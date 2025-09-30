Tenemos el gusto de presentarte a Arcane Overdrive.

Arcane Overdrive es un roguelike estilo survivor donde no solo peleas contra monstruos, sino que ¡también construyes tu vehículo con ellos!

El juego mezcla construcción modular, hechizos elementales y acción rápida en un mundo de fantasía oscura.

La demo va a estar disponible durante el Steam Next Fest, del 13 al 20 de octubre. Te dejo más detalles abajo.

Construye máquinas de guerra fantásticas en Arcane Overdrive, muy pronto en Steam

Una mezcla entre survivor-like y roguelike, ambientada en un mundo medieval de fantasía lleno de monstruos, magia y batallas implacables.

El desarrollador independiente Nords Games anunció oficialmente Arcane Overdrive, un híbrido entre survivor-like y roguelike que llegará pronto a Steam. Ambientado en un mundo medieval de fantasía, los jugadores podrán crear vehículos personalizados combinando piezas modulares y criaturas, para luego enfrentarse a oleadas de enemigos que incluyen orcos, hombres lobo, esqueletos y otros jefes monstruosos, usando armas medievales y poderosos hechizos. Una demo jugable estará disponible durante Steam Next Fest, que se celebrará del 13 al 20 de octubre.

Cada vehículo en Arcane Overdrive está compuesto por tres partes: superior, media e inferior. Cada una influye en las estadísticas, habilidades, espacios para armas y movimiento. Las partes inferiores determinan principalmente la movilidad del vehículo, ya sea que lo controles como un vehículo convencional o como una carreta tirada por caballos. También está prevista una opción para permitir a los jugadores controlarlo como si fuera un personaje normal, independiente del sistema de conducción del vehículo.

“En Arcane Overdrive queríamos que los jugadores combatieran utilizando sus propios vehículos de fantasía únicos. Estas máquinas se ensamblan a partir de piezas místicas y criaturas encontradas en el mundo. En lugar de depender de transportes medievales tradicionales, los vehículos están diseñados para sentirse como parte de este universo fantástico. Para reforzar esa sensación, añadimos elementos visuales en los que aventureros como magos y mercenarios empuñan varitas y armas, emergiendo de puertas y ventanas como si apoyaran al jugador en batalla.” — Can Sancaktaroğlu, Diseñador de Juego.

Las armas y hechizos se pueden obtener tanto de las partes del vehículo como de las recompensas al subir de nivel, abarcando poderes elementales como fuego, hielo, electricidad, físico y veneno. La configuración de cada vehículo determina cuántas armas puede equipar el jugador, y al seleccionar la misma arma varias veces durante la progresión, se mejoran sus atributos y estadísticas, permitiendo combinaciones cada vez más poderosas.

Características principales de Arcane Overdrive:

Personaliza tu estilo de juego con piezas únicas de vehículos y monstruos

Elige entre conducción tipo automóvil o movimiento direccional clásico

Enfréntate a jefes únicos con mecánicas específicas en cada mapa

Combina magia y armas para crear combos poderosos

Explora un mundo medieval de fantasía rico en detalles

Desbloquea mejoras permanentes y nuevas mecánicas a través del Árbol de Habilidades

Una demo jugable de Arcane Overdrive estará disponible durante el próximo Steam Next Fest, del 13 al 20 de octubre.

Visita la página de Steam de Arcane Overdrive

Acerca de Nords Games

Fundado en 2024, Nords Games es un estudio independiente con sede en Turquía, dedicado a crear experiencias de juego innovadoras e imaginativas. El equipo ha participado en varios proyectos colaborativos en Europa y actualmente desarrolla sus propios títulos, comenzando con Arcane Overdrive.