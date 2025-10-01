Anker Innovations e Ingram Micro anuncian una colaboración estratégica para impulsar su tecnología en España

Con esta alianza, Anker Innovations acerca sus dispositivos que destacan por una buena calidad-precio a más consumidores y empresas del país

Anker Innovations, líder global en tecnología de carga, energía portátil, audio y vídeo innovadores y dispositivos inteligentes para el hogar, e Ingram Micro, el principal distribuidor de servicios y soluciones IT del mundo, anuncian una colaboración estratégica destinada a fortalecer la presencia de las marcas Anker, soundcore y eufy en el mercado nacional. Esta alianza permitirá a los consumidores españoles acceder de forma más sencilla a las últimas soluciones tecnológicas, consolidando el compromiso de ambas compañías con la innovación y la excelencia.

Anker Innovations refuerza su liderazgo en España a través de una colaboración estratégica con Ingram Micro, que promete elevar la calidad de productos y servicios para los consumidores del país.

Gracias a sus constantes innovaciones y su posicionamiento en múltiples sectores de la electrónica de consumo, la compañía impulsa su presencia en el mercado español con sus reconocidas marcas: Anker (carga), soundcore (audiovisual) y eufy (hogar inteligente).

En el marco de la feria IFA 2025, Anker ha presentado sus lanzamientos más destacados, entre los que se encuentran:

Además, la nueva impresora 3D a color eufyMake UV E1 ha captado la atención tanto de expertos como de consumidores, consolidando así el prestigio internacional de Anker Innovations.

«La colaboración con Ingram Micro representa un paso estratégico para Anker Innovations en España. Juntos, podemos acercar la tecnología y el producto más avanzada y fiable a mucho más consumidores, empresas, clientes y partners en retail, mientras reforzamos nuestro compromiso con la innovación y la experiencia del usuario final” afirma Toni Yu, Country Manager de Anker Innovations en España.

“Estamos convencidos de que esta alianza aportará un valor diferencial al mercado español, trayendo productos innovadores y de calidad a los consumidores, que podrán disfrutar de lo último en carga, energía portátil, audio y vídeo,” afirma Herminio Granero, Director Ejecutivo en Ingram Micro España.

Eufy, la marca de hogar inteligente de Anker Innovations, consolida su posición como referente en automatización y seguridad doméstica con el lanzamiento de sus más recientes dispositivos. En 2025, la compañía centra su apuesta en la limpieza inteligente y la protección del hogar, presentando el nuevo robot aspirador eufy S2, junto con las avanzadas cámaras de vigilancia eufyCam S4, soloCam E42 y soloCam C38.

Características del robot aspirador Eufy S2

El eufy S2 llega como el primer aspirador del mundo con HydroJet y un sistema AeroTurbo de 30kPa, ofreciendo una limpieza profunda, silenciosa y sin esfuerzo. Su navegación inteligente con sensores avanzados reconoce más de 200 obstáculos, optimiza rutas y asegura cobertura total en cualquier superficie.

El HydroJet Mop 2.0 mantiene el rodillo húmedo y limpio en tiempo real para eliminar manchas difíciles y dejar un acabado impecable. Con el AeroTurbo Carpet System 2.0, el motor aeroespacial y el doble ciclón evitan atascos y enredos, mientras su chasis se eleva hasta 5 cm para superar alfombras gruesas y moquetas de pelo largo.

Gracias al CleanMate AI Intelligent System, el S2 combina mapeo 3D e inteligencia artificial para personalizar la limpieza y evitar obstáculos. Su base UniClean Station 2.0 detecta la turbidez del agua y aplica ciclos con agua caliente, garantizando la máxima higiene en cada uso.

Características de la cámara de seguridad eufyCam S4

La eufyCam S4 inaugura una nueva generación de vigilancia híbrida al combinar una cámara fija Bullet 4K con una cámara PTZ de doble lente 2K, ofreciendo al mismo tiempo una vista panorámica de 130° y un seguimiento detallado de 360°. Cuando la cámara Bullet detecta un objetivo, la PTZ lo enfoca automáticamente, lo sigue y lo rastrea, garantizando máxima precisión en cada captura.

Su sistema de encuadre automático inteligente permite distinguir personas a hasta 50 metros, ajustando el zoom para mostrar tanto rostros nítidos como grupos completos. Gracias a este enfoque dinámico, cada detalle queda registrado sin perder la visión global del entorno.

La S4 combina flexibilidad y potencia con un diseño tri-lente hasta 4K, zoom de 8x, detección dual de personas y vehículos, audio bidireccional con reducción de ruido e incluso disuasión activa con luces rojas y azules más una sirena de 105 dB. Su panel solar desmontable de 5.5W asegura energía constante con solo una hora de luz diaria, mientras que la certificación IP65 la protege frente a lluvia, nieve y polvo.

El ecosistema se completa con HomeBase S380, que añade la inteligencia de BionicMind IA para reconocimiento facial avanzado, almacenamiento local expandible hasta 16 TB, gestión centralizada de cámaras, seguimiento entre dispositivos y vigilancia continua con instantáneas 24/7.

Características de la cámara de seguridad eufy soloCam E42

La eufy soloCam E42 llega en 2025 como una de las cámaras más completas de su categoría, ofreciendo resolución 4K Ultra HD, visión 360º y seguimiento automático por IA para una protección total en interiores y exteriores.

Equipada con el panel solar SolarPlus 2.0 de 3W, garantiza autonomía continua con energía limpia. Su diseño incluye luz estroboscópica integrada para disuadir intrusos, además de sirena de alarma y audio bidireccional Full Duplex, lo que la convierte en un sistema de seguridad activo y preventivo.

La cámara integra BionicMind™ IA, capaz de reconocer rostros y distinguir entre personas, vehículos y otros movimientos. También ofrece visión nocturna por infrarrojos, grabación continua 24/7 y auto-tracking inteligente para no perder de vista ningún detalle.

En cuanto a almacenamiento, la E42 funciona sin cuotas mensuales gracias a su soporte para microSD de hasta 128 GB, compatibilidad con HomeBase 2/3 y expansión hasta 1 TB. También admite almacenamiento adicional vía USB (hasta 256 GB) y se integra con Alexa, Google y Apple Home.

Con certificación IP65, conexión Wi-Fi estable e innovaciones como cross-camera tracking e informes de seguridad diarios, la soloCam E42 se posiciona como una solución robusta, autónoma y verdaderamente inteligente para la seguridad del hogar.

Características de la cámara de seguridad eufy soloCam C38

La eufy soloCam C38 se presenta como una solución de videovigilancia práctica, asequible y sin complicaciones, pensada para quienes buscan reforzar la seguridad del hogar con un sistema completo y sin gastos mensuales.

Equipada con tecnología PureColor Vision, ofrece imágenes nítidas y colores vivos incluso en condiciones de baja luz, acompañadas de resolución Full HD 1080P para capturar cada detalle con claridad. Su visión panorámica de 360º y el seguimiento automático por IA permiten una cobertura total, mientras que las funciones inteligentes activan luz y sonido disuasorio ante intrusos, reduciendo riesgos de manera inmediata.

La cámara incluye almacenamiento local sin cuotas, una batería recargable de 5.200 mAh para mayor autonomía, y audio bidireccional Full Duplex, que facilita la comunicación en tiempo real. Además, distingue de forma inteligente entre personas, mascotas y vehículos, enviando alertas personalizadas según el caso.

Compatible con HomeBase Mini, asistentes de voz como Google y Alexa, y totalmente gestionable desde la app eufy, la soloCam C38 combina facilidad de uso, eficiencia y protección integral en un solo dispositivo.

Precio del robot aspirador Eufy S2 y de las cámaras eufyCam S4, soloCam E42 y soloCam C38

El eufy Robot Aspirador S2 estará disponible próximamente en Amazon y eufy.com con un precio de 1599 €.

La eufyCam S4 llegará en dos versiones:

eufyCam S4 (unidad individual) por 299 €.

eufyCam S4 2+1 (con HomeBase 3) por 699 €, disponible próximamente en Amazon y eufy.com.

La eufy soloCam E42 también contará con varias opciones:

soloCam E42 (unidad individual) por 179 €, próximamente.

soloCam E42 2+1 (con HomeBase S380) ya disponible por 479 € en Amazon y eufy.com.

soloCam E42 4+1 (con HomeBase S380) por 699 €, próximamente.

Por último, la eufy soloCam C38 con panel solar se ofrecerá en dos configuraciones:

soloCam C38 (unidad individual) por 139 €.

soloCam C38 2+1 (con HomeBase Mini) por 279 €.

soundcore AeroClip y AeroFit 2.

Anker ha decidido establecerse como uno de los fabricantes destacados de auriculares a través de su sello soundcore, que ya ofrece un completo catálogo de productos que abarca desde intraauriculares clásicos a modelos de diadema para melómanos.

Su última propuesta, los soundcore AeroClip y AeroFit 2, destacan por adentrarse en el todavía novedoso segmento de los auriculares open-ear, que combina un sonido amplio y de alta calidad con la ausencia de fatiga y la capacidad de comunicación de los auriculares de conducción ósea, puesto que no llegan a aislar al usuario del entorno.

Tanto los soundcore AeroClip como los soundcore AeroFit 2 han sido diseñados para un uso urbano, permitiendo que runners y otros deportistas mantengan su conciencia situacional para evitar coches, bicicletas y patinetes. Pero manteniendo una calidad acústica muy elevada e incorporando algunas funciones todavía poco habituales, como la traducción en tiempo real de los AeroFit 2. Y con un diseño sorprendentemente cuidado.

Los soundcore AeroClip atajan ambas críticas con un diseño open-ear flexible. De aspecto similar al de un pendiente, se introducen por la parte superior de la oreja, donde el cartílago es más fino, y se fijan en la región que en anatomía se conoce como antitrago, donde obtienen un agarre sorprendentemente sólido.

Los soundcore AeroFit 2, por su parte, han sido diseñados para un uso continuado y en actividades físicas aún más dinámicas. Sus ganchos son de tacto suave y flexibles para adaptarse a todo tipo de orejas. Pero lo siguiente también es igual de importante: la parte activa de los auriculares se puede mover en cuatro posiciones distintas.

Traducción de audio sin costes añadidos mediante la app de soundcore

Tanto los soundcore AeroClip como los soundcore AeroFit 2 son compatibles con la aplicación de soundcore, donde es posible configurar los controles táctiles de cada uno de los auriculares, la ecualización o la configuración de dispositivos —ambos auriculares se pueden usar con dos fuentes de sonido distintas sin resetear la conexión, como un móvil y una tablet— y la traducción de audio.

Esta característica presente en los AeroFit 2 permite traducir frases cortas e incluso conversaciones con solo seleccionar el idioma de entrada y el de salida. La traducción resultante se puede emitir en forma de voz por el teléfono o los auriculares, y además se genera una transcripción del audio original y el traducido en caso de que algo no haya quedado lo suficientemente claro.

Los soundcore AeroFit 2 cuesta 129,99 euros los aeroclip por 99,99 €