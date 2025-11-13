Semrush desvela los dominios más citados por la IA y el sorprendente ajuste de ChatGPT con Reddit y Wikipedia: qué hay detrás y cómo afecta al SEO

Semrush, la compañía global especializada en visibilidad online y marketing digital, ha publicado un análisis exhaustivo que pone cifras, contexto y matices a uno de los debates más candentes del sector: ¿cómo están cambiando las fuentes que cita la inteligencia artificial generativa? El estudio —basado en más de 230.000 prompts y más de 100 millones de citas realizadas por ChatGPT, Google AI Mode y Perplexity entre el 14 de julio y el 12 de octubre de 2025— revela una transformación profunda en los patrones de referencia de estas IA y confirma una caída tan brusca como llamativa en el peso de Reddit y Wikipedia dentro de ChatGPT.

Estas conclusiones, que ya generan intensos debates entre especialistas en SEO y creadores de contenido, muestran que la visibilidad en IA es hoy más volátil, heterogénea y competitiva que nunca. Las marcas ya no solo compiten por posicionarse en Google: ahora deben entender qué fuentes consultan los modelos de IA, cómo cambian sus preferencias y en qué dominios conviene estar presentes para seguir siendo relevantes.

¿Qué es Semrush?

Semrush es una plataforma integral de marketing digital que ofrece herramientas para analizar y optimizar la presencia online de una empresa. Permite investigar palabras clave, analizar a la competencia, realizar auditorías SEO de sitios web, rastrear el rendimiento en redes sociales y gestionar campañas de publicidad online, entre otras funciones. Para mi es una de la herraimentas básicas que debe tener un SEO para trabajar bien una página web, analizar competencia y mejorar tanto el SEO técnico como el de contenidos.

Un giro inesperado: Reddit y Wikipedia pierden terreno en ChatGPT

Durante años, Reddit y Wikipedia han sido dos de las fuentes más citadas por ChatGPT. En agosto de 2025, Reddit aparecía en cerca del 60% de las respuestas analizadas; Wikipedia, en aproximadamente el 55%. Eran los pilares de referencia del modelo. Sin embargo, el estudio de Semrush documenta una caída abrupta a partir de septiembre: Reddit desciende hasta cerca del 10% y Wikipedia cae por debajo del 20%.

Se trata de un ajuste súbito y significativo, y uno que ha generado múltiples interpretaciones dentro de la comunidad profesional. La coincidencia temporal con la decisión de Google de eliminar el parámetro “num=100” de sus resultados de búsqueda llevó a muchos a vincular ambos fenómenos. Si ChatGPT dependía de resultados más profundos de Google —ya no accesibles— podría haberse visto obligado a reducir la presencia de dominios que solían aparecer en esas posiciones más bajas.

Sin embargo, Semrush matiza esa hipótesis. Según su herramienta Organic Research, Reddit posiciona para unas 263 millones de palabras clave en Google, pero solo un 34% (unos 90 millones de keywords) aparecen entre las posiciones 21 y 100. La dependencia de resultados profundos, por tanto, no explicaría por sí sola un desplome tan acusado.

El ajuste podría deberse a múltiples factores internos de los modelos: cambios en los corpus de entrenamiento, ajustes de alineamiento, nuevas fuentes priorizadas o actualizaciones en los mecanismos de selección de información.

Lo que sí queda claro es que, tras la caída, ChatGPT muestra un reparto de citas mucho más distribuido: medios como PR Newswire, Forbes, Medium o LinkedIn suben posiciones, reduciendo la hegemonía de Reddit y Wikipedia en favor de una paleta de fuentes más diversa.

Google AI Mode: estabilidad, equilibrio y peso de sus propios dominios

Mientras ChatGPT experimentaba una transformación dramática en su patrón de citación, Google AI Mode se mantuvo notablemente estable. Wikipedia oscila en torno al 2–3% de presencia durante todo el periodo, sin cambios abruptos ni variaciones sustanciales. Sus fuentes más habituales incluyen LinkedIn, YouTube, Reddit y dominios de Google o de su ecosistema, como Google Blog.

Este comportamiento coherente refuerza la idea de que cada motor de IA tiene un “mapa de confianza” propio y que los ajustes internos no siempre siguen las mismas lógicas ni responden a los mismos estímulos.

La menor volatilidad de Google AI Mode también demuestra que la IA de Google se apoya en un conjunto más estable de referencias, posiblemente debido a una mayor integración con su infraestructura de búsqueda y a políticas de selección de fuentes más conservadoras.

Perplexity: equilibrio, consistencia y ligeros ajustes

Perplexity, por su parte, mantiene a Reddit como uno de sus dominios más citados, junto con LinkedIn, NIH, Microsoft y Google. Si bien Reddit también experimenta una caída, esta es mucho más suave que en ChatGPT. Wikipedia, Microsoft, Forbes y otros medios muestran pequeñas subidas, reflejando un ajuste gradual más que una ruptura.

La fotografía que deja Semrush es clara: cada motor de IA se comporta distinto, prioriza fuentes diferentes y ajusta sus patrones en función de dinámicas internas que no siempre son transparentes para el sector.

¿Qué implica todo esto para el SEO? Una nueva capa de competencia digital

Las conclusiones del estudio son contundentes: la visibilidad en IA se ha convertido en una nueva dimensión del SEO. Lo que antes era terreno exclusivo de buscadores tradicionales ahora se extiende a los modelos de inteligencia artificial, que responden cada vez más consultas que antes se hacían exclusivamente en Google.

Para las marcas y responsables de marketing, monitorizar cómo los modelos de IA citan fuentes es tan importante como seguir las fluctuaciones en las SERP tradicionales. Las citas en IA se han convertido en un nuevo indicador de autoridad digital.

Además, las diferencias entre motores —la abrupta caída de Reddit y Wikipedia en ChatGPT frente a la estabilidad de Google AI Mode o los ajustes suaves de Perplexity— indican que no existe una estrategia única: cada plataforma requiere un enfoque distinto.

Los cuatro pasos clave que Semrush recomienda para no desaparecer del radar de la IA

A partir del análisis, Semrush identifica cuatro líneas de acción esenciales para cualquier marca que quiera seguir siendo relevante en el nuevo ecosistema donde IA y SEO confluyen.

1. Identificar los dominios más citados en tu sector

La primera tarea para cualquier marca es mapear qué webs, medios, autores o plataformas domina la conversación dentro de los motores de IA. Esto permite detectar patrones, entender quién está influyendo en tu nicho y a través de qué canales.

Entender esta red de influencia es tan estratégico como saber quién ocupa el top 10 de Google para tus principales keywords.

2. Valorar la posición actual de tu marca

¿Tu marca aparece citada? ¿En qué respuestas? ¿En qué contexto? ¿A través de qué fuentes? Incluso aunque no aparezca directamente, puede estar presente de forma indirecta en artículos, estudios, análisis o menciones dentro de otros dominios que la IA sí considera de autoridad.

Cuantificar esa visibilidad es clave para diseñar una estrategia de crecimiento.

3. Diseñar una estrategia de autoridad y relaciones

Las IA, igual que Google, tienden a citar fuentes que reconocen como relevantes. Por ello, Semrush recomienda trabajar de forma activa con los dominios que ya dominan la conversación en tu sector.

Esto puede traducirse en:

acuerdos editoriales con medios influyentes,

generación de contenido especializado,

colaboraciones,

apariciones en plataformas donde la IA muestra mayor afinidad,

refuerzo de la presencia en comunidades y webs con fuerte peso sectorial.

4. Combinar datos de buscadores e inteligencia artificial

El cruce entre visibilidad orgánica y visibilidad en IA permite una fotografía más completa del estado actual de tu marca.

Herramientas como las de Semrush facilitan esta intersección entre:

SERPs tradicionales,

citas en IA,

autoridad sectorial,

evolución temporal de dominios relevantes.

Quienes trabajen solo uno de los dos mundos estarán dejando escapar señales críticas del nuevo ecosistema digital.

Un nuevo tablero de juego: competencia entre fuentes, ajustes internos y oportunidades

Más allá de las cifras, el análisis de Semrush pone sobre la mesa una nueva realidad: las fuentes que emplea la IA ya no son estáticas, ni homogéneas, ni predecibles. Los modelos pueden reorganizar, priorizar o penalizar fuentes de un mes a otro. Y esos cambios pueden tener efectos directos sobre la percepción de autoridad, la generación de contenido y la visibilidad de las marcas.

El súbito declive de Reddit y Wikipedia en ChatGPT demuestra que incluso los gigantes pueden perder peso de la noche a la mañana. Y que los modelos de IA, en su intento de ser más precisos, más equilibrados y menos dependientes de ciertos dominios, están reconfigurando la forma en la que “entienden” el mundo digital.

Para los expertos en SEO y marketing, esto abre un doble reto: seguir posicionando bien en buscadores y, al mismo tiempo, aparecer de forma relevante en las fuentes que la IA considera fiables.

El estudio de Semrush es, en este sentido, una alerta y una guía. Una llamada a repensar cómo se construye autoridad, dónde se publica, con quién se colabora y qué dominios son estratégicos dentro de cada sector.

La batalla por la visibilidad ya no se libra solo en Google. Ahora también se libra dentro de los modelos de inteligencia artificial que cada día responden millones de consultas. Quien entienda este mapa de citas, lo monitorice y actúe en consecuencia, tendrá una ventaja competitiva decisiva en los próximos años.