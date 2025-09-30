Compartir Facebook

HONOR anuncia innovaciones en IA en la Cumbre Snapdragon 2025 adentrándose en la era de los smartphones con doble motor

Los avances en agentes de IA y rendimiento se estrenarán primero en la serie HONOR Magic8 y HONOR MagicPad3 Pro

Beijing, China – Septiembre 25, 2025. En la Cumbre Snapdragon 2025 , HONOR, la marca de tecnología global, ha presentado innovaciones revolucionarias en IA integrada en dispositivos, entre las que se incluyen la tecnología de cuantificación de bajo bit para modelos de IA integrados en dispositivos y la tecnología de recuperación híbrida de última generación. Estos avances se estrenarán primero en la próxima serie HONOR Magic8 y HONOR MagicPad3 Pro, ambos equipados con la nueva plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Gen 5. Al combinar las capacidades de IA agencial de HONOR con las plataformas móviles líderes en el sector de Qualcomm Technologies, las dos empresas están marcando el comienzo de una nueva era de teléfonos inteligentes en la que la eficiencia y la potencia de cálculo convergen para transformar la experiencia del usuario.

«HONOR apuesta por la IA. Todo lo que hacemos se rige por el HONOR ALPHA PLAN, nuestro plan para convertirnos en líderes mundiales en el ecosistema de dispositivos con IA», afirmó Fang Fei, presidente de Productos de HONOR Device Co., Ltd. «Al trabajar con socios líderes como Qualcomm Technologies para redefinir continuamente lo que es posible con la IA integrada en los dispositivos, nos acercamos a la creación de un mundo abierto, co-creado y de intercambio de valor en el que todos puedan beneficiarse de la IA».

«La solidez de nuestra relación con HONOR se mide no solo en años, sino también en alcance», afirmó Chris Patrick, vicepresidente sénior y director general de Mobile Handset, Qualcomm Technologies, Inc. «Nuestro trabajo ha dado lugar a innumerables avances, el último de los cuales, presentado hoy en la Snapdragon Summit China 2025, se implementará en los dispositivos HONOR. Estos avances ponen de relieve nuestras innovaciones en materia de IA agencial en los dispositivos, así como la potencia de nuestra arquitectura informática heterogénea».

Redefiniendo la eficiencia: avances en el modelado de IA de alta eficiencia en dispositivos

Para abordar los tres mayores retos de la IA en dispositivos (potencia de cálculo, memoria y consumo energético), HONOR ha introducido la primera tecnología de cuantificación de bajo bit de Android para modelos en dispositivos, gracias a la nueva NPU Qualcomm® Hexagon™, que ofrece un aumento de hasta un 15 % en el cálculo de modelos, un consumo de modelos un 20 % menor y un 30 % menos de espacio de almacenamiento en comparación con la generación anterior de dispositivos HONOR. Esta innovación establece un nuevo punto de referencia para la implementación eficiente de agentes inteligentes en dispositivos.

Como complemento a la cuantificación de bajo bit, HONOR también ha presentado la tecnología de recuperación híbrida de última generación, diseñada para mejorar drásticamente la forma en que los dispositivos procesan y muestran la información. Mediante la codificación de texto, imágenes y datos de audio/vídeo en vectores densos y la construcción de índices semánticos de alta eficiencia, el sistema logra una coincidencia de similitud a nivel de milisegundos y aumenta el rendimiento de la recuperación hasta en un 400 %. Este avance no solo acelera la búsqueda semántica multimodal, sino que también refuerza la base de los agentes inteligentes, lo que permite respuestas más rápidas y precisas en una amplia gama de escenarios del mundo real.

Creatividad sin límites: Magic Color, la primera tecnología impulsada por agentes del sector

Sobre esta base, HONOR también ha presentado Magic Color, la primera tecnología impulsada por agentes del sector. Esta innovación permite a los usuarios transformar y rediseñar imágenes o vídeos con una simplicidad sin precedentes, realizando tareas como localizar una imagen, extraer tonos de color clave y aplicar esos tonos a un nuevo objetivo, todo ello mediante comandos intuitivos de una sola frase. Al combinar eficientes modelos de IA en el dispositivo con una comprensión semántica avanzada, Magic Color reduce las barreras de la edición de imágenes complejas, lo que permite tanto a los usuarios cotidianos como a los creadores obtener resultados de calidad profesional con facilidad. De cara al futuro, HONOR tiene previsto ampliar las capacidades impulsadas por agentes a más de 200 escenarios verticales y 3000 escenarios generales, cubriendo las 100 aplicaciones principales.

Rendimiento reinventado: supermuestreo de IA heterogéneo GPU-NPU para juegos

El rendimiento representa el segundo motor de esta nueva era. HONOR, en colaboración con Qualcomm, presentó su arquitectura Hyper-Fusion Core, líder en el sector, que integra profundamente los múltiples motores de rendimiento de HONOR Turbo X con la arquitectura de CPU Qualcomm® Oryon™. Al programar dinámicamente los recursos entre los núcleos, esta arquitectura maximiza la eficiencia energética y el rendimiento, lo que garantiza una experiencia de usuario más fluida y con mayor capacidad de respuesta.

A su vez, HONOR presentó la primera tecnología heterogénea de supermuestreo de IA GPU-NPU del sector basada en plataformas Snapdragon, diseñada para transformar los juegos de baja resolución y baja velocidad de fotogramas en experiencias de alta resolución y alta velocidad de fotogramas. Similar a la tecnología DLSS en PC, aprovecha la IA para reconstruir detalles, características de movimiento y efectos de iluminación en tiempo real. En la práctica, esto permite que los exigentes títulos de mundo abierto alcancen 120 fps a 1080p desde los 60 fps originales, lo que proporciona una resolución superior y velocidades de fotogramas ultraaltas. En comparación con el escalado tradicional basado en GPU, esta arquitectura informática heterogénea GPU-NPU reduce la latencia y la fluctuación, lo que garantiza una experiencia de juego más fluida, inmersiva y fluida.

En conjunto, estos avances ponen de relieve la visión de HONOR para la era del doble motor, en la que los agentes de IA y las optimizaciones del rendimiento convergen para redefinir la experiencia del usuario y acelerar la llegada de la era de los agentes inteligentes de uso general. Equipados con la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5, la serie HONOR Magic8 y la serie HONOR MagicPad3 Pro se lanzarán el próximo mes en China.

Los productos de las marcas Snapdragon y Qualcomm son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales.