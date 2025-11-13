Compartir Facebook

HUAWEI XMAGE 2025 y la exposición “The World You and Me” convierten París en capital de la fotografía móvil

La fotografía es hoy un lenguaje común. Gracias a la fotografía móvil, contar historias y mostrar cómo vemos el mundo ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los profesionales: todos llevamos una cámara capaz en el bolsillo. En ese contexto, HUAWEI reafirma su apuesta por la imagen con la celebración en París de los premios HUAWEI XMAGE 2025(uno de los concursos de fotografía móvil más grandes e influyentes del mundo, con cerca de cinco millones de participaciones de usuarios en más de 170 países) y la inauguración de la exposición anual “The World, You and Me”, que abrieron sus puertas el 12 de noviembre en el Grand Palais.

El encuentro, organizado junto a Paris Photo, reunió a creadores de renombre, medios, líderes del sector y aficionados, y convirtió a París en el epicentro de la fotografía móvil: un espacio donde la tecnología se encuentra con la emoción para impulsar nuevas miradas y reconocer el talento que nace de un gesto tan cotidiano como levantar el móvil y disparar.

«A través de XMAGE, ponemos la tecnología al servicio de la imagen para comprender mejor el mundo y mirarnos entre nosotros con mayor empatía», afirmó Kevin Ho, director ejecutivo de Producto de HUAWEI.

Paris Photo, fundada en 1997 y con más de 100.000 asistentes por edición, vuelve a aliarse con HUAWEI para acercar la fotografía móvil a la gran escena artística. Es la tercera colaboración —tras 2018 y 2019— y la primera desde el lanzamiento de HUAWEI XMAGE, que marcó el paso de la mera innovación técnica a la narrativa cultural. Bajo el tema “The World, You and Me”, la exposición reúne obras de creadores que perciben, recrean e interpretan el mundo desde miradas singulares y se articula en tres áreas So Far So Close, Good Night y Colour & Shade, que se suman a las ya conocidas: Faces, A Heartwarming World, Experimental Lab, Storyboard y Action para potenciar la inmersión visual.

Además de mostrar talento, el encuentro convoca a líderes internacionales de la fotografía y promueve nuevos intercambios, en línea con la vocación de HUAWEI XMAGE de servir como plataforma global de diálogo y creación para todos.

El concurso de este año recibió más de 743.000 propuestas procedentes de 78 países y regiones. De todas ellas, las “XMAGE 100” reúnen las imágenes más destacadas sin agrupar en categorías tradicionales, e incluyen a los tres ganadores del Gran Premio del Año.

Las obras seleccionadas se presentan acompañadas de comentarios del jurado, sin orden de precedencia. «Con XMAGE queremos seguir capturando, compartiendo e inspirando al mundo, señaló Alex, Huang, director de Marketing de Producto de HUAWEI.

Líneas etéreas

«La fotografía móvil de alta gama está abriendo nuevos territorios. La evolución tecnológica —donde óptica y cómputo se entrelazan— está transformando nuestra mirada: un smartphone puntero es hoy una nave con posibilidades casi infinitas, capaz de llevarnos del macro al micro y de ver a comprender. Y, en los momentos menos previstos, aparece lo desconocido más fascinante.»

Nueva vida

Comentarios del Jurado: «Una fotografía sobria que condensa el ciclo de la vida: la madre, el ternero recién nacido y el granjero, quizá sin reparar en lo excepcional del instante. Precisamente su apariencia cotidiana la hace extraordinaria. Sin artificios, el autor captura una escena de profunda carga simbólica tal como sucede.»

Origen del esquí

Comentarios del jurado: «Esta fotografía captura la mirada entre dos personas que se encuentran. El niño está de pie en la llanura nevada, pero disfrutando del sol, vestido con ropa tradicional de Altay. El fotógrafo muestra una notable moderación, sin proyectar sus propios sentimientos en la imagen, sino dejando que la personalidad del niño brille por sí misma».

A través de estas imágenes y muchas otras, HUAWEI XMAGE está inspirando un cambio de paradigma en la fotografía, pasando de «ver» a «percibir» nuestro mundo, forjando conexiones en lugares inesperados. Ahora que las fotografías ya no son imágenes para ver de forma pasiva, sino ventanas a lo que nos rodea, cada vez que se pulsa el obturador se abre un mundo de posibilidades.

Para quienes buscan lo último de HUAWEI y desean participar en el próximo concurso XMAGE, HUAWEI Pura 80 Series es la elección recomendada para quienes quieren buscan una imagen de calidad sin perder la estética premium del dispositivo.

Precio y disponibilidad

HUAWEI Pura 80 Pro estará disponible en los colores Glazed Red, Glazed White y Glazed Black a un precio de 1.099 €, mientras que HUAWEI Pura 80 Ultra estará disponible en los colores Prestige Gold y Golden Black a un precio 1.499 €.

Con motivo del lanzamiento, del 29 de octubre al 25 de noviembre, con la compra de cualquier modelo de la serie, se incluye HUAWEI WATCH GT 5 (46 mm Black o 41 mm White) de regalo, además de 12 meses de protección de pantalla y Battery Renew.

Y, desde hoy y hasta el 31 de diciembre, usando el código APURA80LANZ, obtendrás 100€ de descuento.

Puedes conseguir HUAWEI Pura 80 Series en la tienda oficial de HUAWEI Store.