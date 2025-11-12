The Rogue Prince of Persia, el aclamado roguelite de acción y plataformas en 2D, se lanzará para Nintendo Switch y Switch 2

LA VERSIÓN DIGITAL DE THE ROGUE PRINCE OF PERSIA™ LLEGA A NINTENDO SWITCH™ Y SWITCH™ 2 EL 16 DE DICIEMBRE

Los jugadores de consola pronto podrán disfrutar de la frenética aventura roguelite de manera portátil. ¡Y también hay versiones físicas en camino!

Hoy, Ubisoft y Evil Empire han anunciado que The Rogue Prince of Persia, el aclamado roguelite de acción y plataformas en 2D, se lanzará para Nintendo Switch y Switch 2 el 16 de diciembre de 2025. Tras su exitoso lanzamiento en Ubisoft+, PC, Xbox Series X|S y PlayStation®5, la llegada del juego a las portátiles de Nintendo da comienzo a un nuevo capítulo de su recorrido multiplataforma.

Optimizado para jugar en modo portátil e híbrido, las versiones para Switch cuentan con todo el contenido de la versión 1.0, incluyendo una variedad de biomas, armas, medallones y una dirección artística reinventada. Los jugadores podrán disfrutar de combates fluidos, un parkour dinámico y una interesante narrativa de redención allá donde vayan.

Además del lanzamiento digital para consolas, el distribuidor colaborador U&I Entertainment ha anunciado hoy que las ediciones físicas Standard e Inmortal de The Rogue Prince of Persia™ se lanzarán para PlayStation®5, Nintendo Switch™ y Switch™ 2 el 10 de abril de 2026.

La increíble Immortal Edition incluye el juego completo (con una tarjeta de código de juego), un póster de doble cara y un conjunto de tarjetas de arte que muestran imágenes impresionantes del juego en una de sus caras; en la otra cara, al combinarlas forman un mapa del mundo del juego. Todo ello viene en un estuche SteelBook premium con su propia funda.

Las reservas se abrirán el 14 de noviembre para ambas ediciones físicas, la Standard y la Immortal. Consulta con tus distribuidores locales para conocer precios y disponibilidad.

Ambientado en un reino persa bellamente reimaginado, The Rogue Prince of Persia combina un combate fluido y acrobático con dinámicas de parkour desafiantes y una rica narrativa de redención. Los jugadores tendrán que moverse por niveles generados de forma procedimental, descubrir secretos y conocer a nuevos personajes mientras intentan corregir un error fatal que ha condenado a su gente. Cada intento ofrece nuevas oportunidades para adaptarse y evolucionar, dando lugar a un estilo de juego único a través de la exploración y el descubrimiento. Con más de 100 armas y medallones que desbloquear y dominar, los jugadores pueden personalizar su equipamiento de acuerdo con su estilo de juego y sus necesidades. La agilidad será clave: correr por las paredes, esquivar trampas o encadenar combos con estilo son herramientas esenciales para sobrevivir. Para llegar al verdadero final de esta historia épica, los jugadores tendrán que reescribir el destino y salvar Persia, o morir en el intento.

“Nos emociona poder ofrecer The Rogue Prince of Persia a los jugadores de Nintendo Switch”, ha afirmado Lucie Dewagnier, Game Director de Evil Empire. “El ritmo rápido y la rejugabilidad del título hacen que resulte ideal para jugar de manera híbrida. Tenemos muchas ganas de que los jugadores vivan el viaje del Príncipe de manera portátil”.

La banda sonora envolvente del juego, compuesta por el artista persa-estadounidense ASADI, está disponible en todas las plataformas de música en streaming y en el canal de YouTube de Ubisoft Music. Muy pronto habrá disponible una edición en vinilo lanzada por Laced Records.