The Sinking Forest camina hacia el bosque en Formato Físico para PlayStation 5 el 31 de octubre

Hoy os hablamos del videojuego The Sinking Forest camina hacia el bosque en Formato Físico para PlayStation 5 el 31 de octubre

¡La nueva colaboración entre el publisher Dojo System y el Publisher Físico Tesura Games ya tiene fecha de lanzamiento! Junto a TonyGameDev, comenzarán su viaje por el Japón rural para traer The Sinking Forest en formato físico a PlayStation 5 el 31 de octubre . Aventúrate hacia lo desconocido este año y echa un vistazo al tráiler aquí si te atreves.

Descripción

The Sinking Forest es un relato de terror psicológico ambientado en Japón, donde el folclore, el dolor y la oscuridad se entrelazan en una historia intensa.

Tu hermana Sayuri ha desaparecido. No contesta al teléfono desde hace días. Nadie parece saber dónde está. Movido por la desesperación, te adentras en un lugar que no solo guarda secretos, sino que parece estar vivo. Cada paso que das te aleja de la cordura, y cada sombra esconde algo más oscuro. ¿Podrás encontrarla antes de perderte para siempre?

Características:

Gráficos espectaculares gracias a Unreal Engine 5: experimenta un apartado visual impresionante que ofrece escenarios realistas, efectos de iluminación avanzados y un nivel de detalle que intensifica cada momento de tensión

Una historia de terror trágica y macabra: sumérgete en una narrativa oscura y emocionalmente intensa, donde el miedo no solo proviene de lo que acecha en las sombras

Survival Horror donde los enemigos pueden matarte (¡y tú defenderte!): enfréntate a enemigos letales en un entorno donde cada encuentro puede ser mortal. No estás indefenso: puedes defenderte para sobrevivir… si tienes el valor necesario

Una ambientación japonesa increíble: adéntrate en entornos inspirados en la cultura y el folclore japonés, con una atmósfera densa, inquietante y auténtica. Cada escenario es una pieza clave del horror

La Edición Estándar deThe Sinking Forest para PlayStation 5 incluye:

💀 Juego Completo

💀 Portada Reversible

💀 Talismán Ofuda

¡Ya disponible en reserva en la Tesura Store, principales tiendas de videojuegos y Amazon! ¡Disponible este mismo 31 de octubre !

Tesura Games site – https://tesuragames.com/juegos/the-sinking-forest/

Tesura Store – https://store.tesuragames.com/producto/the-sinking-forest-ps5/