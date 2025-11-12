El DLC de contenido de colaboración de Sonic the Hedgehog ya está disponible en PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC!

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Cuando dos iconos chocan: El DLC de contenido de colaboración de Sonic the Hedgehog ya está disponible en PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC!

¡Un nuevo DLC, protagonizado nada menos que por el legendario Sonic the Hedgehog, llega a toda velocidad a PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC! La legendaria mezcla presenta contenido exclusivo, incluyendo fases colaborativas, nuevos atuendos y más figuras.

El DLC incluye tres niveles completamente nuevos repletos de jugabilidad inspirada en Sonic, con deslizamientos por raíles a gran velocidad, giros de 360 grados e incluso una batalla contra el malvado genio, con un coeficiente intelectual de 300, Dr. Eggman. Los niveles llevarán a los jugadores a recorrer escenarios inspirados en la “Green Hill Zone” de Sonic the Hedgehog, repletos de enemigos emblemáticos como Buzz Bomber o Moto Bug, y otros elementos de juego como muelles y anillos de aceleración.

¡Corre a echar un vistazo al tráiler de lanzamiento ahora mismo! Puedes disfrutarlo

La colaboración con Sonic the Hedgehog también incluye 20 figuras coleccionables de los personajes más queridos de Sonic, como Shadow y Tails, además de un atuendo de Sonic para Pac-Man y el atuendo legendario de Pac-Land como regalo adicional.

La edición Digital Deluxe incluye PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC y todo el contenido mencionado anteriormente. El DLC de contenido de colaboración de Sonic the Hedgehog también se puede comprar por separado.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC está disponible para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam.

Para más información sobre PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC