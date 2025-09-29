La colaboración entre Nike y EA SPORTS FC une los mundos real y digital del fútbol

EA SPORTS FC: La colaboración entre Nike y EA SPORTS FC une los mundos real y digital del fútbol al crear diseños únicos, pensados primero para lo virtual, tanto para los jugadores como para los fanáticos del deporte.

Nike y EA SPORTS se han unido para un lanzamiento sin precedentes dentro de EA SPORTS FC.

Las botas Nike Phantom 6 de marca compartida están inspiradas en EA SPORTS FC 26 y su comunidad, llevando un diseño digital al mundo físico. El lanzamiento oficial será el 29 de septiembre en Nike.com y en tiendas seleccionadas. Además, una versión digital de las Nike EA SPORTS FC Phantom 6 también podrá obtenerse dentro de FC 26, con más detalles por anunciarse.

Nombres de producto: Nike Phantom 6 Low SE “EA SPORTS FC” y Nike Phantom 6 High SE “EA SPORTS FC”

Detalles de diseño: La combinación de colores EA SPORTS FC es la primera en su tipo. El Tuned Gripknit multicolor mantiene tu juego tan eléctrico como se siente, mientras que el gran Swoosh lateral presenta una textura cargada de píxeles. Los triángulos en las suelas y el inconfundible acabado iridiscente de la placa hacen referencia al mundo del gaming. Estos detalles de diseño son una señal de advertencia de que, ya sea en la cancha o en el videojuego, el partido es tuyo.

Acerca de Electronic Arts

Electronic Arts (NASDAQ: EA) es líder mundial en entretenimiento interactivo digital. La empresa desarrolla y distribuye juegos, contenidos y servicios en línea para consolas conectadas a Internet, dispositivos móviles y ordenadores personales.

En el año fiscal 2025, EA registró unos ingresos netos según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) de aproximadamente 7500 millones de dólares. Con sede en Redwood City, California, EA es reconocida por su cartera de marcas de alta calidad y aclamadas por la crítica, como EA SPORTS FC™, Battlefield™, Apex Legends™, Los Sims™, EA SPORTS™ Madden NFL, EA SPORTS™ College Football, Need for Speed™, Dragon Age™, Titanfall™, Plants vs. Zombies™ y EA SPORTS F1®. Para obtener más información sobre EA, visite www.ea.com/news.