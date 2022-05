¡Las aventuras del Doctor confirman su llegada en formato físico con Doctor Who: Duo Bundle!

DOS DOCTORES, DOS AVENTURAS INCREÍBLES

¡Atención, fans del Doctor Who! Desde Tesura Games os traemos una grandísima noticia, y por partida doble. En colaboración con Maximum Games presentamos Doctor Who: Duo Bundle, el título con las dos aventuras más reconocidas del Doctor en el mundo de los videojuegos. Estará disponible en PlayStation 4, Xbox Series X (compatible con One) y Nintendo Switch el 18 de octubre, incluyendo una hoja de pegatinas exclusiva de la edición física.

Descripción

¡Enfréntate cara a cara con Weeping Angels, Cybermen, Daleks y más! Únete al Decimotercer Doctor (Jodie Whittaker) y al Décimo Doctor (David Tennant) en una épica aventura en el espacio y el tiempo en Doctor Who: The Edge of Reality, y ayuda a Petronella Osgood para resolver el escalofriante misterio de un teléfono encontrado en Doctor Who: The Lonely Assassins

Características

Doctor Who: Duo Bundle incluye dos juegos:

DOCTOR WHO: THE EDGE OF REALITY – DELUXE EDITION

LA HISTORIA ORIGINAL DE DOCTOR WHO: Ingresa al Chaosverse, donde la realidad misma se ve amenazada por una serie de fallas que rompen el tiempo, y asóciate con dos Doctores formidables mientras para resolver un gran misterio.

NUEVO NÉMESIS REVELADO: enfréntate a los monstruos clásicos de Doctor Who, como los Daleks, Weeping Angels y Cybermen, y prepárate para una nueva y aterradora amenaza: el CyberReaper.

EMOCIONANTE AVENTURA DE CIENCIA FICCIÓN: ahora para plataformas que no son de realidad virtual, Doctor Who: The Edge of Reality

presenta nuevos desafíos, nuevas ubicaciones y nuevos personajes (incluido el Décimo Doctor), con una historia reinventada y ampliada que se basa en el juego anterior The Edge of Time.

Doctor Who: The Edge of Reality – Deluxe Edition incluye: destornillador sónico del noveno doctor, destornillador sónico del décimo doctor, destornillador sónico del undécimo doctor, destornillador sónico del duodécimo doctor, guantes de cuero Gallifreyan, guantes de cuero del duodécimo doctor, guantes Cyberman y guantes de River Song.

DOCTOR WHO: THE LONELY ASSASSINS

LA HISTORIA ORIGINAL DE DOCTOR WHO: Continuando donde lo dejó el icónico episodio “Blink”, los Weeping Angels regresan para desatar el terror una vez más…

NUEVO NÉMESIS PETRIFICANTE: Enfréntate a un mal como nunca antes. ¡Ningún teléfono es seguro!

PERSONAJES AUTÉNTICOS: Trabaja junto a Petronella Osgood (interpretada por Ingrid Oliver) para investigar misteriosos sucesos. También presenta a Finlay Robertson como Larry Nightingale y una aparición especial de Jodie Whittaker como la voz del Doctor.

EL MISTERIO DEL TELÉFONO ENCONTRADO: busca a través de mensajes, correos electrónicos, videos, fotografías y más para descubrir pistas, resolver acertijos y revelar la verdad.

Doctor. Who: Duo Bundle estará disponible el 18 de octubre de 2022 para PlayStation 4, Xbox Series X (compatible con Xbox One) y Nintendo Switch. La edición incluirá una hoja de pegatinas exclusiva y ya está disponible para reservas en las principales tiendas de videojuegos y Amazon.

Más información: https://tesuragames.com/juegos/doctor-who-duo-bundle/