Let’s Sing 2026: «Llega con novedades para convertir tu salón en un auténtico escenario»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Canta con orgullo! ¡Ríe a carcajadas! ¡Brilla con Let’s Sing 2026!

La nueva lista de reproducción y la jugabilidad mejorada hacen de esta la mejor fiesta de karaoke.

Aquí puedes ver el trailer

Let’s Sing 2026, la próxima entrega de la aclamada franquicia de karaoke desarrollada por Voxler y publicada por PLAION, se lanza el 4 de noviembre de 2025 en PlayStation®5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch™ (compatible con Nintendo Switch 2).

El popular videojuego musical “Let’s Sing” regresa un año más y lo hace con fuerza. “Let’s Sing 2026” ya ha sido anunciado y promete convertirse en uno de los títulos más esperados para los amantes de la música y el karaoke en casa.

El nuevo título, desarrollado por Voxler y distribuido por PLAION, incluirá un extenso catálogo de canciones actuales y clásicos atemporales, con artistas internacionales de primer nivel. La compañía ha adelantado que la lista de temas será “más variada que nunca”, mezclando pop, rock, reguetón y éxitos virales.

Llega con novedades para convertir tu salón en un auténtico escenario

Una de las grandes novedades de esta edición será la incorporación de un modo historia renovado, que permitirá a los jugadores ascender desde los ensayos caseros hasta conquistar escenarios virtuales de todo el mundo. También se han mejorado las funciones multijugador online, lo que facilitará competir con amigos y usuarios de cualquier parte del planeta.

Además, “Let’s Sing 2026” seguirá apostando por la accesibilidad: los usuarios podrán utilizar tanto micrófonos USB como la aplicación oficial para móviles, que transforma el teléfono en un micrófono inalámbrico.

El videojuego llegará a Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC en otoño de este año. Aunque todavía no se ha revelado la lista completa de canciones, la expectación es máxima entre los fans que cada año hacen de esta saga un clásico de las reuniones familiares y de amigos.

Con este lanzamiento, la franquicia “Let’s Sing” refuerza su posición como el referente europeo de los juegos de karaoke, compitiendo directamente con el fenómeno global de los títulos musicales interactivos.

Justo a tiempo para la temporada navideña, Let’s Sing 2026 convierte cualquier sala de estar en un escenario, ofreciendo la mejor experiencia de karaoke en la historia de la franquicia.

Lista de Reproducción

Con 35 canciones que encabezan las listas de éxitos, hay para todos los gustos, desde éxitos actuales hasta clásicos atemporales.

§ Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

§ Chappell Roan – HOT TO GO!

§ Lewis Capaldi – Wish You The Best

§ Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

§ Coldplay – ALL MY LOVE

§ Noah Kahan – Stick Season

§ Benson Boone – Slow It Down

§ … ¡Y muchos más!

Características principales

§ Una experiencia auténtica cantando con los videos musicales oficiales

§ 4 emocionantes modos de juego para jugadores en solitario y en grupo

§ ¡Jugabilidad mejorada, diversión para todos los cantantes, desde aficionados a estrellas!

§ Soporte para hasta 4 jugadores: perfecto para fiestas y reuniones familiares

§ Sin micrófono, no hay problema con la aplicación complementaria gratuita

§ Nueva historia en el modo Carrera

§ Pase VIP GRATIS de 1 mes incluido: desbloquea una selección progresiva de más de 180 canciones adicionales

Ya seas un artista en ciernes o un rey o reina del karaoke, Let’s Sing 2026 lo invita a ser el centro de atención.

¡Prepárate para subir al escenario!

Disponibilidad

Let’s Sing 2026 estará disponible el 4 de noviembre de 2025 en PlayStation®5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch™ (compatible con Nintendo Switch 2), y ya se puede reservar.

Título: Let’s Sing 2026

Plataformas: PlayStation®5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch™, Compatible con Nintendo Switch 2™

Género: Juego de Karaoke/ Entretenimiento

Desarrollador: Voxler

Editor: PLAION

Fecha de lanzamiento: 4 de noviembre de 2025