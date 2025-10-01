Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 despega hoy en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2

Compartir Facebook

El lanzamiento inaugura por todo lo alto el 40 aniversario de Super Mario Bros., con dos aventuras que desafían las leyes de la gravedad y que llegan con gráficos mejorados y otras novedades.

¿Estás listo para otro viaje interestelar en la astronave Mario? Revive tu primer encuentro con Estela y los Destellos, vuelve a experimentar la emoción de hacer equipo con Yoshi… ¡O embárcate en tu primera misión para salvar la galaxia de las tropelías de Bowser! Mañana, 2 de octubre, Super Mario Galaxy vuelve a Nintendo Switch y Super Mario Galaxy 2 hace su debut en esta consola (y ambos títulos son jugables en Nintendo Switch 2).

Estas clásicas aventuras que desafían las leyes de la gravedad cuentan ahora con gráficos optimizados para ambas consolas, además de otras mejoras. ¡Prepárate para descubrir nuevos capítulos de los libros de los juegos, y para averiguar más sobre Estela y los Destellos!

Echa un vistazo al tráiler general de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

Además de una resolución mejorada, y de los elementos adicionales del libro de Estela, las nuevas versiones de estos títulos clásicos para Wii te permitirán explorar la banda sonora, que incluye nuevos temas; y podrás disfrutar de mejoras como el Modo Ayuda (que te proporciona energía extra y te permite curarte antes) y el guardado automático.

Usa los botones, el joystick y los controles de movimiento, adaptados a los mandos Joy-Con y Joy-Con 2, de las versiones originales de Wii, para que Mario salte, gire y planee. Y lánzate a la búsqueda de hiperestrellas y de potenciadores (¡champiñones incluidos!) que te otorgarán poderosas habilidades temporales como volar, flotar y mucho más. Además, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 dispondrá de una actualización gratuita para Nintendo Switch 2. Podrás disfrutar de ambos juegos con resoluciones de hasta 4K*1.

Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 estarán disponibles de forma conjunta y en formato físico con el título de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2; además, cada título estará disponible por separado en formato digital, en la eShop de Nintendo.

Por otra parte, dos nuevas figuras amiibo de Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 estarán disponibles el año que viene: si escaneas el de Mario y Destello en cualquiera de los dos juegos conseguirás un champiñón de energía, y si utilizas el de Estela y Destellos, uno de vida extra. Estos dos amiibo, más grandes que los estándar, estarán disponibles el 2 de abril de 2026. También se lanzará una edición en tapa dura del libro de Estela, con las ilustraciones y el cuento original de Super Mario Galaxy*2. Se desvelarán más detalles en el futuro.

40 aniversario de Super Mario Bros.

En el Nintendo Direct del mes pasado, el creador de Mario, Shigeru Miyamoto, anunció diversas actividades para conmemorar el 40 aniversario de Super Mario Bros., que se lanzó en Japón el 13 de septiembre de 1985. Si te lo perdiste, puedes ver la presentación completa aquí: Nintendo Direct – 12/09/2025.

Además del lanzamiento de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 de mañana 2 de octubre, los fans de Mario tienen muchas novedades por delante a lo largo de este año: el estreno mundial de The Super Mario Galaxy Movie, en abril de 2026, o nuevos juegos para Nintendo Switch 2 como Mario Tennis Fever (lanzamiento: 12 de febrero de 2026) y Yoshi and the Mysterious Book, que se lanzará en la primavera de 2026. Habrá más información al respecto en el futuro.