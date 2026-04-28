Diablo publica «Reward the Scars» Nuevo vídeo y canción de Korn

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Publicación de un nuevo tema original previo al lanzamiento mundial de Diablo IV: Lord of Hatred para celebrar el nuevo tema de esta legendaria banda en más de cuatro años

Blizzard Entertainment, Inc. ha publicado hoy el vídeo musical de «Reward the Scars», un nuevo tema original de la banda multiplatino Korn, ganadora de dos premios Grammy y cuya música lleva más de tres décadas redefiniendo el metal. El tema, cuyo lanzamiento coincide con la nueva expansión de Diablo® IV, Lord of Hatred™, es lo primero que publica la banda en más de cuatro años. «Reward the Scars» canaliza la emoción, la intensidad y la oscuridad que caracteriza tanto la música del grupo como la saga, y explora los sentimientos que perduran tras una pelea: dolor, supervivencia y transformación.

Vídeo musical de «Reward the Scars» ya disponible

Célebres por sus composiciones descarnadas y llenas de confesiones, así como por su tendencia a tratar temas como el dolor, el trauma y la transformación, la perspectiva de Korn se alinea a la perfección con el universo de Diablo, lo que hace que esta colaboración sea como una extensión de su identidad.

El grupo presentó el tema en directo durante su reciente actuación en Sick New World, ofreciendo a los seguidores una primera interacción con este temazo. Sobre esta base, el vídeo musical materializa el mundo de Diablo a través de una lente visual marcada por el terror, el poder y la violencia.

«Llevo años jugando a Diablo, así que nuestra colaboración fue un proceso de lo más natural«, afirma Jonathan Davis, cofundador de Korn y vocalista principal. «Siempre me he sentido conectado a la oscuridad del juego y a la idea de hacer frente a lo que subyace bajo la superficie… Eso es algo que en Korn hemos explorado desde nuestros comienzos». Compusimos ‘Reward the Scars’ en uno de nuestros ensayos, y enseguida supimos que encajaba a la perfección con Diablo».

«Esta colaboración surgió de manera natural… Korn y Diablo comparten esa voluntad de enfrentarse a la oscuridad cara a cara«, asegura Kevin Bjelajac, vicepresidente de marca y marketing creativo de Blizzard. «Con Lord of Hatred, hemos querido narrar las consecuencias, las elecciones y lo que significa abrazar —o resistir— el influjo del mal. ‘Reward the Scars’ capta ese espíritu a la perfección«.

El vídeo musical de «Reward the Scars» está disponible en los canales oficiales de Diablo y Korn.

Hoy se publica Diablo IV: Lord of Hatred, la segunda expansión de Diablo IV y el punto culminante de la saga Age of Hatred. Mientras se acerca la hora del juicio, los jugadores se ven envueltos en la confrontación final con Mefisto, el Señor del Odio, cuya influencia amenaza con consumir Santuario por completo. Lo que comenzó como un intento de contener el mal, ahora exigirá a los jugadores enfrentarse a las consecuencias de esa elección y decidir el destino de un mundo al borde del precipicio.

ACERCA DE DIABLO

El emblemático universo de Diablo creado por Blizzard Entertainment transformó el mundo de los videojuegos para siempre en 1997 y definió el género de rol y acción transportando a los jugadores a un oscuro mundo de perdición nunca antes visto en la industria. Durante las siguientes décadas, Diablo ha desatado el infierno en la tierra para jugadores de todo el mundo en PC, consolas y dispositivos móviles. Diablo® IV, la última entrega de la saga que definió todo un género, ofrece juego y progresión multiplataforma para PC con Windows®, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 y Steam. Más información sobre Diablo IV en Diablo IV.com.

ACERCA DE KORN

Korn es una banda ganadora de dos premios Grammy cuya música lleva más de tres décadas redefiniendo el metal. Formada a principios de los 90 en Bakersfield, California, la banda contribuyó a definir y a popularizar un estilo musical que mezclaba el metal, el hiphop e influencias industriales para crear un sonido que derribó las fronteras del género y que, aún hoy en día, sigue siendo fuente de inspiración para toda clase de artistas.

Con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo, varios lanzamientos de platino y un catálogo que incluye clásicos como Follow the Leader e Issues, Korn constituye una fuente de inspiración constante para generaciones de amantes del metal y de la música en general. Célebres por sus composiciones descarnadas y llenas de confesiones, así como por sus viscerales actuaciones en directo, la banda sigue encabezando grandes festivales y actuando en estadios de todo el mundo.

Su influencia va mucho más allá del metal, y ha inspirado a artistas de hiphop, música electrónica y otros estilos alternativos, al tiempo que conserva su fiel base de seguidores. «Reward the Scars» supone la primera publicación de Korn en más de cuatro años, y es tan solo una muestra de lo que está por venir.