¡Outright Games anuncia cuatro videojuegos para toda la familia!

Este año y el que viene, toda la familia podrá disfrutar de lo lindo gracias a los grandes anuncios que se han hecho en el OG Unwrapped. Este evento digital estuvo encabezado por el anuncio sorpresa de un juego de La Liga de la Justicia de DC, que será una nueva aventura para toda la familia protagonizada por el famoso equipo de superhéroes de DC. Dicho título está siendo desarrollado por Outright Games gracias al acuerdo de licencia con Warner Bros. Interactive Entertainment, en nombre de DC.

Outright Games ha repetido fórmula con respecto a 2021, realizando este año su presentación Outright Unwrapped dedicada a dar a conocer sus juegos destinados a público infantil para los próximos doce meses, recordándonos que títulos como My Little Pony: A Maretime Bay Adventure están al caer, con un lanzamiento previsto par el inminente 27 de mayo. En esta ocasión, el sello ha presentado la friolera de 5 nuevos videojuegos para Nintendo Switch y una diversidad de plataformas, ¡que pasamos a repasar a continuación!

Además de esta noticia, también se presentó Star Trek Prodigy: Supernova, un título basado en la serie de animación para niños que llevará a los aficionados a vivir una gran aventura espacial intergaláctica.

También se presentó, por primera vez, DreamWorks Dragons: Legends of the Nine Realms. Este juego de acción y aventura está basado en la serie DreamWorks Dragons: The Nine Realms, de DreamWorks Animation, la cual está ambientada 1300 años después de los acontecimientos de Cómo entrenar a tu dragón.

Por último, PAW Patrol: Grand Prix llegará al rescate a finales de este año. Familiares y amigos tendrán la oportunidad de correr juntos encarnando a los cachorros más famosos de la serie para preescolares más exitosa.

A continuación encontrarás más detalles de cada juego.

DC Justice League Game from Outright Games Lanzamiento en 2023. Aventura para toda la familia protagonizada por el famoso equipo de superhéroes de DC. Disponible para Xbox Series X/S, XBox One, PS4, PS5, Nintendo Switch y PC.



Star Trek Prodigy: Supernova Lanzamiento en octubre de 2022. Basado en la exitosa serie de Paramount+ que se estrenó en 2021, Star Trek Prodigy: Supernova es el primer juego de Star Trek pensado para los jugadores más jóvenes. Disponible para Xbox Series X/S, XBox One, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC y Google Stadia.



DreamWorks Dragons: Legends of the Nine Realms

Lanzamiento en otoño de 2022. Un nuevo juego de acción y aventura basado en la exitosa serie DreamWorks Dragons: The Nine Realms, la cual está ambientada 1300 años después de los acontecimientos de Cómo entrenar a tu dragón.

Disponible para Xbox Series X/S, XBox One, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC y Google Stadia.

PAW Patrol: Grand Prix Lanzamiento el 30 de septiembre de PAW Patrol: Grand Prix permite que hasta 4 jugadores compitan juntos en la piel de sus cachorros favoritos. Está basado en La patrulla canina, una de las marcas preescolares más importantes del mundo y la serie para preescolares más exitosa. Disponible para Xbox Series X/S, XBox One, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC y Google Stadia.



Para tener toda la información de cada nuevo título y ver el evento completo, visita el canal oficial de Outright Games en YouTube.

