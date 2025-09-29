Hazte selfies imposibles con Gemini gracias a Nano Banana y su edición de fotos

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡Adiós a los límites! Hazte selfies imposibles con Gemini. La edición de imágenes en Gemini alcanza un nivel «Increíble» con el modelo Nano Banana

La inteligencia artificial de Google Gemini acaba de dar un salto cuántico en la edición de imágenes con el lanzamiento de su modelo más avanzado hasta la fecha: Nano Banana. Aún sigo flipando Esta nueva herramienta promete transformar la manera en que los usuarios interactúan con sus fotos, permitiendo manipulaciones complejas con solo unas pocas indicaciones en lenguaje natural.

La compañía asegura que, con Nano Banana, «el único límite es tu imaginación». El modelo está diseñado para entender el contexto visual y las intenciones del usuario con una precisión asombrosa, abriendo un abanico de posibilidades creativas que antes requerían software profesional y horas de trabajo. Pruebalo

Desde luego para alguna tareas repetitivas que antes hacia con Photoshop, Nano Banana te puede ahorrar mucho tiempo

Lo que puedes hacer con Nano Banana: Más que un simple retoque

Os comento las cosas más sencillas y productivas que puedes hacer

1. Combinar Elementos y Fusionar Imágenes:

Nano Banana permite a los usuarios subir varias fotos y combinarlas en una escena coherente. ¿Quieres un retrato en la cancha de baloncesto con tu perro? Una simple petición basta. La IA se encarga de integrar a la perfección la iluminación, la perspectiva y las sombras para crear una imagen final que parece real.

2. Ediciones Específicas y Ambientación:

La precisión es una de las grandes promesas. Los usuarios pueden solicitar cambios detallados como si estuvieran dando instrucciones a un diseñador de interiores. Por ejemplo: «Me gustaría ver estanterías a lo largo de la pared. Añade un sofá de terciopelo verde de estilo moderno debajo de la ventana». La IA realiza estas modificaciones sin distorsionar el resto de la foto.

3. Viajes en el Tiempo y Transformación de Estilo:

El modelo puede transportarte a diferentes lugares y décadas, o transferir el estilo, colores y texturas de una imagen a otra. Además, una de las funciones más creativas permite «reimaginar» tus fotos, como pedir que cree una «figura comercializada a escala 1:7 de los personajes de la foto» con solo un prompt.

4. Restauración y Coloreado Inteligente:

Adiós a los daños del tiempo. Nano Banana es capaz de restaurar fotografías antiguas con un solo comando: «¿Podrías restaurar y colorear esta foto? Mantén el aspecto, la expresión y la pose…», devolviendo la claridad y el color a recuerdos desvanecidos.

4. Borrar objetos:

Prueba a borrar objetos o personas que no quieres en tu fotos. Te imaginas la playa de este verano solo para tí. Haz la prueba. Te animo vas a flipar.

Una de las características más destacadas de Nano Banana es su capacidad para mantener una consistencia facial y de personaje a través de múltiples ediciones y nuevas generaciones. Esto significa que puedes cambiar el fondo, la ropa o la década de una foto de una persona o mascota, y estos seguirán luciendo exactamente como en la imagen original, un desafío de larga data en la generación de imágenes por IA.

El modelo Nano Banana ya está integrado en la aplicación Gemini, y su lanzamiento ha desatado una ola de tendencias virales en redes sociales, con usuarios que crean desde figuras de acción personalizadas hasta fotos de sí mismos en estéticas retro como el grunge de los 90.

Con esta actualización, Google posiciona a Gemini como una de las herramientas de edición de imágenes por IA más poderosas y accesibles del mercado, buscando competir directamente con el software de edición tradicional y otros modelos generativos.