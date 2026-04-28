Los auriculares Turtle Beach Stealth Pro II contra el Último Ninja en vídeo

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Los nuevos auriculares Stealth Pro II, enfrentamos a los jugadores contra Jinichi Kawakashi, el último ninja, para ver si los auriculares son lo suficientemente potentes como para detectar a un ninja antes de que este te encuentre. Resumen: ¡No te preocupes!

Aquí tienes un divertido vídeo que muestra la prueba definitiva de sigilo: Jinichi Kawakami, el último ninja vivo de Japón, se enfrenta a los nuevos Turtle Beach Stealth Pro II. Desafiamos al hombre más sigiloso del mundo a moverse sin ser detectado, mientras que los jugadores usaban los Stealth Pro II para captar cada sonido. Pasos. Respiración. Tela. Nada se les escapó. Si puedes oír a un ninja de verdad, puedes oírlo todo en tu juego:

Los Stealth Pro II ya están disponible para reservar en: https://www.turtlebeach.com/products/stealth-pro-ii-headset

Los Turtle Beach Stealth Pro II

¡Buenas noticias para los entusiastas del audio! El Turtle Beach Stealth Pro II acaba de ser anunciado oficialmente (abril de 2026) y se posiciona como el nuevo estandarte de la marca, superando al ya excelente Stealth Pro original.

Son considerados los auriculares «Premium» definitivos de la marca para competir con lso mejores auriculares. Sus características clave son:

El Stealth Pro II sube la apuesta en tres áreas críticas: fidelidad de audio, batería y conectividad.

Audio Hi-Res Real: Ahora cuenta con certificación de la Japan Audio Society . Soporta 24-bit/96kHz de forma inalámbrica (vía USB), algo poco común en headsets de gaming.

Nuevos Drivers «Eclipse»: Pasa de 50mm a 60mm . Estos drivers duales separan físicamente las frecuencias altas de las bajas para evitar que los bajos «ensucien» los detalles de los pasos o disparos.

Superhuman Hearing: Es una configuración de audio específica de Turtle Beach que realza sonidos críticos como recargas de armas o pisadas lejanas.

Es una configuración de audio específica de Turtle Beach que realza sonidos críticos como recargas de armas o pisadas lejanas. Cancelación de Ruido Activa (ANC): Es su función estrella. Están diseñados para que no escuches ni el vuelo de una mosca en tu habitación, permitiéndote concentrarte solo en los pasos de los enemigos en el juego.

Es su función estrella. Están diseñados para que no escuches ni el vuelo de una mosca en tu habitación, permitiéndote concentrarte solo en los pasos de los enemigos en el juego. Batería Duplicada: El sistema de baterías intercambiables se mantiene, pero ahora cada una dura 40 horas (frente a las 12-15h del anterior). Esto te da un total de 80 horas de juego sin cables.

CrossPlay 2.0: Mejora la transición entre plataformas. Si tienes la versión de Xbox, puedes usarla en PS5/PC con un solo interruptor, manteniendo ahora todas las funciones de audio espacial. uedes estar conectado a tu consola (PS5 o Xbox) y a tu móvil por Bluetooth al mismo tiempo para contestar llamadas mientras juegas.

Software Swarm II: Permite una personalización profunda, incluyendo un ecualizador de 10 bandas y ajustes específicos para el micrófono que realmente marcan la diferencia en chats competitivos.

Si buscas lo mejor de lo mejor en 2026 en auriculares y el presupuesto no es problema tiene un precio de 349.99 euros. Es uno de los mejores auriculares del mercado. https://www.turtlebeach.com/products/stealth-pro-ii-headset

Especialmente si eres un jugador multiplataforma que salta entre Xbox y PS5, ya que su base de carga con ranura para la segunda batería es una de las soluciones más elegantes del mercado