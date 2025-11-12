Compartir Facebook

Siente la emoción de la eliminación y desbloquea diseños icónicos inspirados en la parrilla de F1 2025

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) lanza hoy la cuarta temporada de contenido para F1 25 Survival Challenge, el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1™ de la FIA. Disponible desde el 12 de noviembre al 6 de enero de 2026, la Temporada 4 introduce una nueva y emocionante forma de competir, la última actualización de Ratings de los pilotos y una serie de recompensas que celebran la creatividad y el esplendor de la temporada 2025 de Fórmula 1®.

Survival Challenge, un nuevo modo de juego rápido e instantáneo, da vida a la intensidad de la Fórmula 1® a través de emocionantes rondas de eliminación. Con cinco coches compitiendo y DRS disponible desde la primera vuelta, cada carrera es un sprint de alto riesgo en el que solo un piloto llega a la meta. Los jugadores obtendrán Survival Tokens según su rendimiento, desbloqueando recompensas especiales que celebran la creatividad al estilo de la parrilla real. *

A lo largo de la Temporada 4, los fans podrán intercambiar sus Tokens por algunos de los diseños más llamativos del año: desde la icónica librea de Ferrari en Monza y la edición especial de Red Bull en Japón, hasta el llamativo casco “Orange Lion” de Max Verstappen y el vibrante casco rosa de George Russell en Miami, entre muchos otros. Para más detalles sobre el nuevo formato y todas las recompensas disponibles, visita el blog del juego de Fórmula 1®.

Cada temporada de F1® 25 trae un conjunto actualizado de Ratings de los pilotos, con la última actualización analizando el rendimiento real desde Azerbaiyán hasta Brasil. Una serie de “operaciones impecables” de Carlos Sainz, incluyendo asegurar el primer podio con todos los puntos de Williams desde 2017 en Bakú y conseguir seis puntos en el Sprint de Austin – han incrementado su Rating. Con solo unas pocas carreras restantes, los rookies de F1® 2025 que siguen destacando también reciben reconocimiento por su progreso. Esta actualización también incorpora al piloto argentino Franco Colapinto en la parrilla, reemplazando a Jack Doohan en Alpine – un cambio que se aplica a todos los modos, aunque en Carrera solo afectará a nuevas partidas guardadas. Los Ratings completos de los pilotos se revelarán mañana aquí .

F1® 25 ya está disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC. Los fans que adquieran la Iconic Edition desbloquearán contenido adicional, incluyendo el Lewis Hamilton Iconic Pack, el F3™ Driver Icons Pack y 18.000 PitCoin.

Para saber más sobre lo que incluye la Temporada 4, visita el blog del juego de Fórmula 1®

A medida que se acerca el final de temporada, subimos la apuesta con una temporada histórica de contenido en F1® 25. Desde un nuevo modo de juego hasta una lista de pilotos revisada y una gran cantidad de recompensas para desbloquear, la Temporada 4 promete ofrecer muchísima emoción tanto para los jugadores nuevos como para los existentes.

No te lo pierdas y descarga F1® 25 entre el 12 de noviembre y el 7 de enero en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC.

TEMPORADA 4: DESAFÍO DE SUPERVIVENCIA

En una temporada real que sigue siendo impredecible a pesar de que solo quedan unas pocas carreras en el calendario, también te mantendremos entretenido en el mundo virtual en la Temporada 4, celebrando un año impresionante.

Para leer las notas detalladas del parche, que describen todos los cambios realizados en el juego, diríjase a la publicación aparte que se enlaza aquí .

Nuevo contenido: Desafío de supervivencia (12 de noviembre – 7 de enero)

Con cada nueva decoración especial revelada por los equipos a lo largo de la temporada, hemos escuchado alto y claro que hay algunos aspectos destacados que desean agregar a F1® 25, además de los que ya se agregaron al juego desde su lanzamiento en mayo.

Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. En nuestra mayor actualización hasta la fecha, podrás disfrutar de un total de cuatro diseños especiales de Ferrari, Red Bull, Sauber y Racing Bulls, además de seis cascos de piloto .

¡Pero tendrás que ganártelo! Presentamos el Desafío de Supervivencia, un nuevo modo de juego por tiempo limitado disponible directamente desde el Menú Principal .

Survival Challenge te ofrece una nueva forma de jugar: un modo multijugador frenético y de acción instantánea donde te enfrentarás a otros cuatro en una carrera a toda velocidad. Tras la señal de salida, tendrás dos minutos para correr en la pista. Cuando el cronómetro llegue a cero, el último coche quedará eliminado. A continuación, de forma periódica, todos los coches rezagados serán eliminados, dejando solo uno para alzarse con la victoria.

A medida que juegues, ganarás una serie de Fichas de Supervivencia que podrás canjear por diseños especiales y cascos de piloto en el Catálogo de Eventos.

Aquí tenéis algunos datos rápidos sobre Survival Challenge:

Con el DRS disponible de inmediato y sin colisiones en la primera vuelta, se esperan salidas rápidas, con carreras que no durarán más de 5 minutos.

Los circuitos incluyen aquellos que aparecen al final del calendario real (Brasil, Austin, Las Vegas, Abu Dabi), así como algunos de los circuitos más populares de nuestro juego, como Spa y Austria.

El Desafío de Supervivencia se divide en dos partes, y las fichas obtenidas se reinician entre la primera y la segunda parte , así que asegúrate de canjearlas antes de que desaparezcan.

Las recompensas del Catálogo de Eventos cambiarán de la Parte 1 a la Parte 2 , con dos diseños y tres cascos disponibles en cada una.

Tú decides el orden en que desbloqueas los artículos del Catálogo de Eventos; las decoraciones tienen un valor superior al de los cascos .

Hay cuatro objetivos de evento por semana , cada uno con una recompensa de 800, 1200, 1500 o 2000 fichas, lo que te permite ganar un máximo de 5500 fichas antes de que estos objetivos se reinicien al final de la semana.

También existen recompensas en forma de Tokens basadas en el rendimiento . Dependiendo de si se trata de la Parte 1 o la Parte 2, ganarás Tokens según criterios como el número de vueltas completadas, la cantidad de eventos que finalices y la distancia recorrida.

Las fichas de supervivencia no se pueden comprar de ninguna manera y solo se obtienen jugando al modo Desafío de Supervivencia.

Seguro que te estás preguntando qué diseños y cascos especiales podrás desbloquear. Aquí tienes un resumen de cada mitad de la Temporada 4, así como su coste correspondiente para desbloquearlos:

Parte 1 (12 de noviembre – 10 de diciembre)

Decoración Ferrari Monza – 2400 fichas

Decoración Sauber Miami – 1800 Tokens

Casco Hamilton Monza – 1250 tokens

Casco de Leclerc Monza – 1250 fichas

Casco Antonelli Miami – 900 tokens

Parte 2 (17 de diciembre – 7 de enero)

Diseño de Red Bull Japón – 2400 tokens

Diseño de los Racing Bulls Miami – 1800 fichas

Casco «León Naranja» de Verstappen – 1250 fichas

Casco de Verstappen Japón – 1250 fichas

Casco de Russell Miami – 900 tokens

Al igual que con todas las decoraciones especiales, una vez desbloqueadas podrás elegir la que quieras usar al competir con el equipo correspondiente, incluso en el modo Carrera. Los cascos se añadirán a tu inventario y podrás equipárselos a tu piloto personalizado.

Estamos deseando saber qué opinas de Survival Challenge.

A falta de tan solo un puñado de carreras para el final del calendario, el Campeonato de Pilotos aún está en juego, con Lando Norris y Oscar Piastri buscando su primer título y Max Verstappen luchando por un extraordinario quinto trofeo consecutivo.

Como siempre, hemos analizado el último lote de resultados reales, que abarca desde Azerbaiyán hasta México, y estamos actualizando las Calificaciones de los Conductores en consecuencia, disponibles para aplicarse a las partidas guardadas existentes a partir de las 10:00 UTC del 14 de noviembre.

Pero eso no es todo. El argentino Franco Colapinto se alineará junto a Pierre Gasly en Alpine, y este cambio se aplicará a las nuevas partidas guardadas en el modo Carrera. Las partidas guardadas existentes seguirán contando con Jack Doohan, mientras que Franco Colapinto aparecerá en el Mercado de Pilotos, procedente de la lista de pilotos de Fórmula 2™ de 2024.

Para obtener más información sobre las calificaciones de los conductores y cómo se calculan, puedes consultar este artículo . Estos son algunos de los cambios más importantes:

Franco Colapinto – Interviniendo

Colapinto, el primer argentino en la parrilla de Fórmula 1® en más de 20 años, ha demostrado ser un piloto increíblemente popular entre los aficionados de todo el mundo.

Franco, ahora un rostro familiar en la parrilla para la temporada 2025, ha tenido una suerte dispar en Alpine, y al igual que el piloto al que sustituyó, es el único que no ha conseguido ningún punto en el campeonato.

Aunque su cambio de categoría se produce en F1® 25 con la última actualización, sus estadísticas se han actualizado desde su ficha de Fórmula 2™ de 2024, reflejando su rendimiento en la categoría desde su primera carrera en Imola. Su ficha de Fórmula 1® comienza con 68 de Experiencia, 71 de Habilidad de Carrera, 73 de Percepción y 75 de Ritmo , lo que resulta en una Valoración General de 73.

Carlos Sainz – Un cambio radical sin precedentes

Tras una serie de malos resultados y poca o ninguna suerte, Carlos Sainz sufrió una de las caídas estadísticas más notables en la anterior actualización de calificaciones de pilotos.

Sin embargo, al parecer, tomándose esos tropiezos como algo personal, su rendimiento y su suerte dieron un giro de 180 grados. Tras sumar tres puntos en las seis carreras anteriores, Carlos acumuló 22 ​​en las tres siguientes, incluyendo un tercer puesto en Bakú, lo que le aseguró a Williams su primer podio con todos los puntos desde que Lance Stroll lo consiguiera en el mismo circuito en 2017.

De este modo, la valoración de Sainz cambió de dirección, con mejoras en Ritmo (+2) y Experiencia (+1) que hicieron que su valoración general volviera a subir a 85.

Ollie Bearman – Un novato rockeando

A pesar de haber sido emparejado con el experimentado compañero de equipo Esteban Ocon en su primera temporada en Haas, Bearman ha demostrado ser un piloto talentoso por derecho propio en múltiples ocasiones en 2025.

Si bien su puntuación total puede no haber reflejado algunas actuaciones seguras, un notable cuarto puesto en México hizo que su total superara la puntuación de su compañero de equipo, con un resultado que igualó el mejor resultado de la historia del equipo.

Al superar los 80 puntos en su calificación general , su habilidad en carrera y su ritmo han aumentado tres puntos cada uno, y su experiencia también ha recibido un aumento de dos puntos.

Oscar Piastri – La presión aumenta

El Piastri que hemos visto en las últimas carreras es un piloto muy diferente al que empezó la temporada. Con una sólida ventaja en el campeonato y 12 podios en las primeras 14 carreras, no subió al podio en ninguna de las cuatro carreras de esta actualización, comenzando con un abandono en la primera vuelta en Bakú.

Si bien sus otros resultados finales no han sido desastrosos, quizás haya sentido la presión de los dos perseguidores que le siguen en su lucha por convertirse en campeón del mundo.

Oscar es el único piloto cuya calificación general ha disminuido con esta actualización (-1) debido a las disminuciones en Conciencia (-2) y Ritmo (-2).

Con las mejoras en las calificaciones de Kimi Antonelli , Lando Norris y varios otros pilotos, asegúrese de consultar el desglose completo de las calificaciones de los pilotos aquí , con actualizaciones publicadas junto con la actualización del jueves.

Pase Podium: Cuarta temporada (12 de noviembre – 7 de enero)

Como en cada nueva temporada, el Pase de Podio también se renueva. Al competir en todas las áreas de F1® 25, ganarás XP para cada uno de los 50 niveles del Pase de Podio, con recompensas exclusivas disponibles tanto en el nivel gratuito como en el VIP.

Entre las recompensas del nivel gratuito, encontrarás un conjunto completo de diseño Shatter (diseño del vehículo, traje de carreras, guantes) y 2500 PitCoin, mientras que las recompensas VIP incluyen el conjunto de diseño del patrocinador Atlantic 2 y 6500 PitCoin.

Sigue tu progreso en el Pase del Podio abriendo el Centro de Jugadores desde el Menú Principal y asegúrate de no desperdiciar tus PitCoin visitando la Tienda del Pase del Podio de vez en cuando.

Regalo de la cuarta temporada: principios de diciembre

¡Estad atentos a vuestras bandejas de entrada del juego a principios de diciembre, ya que lanzaremos un regalo gratuito a todos los jugadores!

No olvides seguir a @easportsf1 en las redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades.

¿Aún no te has unido a la acción? Consigue hoy mismo F1® 25