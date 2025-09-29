Lanzamientos de los próximos videojuegos de Tesura Games



Lanzamientos de los próximos videojuegos de Tesura Games

Os dejamos los próximos de los lanzamientos Tesura Games.

Os dejamos a continuación un breve resumen de los juegos<

Teslagrad Power Pack 

Desarrollados por el estudio nórdico Rain Games, el clásico de plataformas y puzles por antonomasia, Teslagrad, está de vuelta en su versión remasterizada, incluyendo además su segunda parte. Ambos inéditos hasta ahora en formato físico, en Edición Estándar y Coleccionista para PS5 y NSW (con portadas metálicas alternativas muy top).

What Comes After

Descubre lo que nos espera más allá en el último juego desarrollado por el creador de Coffee Talk en colaboración con Glory Jam (Rage in Peace). What Comes After se encuentra disponible a partir de hoy en formato físico para PlayStation 5 para emprender un viaje en el que viviremos una conmovedora historia sobre aprender a quererse a uno mismo.

Bendy and the Dark Revival

La segunda entrega del mítico Bendy and the Ink Machine ha regresado en formato físico para PlayStation 5 y Nintendo Switch.

Bendy and the Dark Revival  nos hará deambular por el clásico estudio de dibujos animados usando agilidad, sigilo y estrategia en este juego de supervivencia y terror en primera persona.

