Videojuego RIDE 6: Vuelve el mayor homenaje a la pasión por las motos

Milestone presenta RIDE 6: el videojuego de motociclismo más ambicioso hasta la fecha llega en 2026 con realismo extremo, festival de pilotos legendarios y un salto técnico sin precedentes

El rugido de los motores vuelve a resonar con fuerza en la industria del videojuego. Milestone, uno de los estudios de conducción más veteranos y prestigiosos del mundo, ha anunciado oficialmente RIDE 6, la entrega más ambiciosa, completa y técnicamente avanzada de su emblemática franquicia dedicada al motociclismo. El título llegará el 12 de febrero de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC —tanto en Steam como en Epic Games Store—, con acceso anticipado disponible desde el 9 de febrero de 2026.

Puedes ver el tráiler del anuncio de RIDE 6

Con esta nueva entrega, Milestone promete no solo elevar el listón de realismo y fidelidad visual, sino también transformar la experiencia del jugador con un planteamiento renovado, un salto técnico impulsado por Unreal Engine 5 y el mayor contenido jamás incluido en la saga. Su nueva propuesta se articula alrededor de la conducción, la competitividad y la inmersión absoluta, llevando a los aficionados no solo a pilotar, sino a vivir la pasión y la adrenalina del motociclismo de una forma inédita.

A continuación, repasamos en profundidad todas las claves de un lanzamiento llamado a convertirse en referencia dentro del género.

RIDE Fest: un nuevo modo carrera que reinventa la experiencia del piloto

La mayor novedad de RIDE 6 se encuentra en su modo carrera, bautizado como RIDE Fest, un concepto que transforma por completo la progresión clásica para modelarla como un gran festival itinerante de motociclismo. El jugador ya no será simplemente un aspirante a campeón: ahora encarna a un piloto real, formando parte de un circuito competitivo vivo, dinámico y diseñado para ofrecer libertad total.

A diferencia de anteriores entregas, RIDE Fest se basa en un sistema de progresión gratuito, que permite avanzar sin restricciones artificiales y centrarse en lo realmente importante: las carreras, el rendimiento y la mejora constante como piloto. El objetivo final es tan simple como desafiante: convertirse en el número uno del mundo enfrentándose a 10 leyendas absolutas de las dos ruedas.

Pilotos reales en la competición: un hito histórico para la saga

Por primera vez, Milestone incorpora pilotos reales dentro de la progresión del juego. Figuras icónicas como Casey Stoner, Troy Bayliss y Guy Martin estarán presentes como rivales dentro del modo carrera, lo que representa un homenaje directo al legado del motociclismo y una de las grandes sorpresas de esta sexta entrega.

Esta integración supone un antes y un después para la franquicia. En lugar de centrarse solo en motos y circuitos, RIDE 6 introduce el factor humano y refuerza el espíritu competitivo real, conectando la experiencia del jugador con la historia viva del deporte.

Con más de 340 motos* de 21 fabricantes* en 7 categorías, RIDE 6 ofrece la colección más diversa en la historia de la serie. La incorporación de las motos Bagger y Maxi Enduro ofrecen nuevas experiencias de conducción, ampliando los desafíos y la variedad. Desde lugares icónicos del automovilismo a entornos ficticios, los jugadores correrán en 45 pistas* ubicadas alrededor del mundo. Desde circuitos de clase mundial hasta carreras en carretera y desafiantes pistas de karts, los aficionados pondrán a prueba sus habilidades en una amplia gama de terrenos y, por primera vez en la franquicia, hacen su debut las carreras todoterreno, invitando a los pilotos a conquistar tierra y grava.

Más contenido que nunca: 340 motos, 21 fabricantes y 45 pistas en todo el mundo

Si algo caracteriza a RIDE desde su primera edición es su ambición por ofrecer la colección de motos más grande del sector. RIDE 6 no solo mantiene esa esencia, sino que la lleva a su punto máximo:

Más de 340 motos*

21 fabricantes*

7 categorías distintas

Esto convierte al juego en el título con mayor variedad y profundidad de opciones de pilotaje en la historia de la saga.

Nuevas categorías para expandir el horizonte del jugador

Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran dos nuevas categorías de motos:

Bagger: pesadas, dominantes, icónicas en las carreteras más largas.

pesadas, dominantes, icónicas en las carreteras más largas. Maxi Enduro: versátiles, adaptadas tanto al asfalto como a los terrenos más complejos.

Ambas abren nuevas posibilidades dentro de la conducción, añadiendo diversidad, complejidad y nuevas sensaciones al pilotaje.

45 circuitos para desafiar cualquier habilidad

El número de pistas también alcanza una cifra récord: 45 circuitos* repartidos por todo el mundo. Milestone combina:

Circuitos reales de clase mundial

Carreteras históricas

Pistas de karts

Escenarios ficticios

Y por primera vez en la historia de la franquicia, debutan las carreras todoterreno, que permiten competir sobre tierra, grava y superficies irregulares, añadiendo un nuevo nivel de desafío y espectacularidad.

Un salto técnico descomunal: Unreal Engine 5, nuevo sistema de físicas y dos experiencias de pilotaje

Desarrollado con Unreal Engine 5, RIDE 6 luce mucho más detallado, con ruido de motos más realistas y efectos visuales impresionantes, mejorando aún más el memorable realismo de la franquicia. Es importante destacar que, por primera vez, el juego contará con un nuevo sistema de física dual diseñado para ajustarse a todo tipo de jugadores. La experiencia Pro ofrece el nivel de simulación más alto para aquellos que buscan el máximo realismo, con una gama de asistencias personalizables que se adaptan a las habilidades de todos, mientras que la experiencia Arcade proporciona una introducción más fluida para los recién llegados, lo que la convierte en la entrega más accesible hasta la fecha.

Gráficos hiperrealistas y sonido rediseñado

El motor Unreal Engine 5 eleva RIDE 6 a un nuevo estándar técnico dentro del género de simulación sobre dos ruedas. Milestone promete:

Detallado extremo en texturas

Efectos de iluminación más naturales

Modelos más complejos

Un sistema de sonido totalmente renovado

Cada moto cuenta con un ruido más realista, capturado y procesado para ofrecer una inmersión acústica nunca vista en la saga.

Nuevo sistema de física dual

Milestone introduce un concepto totalmente nuevo: el sistema de física dual, que adapta el comportamiento de la moto al tipo de jugador.

Experiencia Pro:

La simulación más precisa y exigente disponible en RIDE, dirigida a expertos que buscan un control absoluto y realista. Se añaden asistencias personalizables para ajustar los niveles de dificultad de forma flexible.

La simulación más precisa y exigente disponible en RIDE, dirigida a expertos que buscan un control absoluto y realista. Se añaden asistencias personalizables para ajustar los niveles de dificultad de forma flexible. Experiencia Arcade:

Pensada para los recién llegados, suaviza la curva de dificultad sin renunciar a la diversión. Permite disfrutar del juego desde el primer minuto, convirtiéndolo en la entrega más accesible para todos los perfiles.

Este sistema representa una apuesta por ampliar la comunidad y garantizar que RIDE 6 sea tanto un simulador profundo como un juego disfrutable para quienes se adentran por primera vez en el género.

Escuela de conducción renovada: desafíos, progresión y recompensas

Y para aquellos que buscan mejorar sus habilidades, regresa la Escuela de conducción completamente renovada con muchos desafíos y sus recompensas. Una vez estén listos, los jugadores podrán mostrar lo que hayan aprendido tanto mundialmente, con el modo multijugador cruzado completo, como localmente, compitiendo con sus amigos en pantalla partida**. Finalmente, la personalización sigue siendo uno de los pilares del juego: los editores avanzados de motos, cascos y trajes permitirán que todos muestren su estilo en la pista, mientras que el Creador de Carrera** permitirá a los aficionados crear su propia experiencia.

La Escuela de conducción regresa completamente rediseñada. Su objetivo es convertirse en la herramienta clave para que los jugadores perfeccionen su técnica antes de competir al más alto nivel. Incluirá:

Desafíos dinámicos

Pruebas graduales

Recompensas exclusivas

Entrenamientos enfocados en frenadas, trazadas, control de aceleración, derrapes y más

Esta evolución refuerza la dimensión formativa del juego, ayudando a los jugadores a dominar cada moto antes de enfrentarse a rivales reales o a pilotos legendarios dentro del modo carrera.

* Contenido incluido en D1 y DLC

** Pantalla partida y Creador de Carrera no disponibles el primer día

Multijugador mejorado: cross-play total y pantalla partida

Para responder a una comunidad cada vez más competitiva, RIDE 6 incluye:

Multijugador cruzado completo , que permite competir entre plataformas

, que permite competir entre plataformas Modo local a pantalla partida**

Además, Milestone confirma la presencia del Creador de Carrera**, una herramienta avanzada con la que los jugadores podrán diseñar sus propias competiciones, añadiendo capas extra de personalización y libertad creativa.

**Pantalla partida y Creador de Carrera no estarán disponibles desde el primer día, sino que llegarán más adelante mediante actualización.

Personalización al máximo nivel: motos, cascos, trajes y más

La personalización continúa siendo uno de los pilares de la experiencia RIDE. En esta sexta entrega, Milestone amplía los editores avanzados permitiendo modificar:

El diseño de la moto

Casco

Mono y equipamiento

Elementos estéticos

Estilo de competición

Cada jugador podrá expresar individualidad y creatividad, mostrando su identidad en cada carrera.

Milestone: un cuarto de siglo de excelencia en videojuegos de conducción

Fundada en 1996 en Milán, la compañía italiana Milestone se ha consolidado como uno de los desarrolladores más respetados del mundo en el ámbito de las carreras. Con más de 300 profesionales, el estudio es responsable de sagas reconocidas internacionalmente como:

MotoGP™

MXGP

Monster Energy Supercross – The Official Videogame

El exitoso Hot Wheels Unleashed™

Su propia propiedad intelectual: RIDE

Con RIDE 6, Milestone reafirma su objetivo de crear experiencias de conducción cada vez más realistas, completas y accesibles.

Una entrega llamada a marcar un antes y un después

La combinación de un nuevo motor gráfico, un sistema de físicas revolucionado, el mayor número de motos y circuitos de la saga, el debut de las carreras off-road, la presencia de pilotos reales y un modo carrera profundamente renovado sitúan a RIDE 6 como una de las propuestas más ambiciosas dentro del género de simulación motociclista en los últimos años.

Su llegada en febrero de 2026 promete convertirse en un hito tanto para los aficionados a las dos ruedas como para los amantes de los videojuegos de conducción, que encontrarán en esta entrega una mezcla perfecta entre simulación, accesibilidad, personalización y espectáculo.

Para más información, puede consultarse la web oficial de Milestone: https://milestone.it/