y un jugador modesto se magnifican, y la paciencia defensiva es clave. Es un juego para quienes prefieren pensar la jugada antes de ejecutarla, un acierto valioso para el jugador más purista y estratégico. Este modo no necesariamente será el preferido por todos (para algunos puede sentirse lento tras sesiones largas), pero es una adición valiosa: ofrece a quienes prefieren pensar cada paso la posibilidad de jugar "su partido".

La genialidad es que esta dualidad te permite elegir el tipo de partido que quieres jugar sin que se sientan como dos juegos mal adaptados. Es un puente sólido entre el gamer de fin de semana y el fanático del realismo. Lo más destacable es que EA no los presenta como versiones alternativas ligeras, sino como experiencias distintas con identidad propia. No son “el mismo juego con distinta velocidad”; intentan transmitir sensaciones distintas.

Esa dualidad —la posibilidad de jugar rápido o lento según tu ánimo o modalidad— es una de las fortalezas más evidentes de FC 26. Es un puente entre quienes aman el espectáculo online y quienes reclaman profundidad en el juego de simulación.

Modos de juego para todos los gustos: más pulidos, más variados

Un juego de fútbol no se sostiene solo con buen motor o ia; los modos y contenidos son igualmente esenciales. En FC 26, EA ha cuidado esa parte con atención, incorporando mejoras y elementos nuevos.

Un buen gameplay no es suficiente, y FC 26 lo entiende. Se ha puesto especial mimo en los pilares de la experiencia:

Ultimate Team (FUT) se equilibra: Aunque las críticas al pay-to-win persisten (es un juego AAA, al fin y al cabo), los ajustes van en la dirección correcta. El regreso de los Torneos y la inclusión de Gauntlet (un modo que te obliga a rotar tu equipo) premian la diversidad de cartas en tu club. Además, la nueva liga FUT Challengers ofrece un espacio de competencia para usuarios menos avanzados. Se busca una curva de progresión más justa y menos dependiente de los sobres.

EA SPORTS FC 26 Primera apertura de sobres

Modo Carrera Gana en Narrativa: Los años de Carrera desangelada parecen quedar atrás. La inclusión de Eventos Dinámicos y los Desafíos en vivo de Mánager inyectan vida. De repente, tu estrella se queja, el nuevo dueño hace un movimiento inesperado o tienes que cumplir una misión narrativa (ganar la liga en dos años). El Mercado de Entrenadores añade una capa estratégica: un técnico con otro estilo táctico puede cambiar radicalmente la filosofía de tu club. Hay mucho camino por recorrer, pero es un paso valiente hacia una gestión más inmersiva.

Modo Carrera Gana en Narrativa: Los años de Carrera desangelada parecen quedar atrás. La inclusión de Eventos Dinámicos y los Desafíos en vivo de Mánager inyectan vida. De repente, tu estrella se queja, el nuevo dueño hace un movimiento inesperado o tienes que cumplir una misión narrativa (ganar la liga en dos años). El Mercado de Entrenadores añade una capa estratégica: un técnico con otro estilo táctico puede cambiar radicalmente la filosofía de tu club. Hay mucho camino por recorrer, pero es un paso valiente hacia una gestión más inmersiva. Clubes, Más Moderno: Las mejoras se centran en la experiencia de usuario y la progresión. Los nuevos Arquetipos de jugador facilitan la creación de tu identidad en el campo y la interfaz se siente más limpia. Para los jugadores cooperativos, es ahora un entorno más atractivo.

Ultimate Team (FUT) y sus novedades

Ultimate Team sigue siendo el modo más jugado y también el más polémico. Pero FC 26 introduce ajustes interesantes que apuntan a una experiencia más equilibrada:

Regresan los Torneos en FUT, una mecánica clásica que muchos pedían, con formato de cuatro partidos que otorgan recompensas.

en FUT, una mecánica clásica que muchos pedían, con formato de cuatro partidos que otorgan recompensas. Debuta Gauntlet , un modo que obliga a cambiar de equipo entre partidos, promoviendo que los jugadores no dependan siempre del “once ideal” y exploren más cartas del club.

, un modo que obliga a cambiar de equipo entre partidos, promoviendo que los jugadores no dependan siempre del “once ideal” y exploren más cartas del club. Se introduce FUT Challengers , una especie de segunda división para equipos que no logren acceder automáticamente a la Champions semanal (Champions Weekend). Esto abre competencia para más niveles de usuario.

, una especie de segunda división para equipos que no logren acceder automáticamente a la Champions semanal (Champions Weekend). Esto abre competencia para más niveles de usuario. Se han ajustado las recompensas, reduciendo ciertos excesos anteriores, con la intención de controlar la curva de progresión y evitar que jugadores “paguen para saltarse” grandes etapas artificiales.

En cuanto a la curva de progreso (la forma en que las cartas nuevas superan a las existentes), EA declara su intención explícita de hacerla más sensible y justa.

Si bien algunos critican que todavía hay mecánicas “pay to win” en el ecosistema de sobres o compras internas, la intención declarada y los ajustes parecen dirigidos a suavizarlas. Un avance positivo, aunque que habrá que juzgar en práctica a medio plazo.

Clubes: mejoras y empuje visual

El modo Clubes, en el que varios jugadores controlan distintos miembros de un equipo, también recibe mejoras notables:

El sistema de mejoras de jugador ahora se basa en 13 arquetipos inspirados en futbolistas emblemáticos, lo cual clarifica el progreso individual.

ahora se basa en inspirados en futbolistas emblemáticos, lo cual clarifica el progreso individual. Más eventos en vivo, configuraciones mejoradas para las fases de balón parado, y novedades de multiclub (permitir que un jugador pertenezca a varios equipos) amplían la flexibilidad del modo.

Visualmente, el entorno de Clubes ha sido retocado: desde el lobby hasta la interfaz de jugador se siente más coherente, limpia y moderna.

En conjunto, aunque no supone una revolución absoluta, estas mejoras convierten a Clubes en una experiencia más atractiva para quienes disfrutan del juego cooperativo online.

Modo Carrera: narrativa, eventos y realismo

Muchos jugadores de la saga han criticado que el Modo Carrera (como entrenador o jugador) carecía de dinamismo narrativo. FC 26 intenta revertir esa impresión:

Se incluyen eventos dinámicos dentro del modo: por ejemplo, mensajes de jugadores que pueden quejarse, retirarse o adaptarse mal al club, decisiones del nuevo propietario del club y otros factores que inyectan imprevisibilidad al devenir del equipo.

dentro del modo: por ejemplo, mensajes de jugadores que pueden quejarse, retirarse o adaptarse mal al club, decisiones del nuevo propietario del club y otros factores que inyectan imprevisibilidad al devenir del equipo. Los Desafíos en vivo de mánager son misiones específicas con objetivos: ganar un título en cierto plazo, ascender, evitar derrotas, etc. Estas misiones aportan estructura narrativa a la experiencia clásica.

son misiones específicas con objetivos: ganar un título en cierto plazo, ascender, evitar derrotas, etc. Estas misiones aportan estructura narrativa a la experiencia clásica. Hay un mercado de entrenadores : los técnicos tienen su propio valor y pueden moverse entre clubes, llevando consigo su estilo táctico. Cuando cambian, modifican la filosofía del equipo.

: los técnicos tienen su propio valor y pueden moverse entre clubes, llevando consigo su estilo táctico. Cuando cambian, modifican la filosofía del equipo. Mejoras en informes y análisis de jugadores, simulación más detallada de ligas menores, panorámica más realista en los fichajes y otras ligas menos populares siguen siendo áreas de mejora pero con avances palpables.

Si bien algunos críticos opinan que el Modo Carrera aún no alcanza una profundidad narrativa similar a juegos dedicados de gestión, FC 26 ha sido valiente en introducir más variabilidad y agencia para el jugador. Esa dirección es alentadora.

Aspecto técnico: Gráficos y sonido

Un análisis detallado no puede obviar los aspectos visuales y técnicos, que muchas veces marcan la diferencia en la experiencia global del juego.

En PS5, Xbox Series X|S y PC, el juego corre con gran estabilidad a 60 fps, garantizando fluidez incluso en los momentos más exigentes. Los estadios y las repeticiones cinematográficas lucen espectaculares, reforzando la inmersión.

Eso sí, en consolas antiguas (PS4 y Xbox One) se nota un retroceso gráfico. Esto deja claro que EA ha priorizado la nueva generación pero sin olvidar a los millones de jugadores en consolas antiguas, lo que se agradece que sigan sacando versiones para ellas.

Animaciones más fluidas y realistas

Uno de los cambios más celebrados es la mejora en las animaciones de los futbolistas. Los controles de balón, regates, caídas y giros son mucho más naturales, logrando transiciones fluidas y creíbles. El balón se comporta de manera más coherente, respondiendo con precisión a cada pase, disparo o despeje.

En comparación con entregas anteriores, la sensación de “robotización” ha desaparecido: los jugadores transmiten humanidad en sus movimientos.

Detalles visuales en estadios y público

Iluminación renovada que mejora la atmósfera de cada encuentro, tanto de día como de noche. La iluminación, los céspedes, efectos climáticos y las texturas de público y estadio logran buen nivel, especialmente cuando ayudas los detalles con hardware potente.

que mejora la atmósfera de cada encuentro, tanto de día como de noche. La iluminación, los céspedes, efectos climáticos y las texturas de público y estadio logran buen nivel, especialmente cuando ayudas los detalles con hardware potente. Texturas del césped más detalladas, con marcas de pisadas y desgaste visible en partidos intensos.

más detalladas, con marcas de pisadas y desgaste visible en partidos intensos. Afición más viva : animaciones del público, cánticos dinámicos y reacciones según el desarrollo del partido. En cuanto al público y ambiente, aunque no es una revolución total, hay más variedad en animaciones de hinchas, coreografías y reacciones dependiendo del contexto del partido.

: animaciones del público, cánticos dinámicos y reacciones según el desarrollo del partido. En cuanto al público y ambiente, aunque no es una revolución total, hay más variedad en animaciones de hinchas, coreografías y reacciones dependiendo del contexto del partido. Clima dinámico que influye en la visibilidad y la jugabilidad, con efectos de lluvia y nieve mejor integrados.

que influye en la visibilidad y la jugabilidad, con efectos de lluvia y nieve mejor integrados. Jugadores: Las animaciones de jugadores (control de balón, regates, caídas, giros) se han refinado: más fluidez, mejor transición entre movimientos, menos “saltos” bruscos.

Las animaciones de jugadores (control de balón, regates, caídas, giros) se han refinado: más fluidez, mejor transición entre movimientos, menos “saltos” bruscos. El balón: La física del balón, el toque, los rebotes y las colisiones entre futbolistas se sienten más naturales que en entregas anteriores. En muchas ocasiones da la sensación de que “el balón responde mejor”.

La suma de animaciones, iluminación y efectos visuales hace que los partidos en FC 26 se sientan más cinematográficos que nunca. Cada choque, cada disparo al poste y cada celebración está acompañado de detalles gráficos que refuerzan la sensación de estar viviendo fútbol real en la pantalla.

En resumen: visualmente, FC 26 cumple con creces sus exigencias para 2025, aunque no esperes saltos dramáticos de generación salvo en los detalles más finos.

La banda sonora de FC 26

En el diseño de un videojuego deportivo moderno, la música no es un añadido ornamental: es un componente clave para generar atmósfera, emoción y conexión cultural. Con EA Sports FC 26, EA ha apostado fuerte: su banda sonora se concibe como un elemento protagonista, con alcance global, diversidad estilística y momentos memorables. A continuación, te explico por qué la banda sonora de FC 26 destaca y en qué se apoya para brillar.

El soundtrack oficial de FC 26 supera las 100 pistas, con artistas provenientes de más de 30 naciones. Electronic Arts Esa amplitud permite que, a lo largo de distintos modos de juego, el usuario escuche estilos contrastantes: desde pop, hip hop, electrónica, hasta fusiones culturales o artistas emergentes de regiones menos representadas.

La mixtura de voces consolidadas y nuevos talentos aporta frescura constante, evitando cansancio musical. No suele repetirse una misma canción demasiado seguido, lo que refuerza la sensación de que cada menú, cada pausa, tiene su propio pulso.

Algunos aspectos que subrayan la calidad y originalidad del soundtrack:

La inclusión de Ed Sheeran , con una canción inédita para el juego.

, con una canción inédita para el juego. Hay influencias africanas, latinas, electrónicas, K-pop, fusiones urbanas e indie.

La presencia de JENNIE (de BLACKPINK), que suma un matiz K-pop al repertorio.

(de BLACKPINK), que suma un matiz K-pop al repertorio. El caso más llamativo: Moise Kean (KMB) , futbolista profesional, es el primer jugador de fútbol que forma parte de una banda sonora oficial de la saga FC . El hecho de incluir un futbolista como artista musical es simbólico: borra un poco más la línea entre deporte y cultura pop.

, futbolista profesional, es el . El hecho de incluir es simbólico: borra un poco más la línea entre deporte y cultura pop. Retornos de artistas recurrentes en estas listas, como Fred again.., Young Miko, Obongjayar, entre otros.

Además, se incluyen temas inéditos de Ácido Pantera, Artemas, Joy Crookes, Labrinth, Weval, y más.

Esta combinación de estrellas mediáticas y descubrimientos musicales es parte del ADN de las bandas sonoras de estos juegos, y FC 26 lo lleva a un nuevo nivel.

En los menús, entre partidos y al navegar, las pistas ayudan a modular el ánimo, manteniendo la energía sin saturar.En las introducciones de modos de juego, en presentaciones de equipos o en momentos destacados, la música puede elevar la tensión o el dramatismo. Las transiciones entre música ambiental y efectos sonoros (publicidad del estadio, ambientación del público, efectos climáticos) están más pulidas: rara vez la música “choca” con los sonidos del juego, sino que los complementa.

En esencia, la banda sonora no compite con los efectos del juego, sino que se funde con ellos para generar una buena inmersión. Se convierte en un catálogo musical para muchos jugadores: descargar, descubrir, compartir.

Jugabilidad. Experiencia de usuario sobresaliente

Además del motor, modos y gráficos, factores como la interfaz, controles, accesibilidad e inmersión global son esenciales para disfrutar un juego a fondo. En estos puntos, FC 26 sabe moverse con solvencia.Controles y respuesta

La respuesta del mando (o teclado) es inmediata. Las acciones reflejan con rapidez y coherencia lo que el jugador desea, gracias a ajustes de latencia optimizados.

Hay opciones personalizables para controles, asistencias y configuración de sliders, lo que permite adaptar la experiencia a distintos niveles de jugador.

En sesiones largas, los controles no se sienten pesados ni imprecisos: hay consistencia y previsibilidad, elementos clave en juegos competitivos.

Interfaz y navegación

La interfaz ha sido pulida: pantallas limpias, menús más ligeros y menos recargados. Esto es visible especialmente en modos complejos como FUT, Clubes o Carrera.

Los tiempos de carga se han mejorado, especialmente en consolas de nueva generación, lo que reduce la espera entre partidos, escenas y menús.

Los menús de estadística, fichajes, alineaciones y personalización muestran más datos útiles sin abarrotar la pantalla: gráficos, comparativas, perfiles accesibles en pocos clics.

Inmersión: detalles narrativos y ambiente

Los eventos dinámicos en carrera, las reacciones del público, cambios climáticos y momentos de tensión en partidos agregan capas de inmersión. No revolucionan el género, pero sí refuerzan que el juego no es estático.

La ambientación sonora (comentaristas, efectos, hinchada) acompaña con fidelidad, aunque no necesariamente sobresalga como un punto extremadamente revolucionario.

En conjunto, la experiencia de uso está bien “pensada”: no es perfecta, pero rara vez se siente frustrante. Todo lo contrario: invita a sumergirse y perderse en partidos tras partidos.

Puntos destacados del FC 26 para Frikipandi

Aquí recopilo aquellas facetas en que FC 26 se luce, donde sus aciertos tienen un impacto claro y positivo:

Dualidad de jugabilidad: ofrecer dos estilos diferenciados (Competitivo y autentico) es un acierto mayúsculo como hemos visto arriba, que permite adaptar la experiencia a diferentes tipos de jugadores. Refinamiento jugable real: ajustes en pases, regates, despejes y animaciones hacen que muchas jugadas “cuadren” mejor respecto a lo que esperas. Mejora en modos online clásicos: novedades en FUT como Gauntlet y Torneos, ajuste de recompensas y una curva más sensata son pasos en la dirección correcta. Mayor vida en el Modo Carrera: eventos dinámicos, desafíos dirigidos y mercado de entrenadores aportan variedad argumental y reviven una modalidad que pedía más narrativa. Mejora visual constante: aunque no estamos frente a una revolución gráfica radical, los detalles, las animaciones pulidas y la atmósfera general aciertan más veces de las que fallan.

Estas luces hacen que FC 26 no sea simplemente una edición más, sino una entrega que aspira a ser recordada con cariño por la comunidad futbolera digital.

Que debería mejorar le FC 26 bajo nuestro criterio

Para lograr una visión equilibrada, conviene también reconocer los elementos donde FC 26 podría crecer. Esta es mi opinoón en lo poco que puede mejorar:

En modos career , algunos críticos aún señalan que más allá de los eventos y misiones, la sensación de “espacio muerto” entre temporadas puede persistir.

, algunos críticos aún señalan que más allá de los eventos y misiones, la sensación de “espacio muerto” entre temporadas puede persistir. En niveles defensivos inferiores (menos exigentes), ciertos comportamientos defensivos aún pueden resultar poco coherentes, con marcas débiles o reacción tardía.

En consolas antiguas, la diferencia gráfica puede pesar: algunos reportes apuntan que la versión de PS4 o PS4 Pro, por ejemplo, no alcanza un nivel visual frente a otros títulos de su misma generación. Creo que su puede acercar un pocio más la la gran calidad de PS5 por lo menos en la PS4 Pro que tengo

El sistema de recompensas en FUT sigue siendo una zona tentadora para críticas: la presencia de microtransacciones y sobres pagos continuará siendo señalada, aunque con menos abuso. Por mi parte me gustaría obtener sobres con jugadores de alto nivel o iconos más asiduamente y no al final de la temporada que es cuando pones tu equipo a un nivel de 95. Yo en esta versión he empezado con nivel 83. En mi caso no estopy en contra de que la gente que pueda y quiera pagar obtenga recompensa, pero quien no lo hace no debería estar tan lastrado. Pero tendremos que ver este año.

Primera compra de sobre

Aunque los eventos dinámicos son un buen paso, podrían expandirse más: perfiles narrativos de jugadores, adaptación del club, más rivalidades regionales, etc. Hay margen para enriquecer ese camino.

Estas críticas no invalidan la calidad del título, sino que marcan los desafíos que EA tiene por delante para próximas actualizaciones o futuras entregas.

Comparativa FC26 vs. FC 25

Un tema recurrente es si EA Sports FC 26 es “revolución” o simplemente “evolución”. Muchos jugadores, después de entregas consecutivas muy parecidas, habían expresado cansancio. FC 26 logra este año un gran paso evolutivo.

A diferencia de lanzamientos recientes, donde los cambios eran ligeros, esta edición logra que desde los primeros minutos se perciba algo distinto: ya no resulta ser “FC 25 con plantillas nuevas”.

Algunos redactores lo califican como “la mejor entrega desde hace años” —no perfecta, pero sí la más ambiciosa.

En comparación con FC 25, el salto en coherencia jugable, claridad de animaciones y ajustes de regates es más notable que lo que vimos entre FC 24 y 25.

Dicho esto, algunos medios opinan que aún no rompe esquemas radicalmente: asumen que, si bien ofrece novedades sustanciales, no cambia la base esencial del juego de fútbol digital.

FC 26 es una renovación ambiciosa, remodelas partes clave, mejoras el sistema táctico y gráfico y haces que volverse a vivir sea gratificante con las dos modalidades de competitivo y .

Valor y recomendación: ¿vale la pena?

Para quienes se pregunten si FC 26 merece la compra (o la actualización), aquí mi veredicto:

Si eres un jugador activo en modos online, amante de FUT u otros estilos competitivos, FC 26 ofrece motivos de peso para incorporarte: mejoras jugables, nuevas mecánicas, ajustes en recompensas y una comunidad que querrá migrar.

Si prefieres jugar offline, disfrutar partidos amistosos o el Modo Carrera, el estilo Authentic ofrece una experiencia más reposada y disfrutable, con narrativa añadida y diversidad de opciones.

ofrece una experiencia más reposada y disfrutable, con narrativa añadida y diversidad de opciones. Comparado con entregas anteriores que apenas justificaban el salto, FC 26 sí se siente como una propuesta legítima de renovación, lo que reduce la sensación de comprar “lo mismo con diferente uniforme”.

El precio de lanzamiento, aunque elevado (como es habitual en juegos AAA deportivos), se amortiza si aprovechas su vida útil: torneos semanales, eventos en CLUBES, desafíos, modos competitivos.

Si tu plataforma principal es de generación anterior (PS4, Xbox One), considera cuidadosamente si la experiencia gráfica y el rendimiento te satisfarán, aunque la jugabilidad sigue siendo viable.

En mi experiencia tras decenas de partidos y sesiones largas, puedo decir que FC 26 es el mejor intento hasta ahora de conjugar espectáculo, realismo y comunidad en un título de fútbol digital.

Conclusión

EA Sports FC 26 deja claro que no basta con actualizar plantillas y repetir lo conocido: el verdadero desafío es escuchar, cambiar y mejorar de verdad. En esta entrega, EA ha logrado que las mejoras no se perciban como simples “detalles menores”, sino como ajustes sustanciales capaces de cambiar la sensación de juego.

La dualidad jugable (Competitivo y Autentico) es una decisión visionaria, pues permite que distintos tipos de jugadores encuentren su experiencia ideal. Los modos tradicionales reciben retoques bienvenidos, el Modo Carrera gana en narrativa y personalidad, y el acabado técnico cumple con su rol con solvencia.

Claro que no es perfecto: hay áreas mejorables, especialmente en consolas antiguas y en la pulcritud del sistema de recompensas. Pero esos “peros” no opacan lo que ya brilla con fuerza.

Para quienes aman el fútbol digital, FC 26 es una entrega que obliga a prestar atención, a experimentar con modos distintos y a creer que la saga puede seguir evolucionando. En resumen: no es solo otro juego de fútbol; es uno que aspira a reconquistar corazones y redefinir expectativas.

FC 26 no busca ser una revolución que destruya el molde, sino una evolución ambiciosa que refina sus cimientos. La sensación de «copia y pega» de años anteriores desaparece.

Si eres un jugador online o competitivo, o un fan de FUT, la mejora jugable y los nuevos modos te dan motivos de sobra para dar el salto.

la mejora jugable y los nuevos modos te dan motivos de sobra para dar el salto. Si valoras la simulación y el Modo Carrera, el estilo autentico y las novedades narrativas te ofrecen una experiencia mucho más profunda y disfrutable.

Es el mejor esfuerzo de EA en mucho tiempo por reconquistar a una comunidad que exigía más. Es casi perfecto y nuestra valoración es sobresaliente

EA Sports FC 26 – Puntuación final

Jugabilidad : 9/10

: 9/10 Modos de juego : 9,5/10

: 9,5/10 Gráficos y rendimiento : 9/10 (7 en consolas antiguas)

: 9/10 (7 en consolas antiguas) Inmersión y realismo : 8,5/10

: 8,5/10 Valor global: 9/10

Nota media: 9/10 – Un título sobresaliente que marca el mejor paso adelante de EA en años.

Comparativa con entregas anteriores