Día de la Madre: cargadores útiles, elegantes y sostenibles, llega la era del cargador único

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Con la llegada del Día de la Madre, encontrar el regalo perfecto significa apostar por algo práctico, bonito y que realmente acompañe a mamá en su día a día. Este 2026, la celebración viene marcada por un cambio clave en el ecosistema tecnológico: este 28 de abril entra en vigor en la Unión Europea la normativa del cargador único, que establece el USB-C como cargador común para dispositivos.

Esta medida no solo facilita la vida, sino que también reduce residuos electrónicos y promueve un consumo más responsable. En este nuevo escenario, Anker, marca número uno del mundo en carga móvil*, destaca como una de las marcas de referencia, gracias a su amplio catálogo de dispositivos de carga rápida, compatibles y diseñados para todos los estilos de vida.

Por eso, Anker tiene un cargador para cada estilo de madre, porque mamá merece estar siempre conectada sin complicaciones:

Compacto, práctico y elegante: Anker Nano Charger 45W

Para el día a día, este cargador compacto es la combinación perfecta de portabilidad y potencia. Con 45W de carga rápida, es ideal para móviles, tablets y otros dispositivos esenciales.

Su diseño incluye una pantalla inteligente interactiva, que muestra información útil de forma clara y accesible, además de su pequeño tamaño que facilita su transporte y permite adaptarse a cualquier espacio, incluso los más reducidos.

Ligero, discreto y funcional, es el regalo perfecto para madres que buscan practicidad sin renunciar al diseño. Disponible en Naranja Cosmic y Negro Stone por 39,99€ en Amazon. es.

Energía sin límites: Anker Laptop Power Bank 25K

Para las madres que no paran, este potente power bank es el compañero perfecto. Con una capacidad de 25.000 mAh, permite cargar desde smartphones hasta portátiles, ofreciendo autonomía durante días.

Su diseño incorpora cables integrados y retráctiles, lo que elimina la necesidad de llevar accesorios adicionales. Además, su potencia de hasta 165W garantiza una carga rápida y eficiente para múltiples dispositivos al mismo tiempo.

pantalla inteligente, que muestra en tiempo real el nivel de batería y el estado de carga, combinando funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado. Ideal para viajes, jornadas largas o escapadas de fin de semana. Está disponible en blanco y negro por 99,99€ en Incluye también una, que muestra en tiempo real el nivel de batería y el estado de carga, combinando funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado. Ideal para viajes, jornadas largas o escapadas de fin de semana. Está disponible en blanco y negro por 99,99€ en Amazon. es.

Carga de viaje con pantalla inteligente: Anker Cargador 100W

Para madres que se mueven entre casa, trabajo y viajes, este cargador compacto aporta potencia y control en un formato muy cómodo. Ofrece hasta 100W de potencia máxima continua gracias a tecnología GaN (carga estable incluso en usos prolongados) y es compatible con Power Delivery (PD 3.0).

pantalla inteligente para ver la carga en directo, mostrando el estado de la potencia, incluyendo la salida por puerto y lecturas de temperatura, ajustándose de forma segura también a dispositivos de baja potencia. En conectividad, cuenta con 3 puertos: 2 USB‑C + 1 USB‑A. Puedes encontrarlo blanco y negro por 69,99€ en Incluye unapara ver la carga en directo, mostrando el estado de la potencia, incluyendo la salida por puerto y lecturas de temperatura, ajustándose de forma segura también a dispositivos de baja potencia. En conectividad, cuenta con. Puedes encontrarlo blanco y negro por 69,99€ en Amazon. es

Para la que busca la comodidad: Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim)

diseño ultraligero para que no te compliques. Con compatibilidad Qi2, ofrece carga inalámbrica rápida de 15 W (ideal para iPhone con MagSafe) y hasta 20 W por USB‑C. Gracias a su formato ultrafino y ligero, parecido al de una tarjeta de crédito, cabe en la cartera o en el bolsillo y te permite olvidarte de los cables. Disponible en negro, blanco y rosa por 49,99€ en La Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim) es la aliada perfecta para mamás que necesitan practicidad en el día a día. Une carga rápida inalámbrica y unpara que no te compliques. Con, ofrece(ideal para iPhone con MagSafe) y hasta 20 W por USB‑C. Gracias a su, parecido al de una tarjeta de crédito, cabe en la cartera o en el bolsillo y te permite olvidarte de los cables. Disponible en negro, blanco y rosa por 49,99€ en Amazon.es

La nueva normativa del cargador único marca un antes y un después en la forma en que utilizamos nuestros dispositivos. Apostar por soluciones compatibles con USB-C, como las de Anker, es apostar por la simplicidad, la eficiencia y el respeto por el medio ambiente.

Este Día de la Madre, regala tecnología que realmente marca la diferencia: productos pensados para acompañar, facilitar y mejorar el día a día.