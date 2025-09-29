Canva IA ya está disponible en español 

Compartir Facebook

La plataforma de comunicación visual pone al alcance de la mayor parte de sus 240 millones de personas usuarias la posibilidad de crear, generar y editar diseños con IA en su propio idioma.

Canva, la única plataforma de comunicación visual todo en uno del mundo, ha anunciado hoy la expansión global de Canva IA, su revolucionaria herramienta de inteligencia artificial conversacional presentada el pasado abril. A partir de ahora, en Canva IA es posible generar diseños a través de una interfaz conversacional en 17 idiomas, entre ellos el español, ofreciendo mayor precisión, contexto cultural y la posibilidad de desarrollar cualquier idea con ayuda de la IA.

Novedades principales

En un momento en el que la inteligencia artificial conversacional se está consolidando como la interfaz dominante para el trabajo creativo, Canva se posiciona como la plataforma donde el idioma deja de ser una barrera para dar vida a las ideas. El lanzamiento multilingüe de Canva IA permite que más personas en todo el mundo puedan alcanzar sus objetivos con inteligencia artificial:

16 nuevos idiomas: Canva IA ya está disponible en 16 idiomas adicionales al inglés: español, francés, alemán, italiano, portugués, árabe, chino, coreano, hindi, indonesio, japonés, neerlandés, polaco, tailandés, turco y vietnamita.

Canva IA ya está disponible en 16 idiomas adicionales al inglés: español, francés, alemán, italiano, portugués, árabe, chino, coreano, hindi, indonesio, japonés, neerlandés, polaco, tailandés, turco y vietnamita. 31 nuevos mercados: Cualquiera puede no solo crear con IA en su idioma, sino que los resultados generados respetan convenciones locales y se basan en la diversa biblioteca de Canva, con recursos de diseño adaptables a nivel global.

Este avance amplía notablemente el alcance de la IA creativa de Canva, ayudando a millones de profesionales de la creación de contenido, empresas, docentes y otros perfiles a diseñar en su lengua materna con una simple conversación.

Canva IA combina las herramientas generativas de Canva en una única interfaz intuitiva, que permite crear al instante sin necesidad de tener experiencia en diseño. Los usuarios pueden simplemente indicar a Canva IA lo que quieren crear, mediante texto o voz, ya sea que estén haciendo brainstorming de ideas, planificando campañas o diseñando materiales.

“La mayoría de nuestros 240 millones de personas usuarias utiliza un idioma distinto al inglés”, explica Cameron Adams, cofundador y Chief Product Officer de Canva. “Una de las claves del éxito de Canva en todo el mundo es nuestro compromiso con ofrecer una experiencia verdaderamente local. La IA generativa es ya una parte fundamental para hacer el diseño accesible, y asegurar que sea también culturalmente relevante es clave para que esta tecnología pueda beneficiar a todas las personas y ayudarlas a lograr objetivos que antes parecían inalcanzables”.

IA con inteligencia de diseño

Como parte de su estrategia para ofrecer un producto realmente adaptado en cada país, Canva ha mejorado la capacidad de su IA para comprender el contexto cultural, las preferencias de diseño y los estilos de comunicación propios de cada región e idioma. Esto supone un importante avance técnico, ya que se ha integrado un segmento más amplio de la biblioteca de contenidos de Canva en los resultados generados por IA.

Este desarrollo refleja el compromiso de Canva con la accesibilidad real en la era de la inteligencia artificial. A diferencia de otras herramientas, que presentan flujos de trabajo fragmentados o excesivamente técnicos, Canva IA unifica todo el proceso creativo en una sola interfaz accesible, que ahora habla el mismo idioma que las personas dentro de la plataforma en sentido literal y figurado. Está directamente conectada con el editor de diseño de Canva y la Suite Visual, lo que facilita llevar cualquier diseño generado por IA hasta su publicación final, sin salir de la plataforma.

Creciente demanda de IA en Canva

Las herramientas de inteligencia artificial de Canva se han utilizado ya en más de 20.000 millones de ocasiones, y Canva IA se ha convertido en uno de los productos de mayor crecimiento desde su lanzamiento en Canva Create en abril de 2025. Este hito coincide con el momento en el que Canva ha superado los 240 millones de personas usuarias a nivel global y los 3.300 millones de dólares de ingresos anuales.