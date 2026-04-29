EA SPORTS FC 26 y EA SPORTS FC Mobile presentan a los nominados al Team of the Season de la Liga EA Sports

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EA SPORTS FC™ PRESENTA LOS NOMINADOS AL TEAM OF THE SEASON DE LA LIGA EA SPORTS

A medida que la temporada de la liga española llega a su fin, los fans de EA SPORTS FC™ 26 y EA SPORTS FC™ Mobile ya pueden votar a los jugadores más destacados en la votación oficial del Team of the Season de LALIGA EA SPORTS, antes del anuncio del XI final el próximo 13 de mayo de 2026.

La votación oficial del EA SPORTS FC™ LALIGA EA SPORTS Team of the Season brinda a la comunidad la oportunidad de reconocer a los futbolistas que han rendido al máximo nivel a lo largo de la temporada. Los aficionados ya pueden participar y votar a través de la web oficial de EA SPORTS FC™.

A continuación, la lista completa de nominados de esta temporada:

Porteros Defensas Centrocampistas Delanteros Joan García (FC Barcelona) Aarón (Real Oviedo) Odysseas Vlachodimos (Sevilla FC) Thibaut Courtois (Real Madrid) Jan Oblak (Atlético de Madrid) Eric García (FC Barcelona) Marcos Llorente (Atlético de Madrid) Marc Pubil (Atlético de Madrid) Carlos Romero (RCD Espanyol) Pau Cubarsí (FC Barcelona) Dávid Hancko (Atlético de Madrid) Natan (Real Betis) Santiago Mouriño (Villarreal CF) Álvaro Carreras (Real Madrid) Florian Lejeune (Rayo Vallecano) Pedri (FC Barcelona) Pablo Barrios (Atlético de Madrid) Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) Pablo Fornals (Real Betis) Luis Milla (Getafe CF) Aleix Febas (Elche CF) Federico Valverde (Real Madrid) Fermín (FC Barcelona) Jauregizar (Athletic Club) Pape Gueye (Villarreal CF) Arda Güler (Real Madrid) Kylian Mbappé (Real Madrid) Vedat Muriqi (RCD Mallorca) Lamine Yamal (FC Barcelona) Moleiro (Villarreal CF) Gonçalo Guedes (Real Sociedad) Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) Ante Budimir (CA Osasuna) Ferran Torres (FC Barcelona) Víctor Muñoz (CA Osasuna) Borja Iglesias (RC Celta de Vigo) Raphinha (FC Barcelona) Vinícius Jr. (Real Madrid) Julián Álvarez (Atlético de Madrid) Antony (Real Betis)

El debate continúa con los equipos del Team of the Season anunciándose semanalmente en EA SPORTS FC™ 26 y EA SPORTS FC™ Mobile, mientras la comunidad participa en las redes sociales de EA SPORTS FC™ para comentar y opinar sobre los XI finales.

La comunidad de EA SPORTS FC™ está invitada a participar en la votación oficial del EA SPORTS FC™ LALIGA EA SPORTS Team of the Season de esta temporada, abierta hasta el 1 de mayo de 2026. Vota aquí.

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Los fans ya pueden celebrar el Team of the Season con EA SPORTS FC™ 26 ICONS, que incluye un sobre inicial del XI de Oro, con una equipación completa de jugadores intransferibles con una valoración de 84 o superior. Además, la edición ICONS incluye tres elecciones de jugador (Player Picks) de ICON o Héroe con una valoración de hasta 91 de media (OVR), pudiendo elegir 1 de entre 5 ICONOS o Héroes entre defensas, centrocampistas y delanteros, procedentes de campañas de FUT desde el lanzamiento del juego y el 31 de marzo de 2026.*

Para más información sobre el Team of the Season y otros contenidos de EA SPORTS FC™ 26, visita la web oficial de EA SPORTS FC™.

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