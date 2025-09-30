Cómo descargar Windows 11 25H2 desde los servidores oficiales de Microsoft (tutorial claro y paso a paso)

Hoy os dejamos cómo descargar Windows 11 25H2 desde los servidores oficiales de Microsoft (tutorial claro y paso a paso). Windows 11 25H2 ya tiene sus imágenes ISO en los servidores de Microsoft y su lanzamiento oficial es inminente. Una actualización que marca un nuevo salto en la evolución del sistema.

Desde Frikipandi os dejamos la guía práctica y segura para obtener la ISO oficial de Windows 11 25H2 directamente de Microsoft.

Aviso legal importante: descargar la imagen (ISO) de Windows 11 desde los servidores oficiales de Microsoft es completamente legal. Sin embargo, necesitas una licencia válida (clave de producto) para activar Windows después de la instalación si no venías con una licencia digital ya asociada a tu equipo. Este tutorial no explica ni facilita la activación ilegal.

Windows 11 25H2 es una de las actualizaciones mayores de Windows 11. Si quieres reinstalar Windows, crear un USB de arranque, probarlo en una máquina virtual, o preparar instalaciones limpias en varios equipos, la forma más segura es descargar la ISO oficial desde los servidores de Microsoft y crear un medio de instalación.

En este artículo te explico, paso a paso y con lenguaje sencillo, cómo:

Comprobar requisitos y preparar el equipo. Descargar la ISO oficial de Windows 11 25H2 desde Microsoft. Verificar la integridad del archivo descargado. Crear un USB booteable (con herramientas oficiales o gratuitas). Opciones de instalación y consejos posteriores.

No necesitamos instalaciones dudosas ni fuentes de terceros no fiables: todo desde Microsoft o herramientas reputadas.

¿Qué necesitas antes de empezar?

Conexión a Internet estable (la ISO pesa varios gigabytes).

(la ISO pesa varios gigabytes). Un equipo con al menos: CPU compatible, 4–8 GB de RAM (recomendado 8 GB), 64 GB de almacenamiento (mínimo), TPM 2.0 y arranque seguro (Secure Boot) para la experiencia completa de Windows 11. Si tu equipo no cumple, puedes usarla en máquinas virtuales o en instalaciones con soluciones alternativas (investiga compatibilidad).

CPU compatible, 4–8 GB de RAM (recomendado 8 GB), 64 GB de almacenamiento (mínimo), TPM 2.0 y arranque seguro (Secure Boot) para la experiencia completa de Windows 11. Si tu equipo no cumple, puedes usarla en máquinas virtuales o en instalaciones con soluciones alternativas (investiga compatibilidad). Un USB vacío de 8 GB o más si vas a crear un medio de instalación.

si vas a crear un medio de instalación. Copia de seguridad : haz backup de tus archivos importantes (disco externo, nube).

: haz backup de tus archivos importantes (disco externo, nube). Clave de producto o licencia digital: para activación (si corresponde).

Dónde descargar la ISO oficial de Windows 11 25H2

Microsoft publica sus ISOs en su web oficial. Aunque no puedo abrir enlaces aquí, la ruta conocida es la página oficial de descarga de Windows 11 en Microsoft (busca “Download Windows 11 Microsoft” o visita el sitio de Microsoft y busca “Windows 11 download”).

En esa página encontrarás varias opciones:

Media Creation Tool (herramienta de Microsoft para crear USB de instalación o descargar ISO).

(herramienta de Microsoft para crear USB de instalación o descargar ISO). Descarga directa de ISO (elige edición y idioma; Microsoft te ofrecerá la descarga).

Si aún no te sale te dejamos donde descargar la actualización fuente reddit.com

La actualización 25h2 está a la vuelta de la esquina y algunos de ustedes, los impacientes, quizás quieran actualizar ya. Pero en los próximos días se descargará por el método oficial.

Si ya instalaron la 24h2 y la última actualización acumulativa, solo necesitan el Paquete de Habilitación de Actualización 25h2:

x64 – Paquete de Habilitación de Actualización:

https://catalog.sf.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/fa84cc49-18b2-4c26-b389-90c96e6ae0d2/public/windows11.0-kb5054156-x64_a0c1638cbcf4cf33dbe9a5bef69db374b4786974.msu

CRC Sha:

Name: windows11.0-kb5054156-x64_a0c1638cbcf4cf33dbe9a5bef69db374b4786974.msu

Size: 170885 Bytes : 166 KiB

CRC32: F5FC0C77

CRC64: 24D5125F60F7B658

SHA256: 92edda7eeaa19b60d15ccdf777556bf0662ee9fea1dcc9aec281fcf12068044c

SHA1: a0c1638cbcf4cf33dbe9a5bef69db374b4786974

BLAKE2sp: 6666519ddd08c9337c12f1d976e01756cf8e5e9ea41256b47a6494921d10967b

MD5: cb181b744c3dd608b76a2e13d08cf773

XXH64: F0BD86CA273CBF2B

SHA384: 4e65535f2a667702b6a7cad036679e3c4715aea4c2f252f4200c1d099613018db2750c80f2fdeec04af85bf9796489bd

SHA512: 91c5c513966131c12b5abc372c4311f4dcbc64606ac0011e10c38add69e721cace5c5935666fa498a08878302d1a0237fc21d4693b70c4ee2449f3f260dc25f2

SHA3-256: 59932f8f2dc2100cdd2198f914fc9568a23ff2d1a0771373ad3820585ec642a4

Y tambien la inagen iso su quieres montar la imagen o hacer una instalación limpia

x64 – 25h2 ISO:

https://software-static.download.prss.microsoft.com/dbazure/888969d5-f34g-4e03-ac9d-1f9786c66749/26200.6584.250915-1905.25h2_ge_release_svc_refresh_CLIENT_CONSUMER_x64FRE_en-us.iso

Nombre: 26200.6584.250915-1905.25h2_ge_release_svc_refresh_CLIENT_CONSUMER_x64FRE_en-us.iso

Tamaño: 7736125440 bytes : 7377 MiB

CRC32: 28CC9384

CRC64: 195051586BA6D1CF

SHA256: d141f6030fed50f75e2b03e1eb2e53646c4b21e5386047cb860af5223f102a32

SHA1: 57cc59c31ffcc0c54d19aa0314bb33a8c4415754

BLAKE2sp: f1bf9754b7b692a995b02afc390a088d9ccdf8b0510a34b85dfcd9afd155d180

MD5: 6b05bba98d7b55d299792c08080d6a56

XXH64: 4776F13CB765EE71

SHA384: e7b6a3049f787bdbdadf21c5f39a708e33a99b719764b1803716277d423201a603e1afd08efd40fa6dc650bdb7b6df0f

SHA512: 43f866358d228050c31fdb260cbd3fba3aadca0ade89561538d434451a6d27b3a1534b4650d84b3ad9167bde4a96d279dee49b20a5fdd1fa5205bb72e34b236b

SHA3-256: 7242b2efea88a56d3cb8108adac9b804ce29f618c58636c97b7e35a29b0a0cfe

Opción A — Usar la herramienta Media Creation Tool (recomendada para USB)

Descarga la herramienta de creación de medios desde la web de Microsoft (botón “Download now” / “Descargar ahora”). Ejecuta la herramienta en el equipo Windows. Acepta los términos y selecciona Crear medios de instalación (unidad flash USB, DVD o archivo ISO) para otro PC. Escoge idioma, edición (Windows 11) y arquitectura (64-bit). Selecciona Unidad flash USB (necesitas un USB vacío) o Archivo ISO si prefieres grabarlo manualmente o usarlo en una VM. La herramienta descargará los archivos directamente desde los servidores de Microsoft y preparará el USB o generará el ISO.

Opción B — Descargar el archivo ISO directamente (para máquinas virtuales o grabado manual)

En la página de descarga de Microsoft elige la opción para descargar la ISO. Selecciona la edición de Windows 11 (elige la versión que corresponda con 25H2 si está listada; de lo contrario, Microsoft suele rotar ediciones y la ISO más reciente contendrá la versión disponible). Selecciona idioma. Haz clic en el enlace de descarga. Microsoft te dará un archivo .iso que descargarás desde sus servidores.

Nota: los nombres y menús en la web pueden cambiar ligeramente, pero las opciones fundamentales son estas.

Verificar la integridad del fichero ISO (recomendado)

Una vez descargada la ISO, es buena práctica comprobar su integridad con una suma hash (SHA-256) si Microsoft publica el hash correspondiente, o al menos asegurarte de que la descarga terminó sin errores.

En Windows puedes usar PowerShell:

Abre PowerShell. Ejecuta:

Get-FileHash C:\ruta\a\archivo.iso -Algorithm SHA256

Compara la cadena resultante con la suma oficial (si Microsoft publica el SHA-256). Si coinciden, la ISO está íntegra.

Si no publican el hash, verifica que el tamaño del archivo sea consistente (varios gigabytes) y evita fuentes no oficiales.

Crear un USB booteable (dos métodos)

Método 1 — Con Media Creation Tool (más simple, recomendado)

Si usaste la Herramienta de Creación de Medios y seleccionaste “unidad flash USB”, la herramienta habrá descargado y preparado el USB por ti. Sólo tienes que:

Conectar el USB al PC donde quieras instalar. Reiniciar y arrancar desde el USB (accede al menú de booteo o cambia el orden de arranque en BIOS/UEFI). Seguir el instalador de Windows.

Método 2 — Con Rufus (si tienes la ISO y quieres más control y el que yo he usado)

Rufus es una herramienta gratuita muy popular para crear unidades USB booteables desde ISOs.

Pasos generales:

Descarga Rufus desde su web oficial. Inserta el USB (se borrarán todos los datos del USB). Abre Rufus y en “Dispositivo” selecciona tu USB. En “Selección de arranque” elige la ISO de Windows 11. En “Esquema de partición” selecciona GPT para equipos UEFI (recomendado). Si tu equipo usa BIOS heredado, usa MBR, pero Windows 11 espera UEFI+TPM para soporte completo. Haz clic en Empezar y acepta que Rufus formatee el USB. Cuando termine, usa el USB para arrancar el equipo e instalar.

Pasos de instalación (resumen práctico)

Conecta el USB y arranca desde él (tecla de menú de arranque suele ser F12, F8, Esc o similar según el fabricante). Selecciona idioma, formato de hora y teclado. Pulsa Instalar ahora. Si tienes clave de producto, introdúcela; si no, puedes seleccionar “No tengo clave de producto” y continuar (podrás activar luego si tienes licencia digital). Escoge la edición correcta si el instalador lo solicita. Elige tipo de instalación: Actualizar (conserva archivos y aplicaciones, si el instalador lo permite).

(conserva archivos y aplicaciones, si el instalador lo permite). Personalizada (limpia) para una instalación desde cero — selecciona la partición donde instalar (elimínala/formateala si estás seguro). Sigue los pasos y espera a que Windows copie archivos, instale características y reinicie varias veces. Configura tu cuenta de usuario, preferencias de privacidad, conexión a internet, y, si procede, inicia sesión con tu cuenta Microsoft.

Consejos sobre TPM y Secure Boot (si tu PC no cumple requisitos)

Windows 11 exige TPM 2.0 y Secure Boot para la instalación estándar. Si tu equipo no los tiene, hay caminos documentados por Microsoft y la comunidad para instalaciones en hardware no compatible (p. ej. modificadores de registro, ajustes en la ISO). No es recomendable si no sabes lo que haces: pueden impedir actualizaciones o causar problemas de seguridad Con Rufus es fácil activalos para saltarte en ordenadores algo antiguos pero funcionales como los i5 o i7 de sexta generación.

Mi recomendación: si tu equipo es más antiguo, mejor usar una máquina virtual (VM) para probar Windows 11, o considerar actualizar hardware. Si aun así investigas soluciones para instalar en hardware no compatible, sigue únicamente guías oficiales o de fuentes reputadas y comprende los riesgos y usa rutas para la montar la imagen. Pero teniendo en cuenta que pueden ir lentos o fallar alguna cosa. Eso sí no recomie do instalarlo en discos mecánicos siempre en ssd y como mínimo 8Gb de ram. Si no.tienes eso deja el que tienes.

Después de la instalación: activación, drivers y actualizaciones

Activación: ve a Configuración → Actualización y seguridad → Activación y revisa estado. Si tu equipo venía con Windows 10 activado y tiene licencia digital, muchas veces la activación se hace automáticamente tras instalar Windows 11 en el mismo hardware.

ve a Configuración → Actualización y seguridad → Activación y revisa estado. Si tu equipo venía con Windows 10 activado y tiene licencia digital, muchas veces la activación se hace automáticamente tras instalar Windows 11 en el mismo hardware. Drivers: usa Windows Update (Configuración → Windows Update) para descargar drivers. Para tarjetas gráficas, descárgalos desde NVIDIA/AMD/Intel si quieres versiones más recientes.

usa Windows Update (Configuración → Windows Update) para descargar drivers. Para tarjetas gráficas, descárgalos desde NVIDIA/AMD/Intel si quieres versiones más recientes. Actualizaciones acumulativas: deja que Windows Update instale parches después de la primera conexión a Internet.

deja que Windows Update instale parches después de la primera conexión a Internet. Copia de seguridad y recuperación: activa Historial de archivos o usa una solución de imagen del disco.

Solución de problemas frecuentes

No arranca desde USB: asegúrate que el USB esté bien creado (prueba Rufus), que el puerto USB funcione y que el orden de arranque en UEFI esté configurado.

asegúrate que el USB esté bien creado (prueba Rufus), que el puerto USB funcione y que el orden de arranque en UEFI esté configurado. Comprueba Secure Boot/TPM: si el instalador se niega, revisa UEFI/BIOS para habilitarlos.

si el instalador se niega, revisa UEFI/BIOS para habilitarlos. Errores al instalar (p. ej. “No se encontró un controlador”): suele ser que falta controlador SATA/RAID para el controlador de almacenamiento; descarga el driver desde la web del fabricante y cárgalo durante el instalador con “Cargar controlador”.

suele ser que falta controlador SATA/RAID para el controlador de almacenamiento; descarga el driver desde la web del fabricante y cárgalo durante el instalador con “Cargar controlador”. Instalación lenta: desconecta periféricos no necesarios (impresoras, discos externos) y prueba de nuevo.

Buenas prácticas y seguridad

Descarga siempre desde el sitio oficial de Microsoft.

No compartas ni uses claves de productos no compradas . La activación con claves no autorizadas es ilegal.

. La activación con claves no autorizadas es ilegal. Mantén respaldos antes de formatear o cambiar particiones.

antes de formatear o cambiar particiones. Comprueba la integridad del ISO si puedes (hash).

del ISO si puedes (hash). Usa un antivirus/antimalware actualizado una vez instalado y realiza un análisis inicial si te preocupa la integridad.

