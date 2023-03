imagen generada por IA de crador de imagenes de Bing

GPT-4 ya está entre nosotros y la IA ha llegado para quedarse el 2023 por mucho que tengamos personajes famosos que pidan su paralización. Ya te hemos explicado en otras noticias sus novedades o como lo usan Microsoft en Bing .

Para poder probar la nueva versión del modelo de inteligencia artificial estaba limitado a aquellos con suscripción a ChatGPT Plus, la suscripción Premium del servicio. Hoy, venimos a mostrarte una forma de usar GPT-4 sin tener que pagar o descargar nada

Llevar el ritmo de las inteligencias artificiales que se presentan día a día no es sencillo. Desde el popular ChatGPT hasta Bard de Google,

¿Cómo usar GPT-4, GPT 3.5 turbo gratis en Internet?

Nat Friedman, el antiguo director ejecutivo de GitHub, ha desarrollado una herramienta increíble para comparar varios modelos de LLM que ofrecen las empresas de inteligencia artificial de todo el mundo.

Es momento de disfrutar de todas las funcionalidades que esta herramienta tiene por ofrecer. Los desarrolladores de Nat.dev han dispuesto todo de manera sencilla y ordenada para que, en pocos minutos, ya estés disfrutando de todas ellas y puedas probar diferentes Cuando hayas entrado en nat.dev verás una web con fondo blanco. A la izquierda de la pantalla tendremos el cuadro de texto, mientras que a la derecha estarán los controles de los modelos de inteligencia artificial. Es desde aquí donde puedes elegir cuál usar, ya sea GPT-4, GPT-3.5, Davinci y más.

Puedes usarlo para comparar GPT-4 con otros modelos o simplemente explorar el modelo. Dicho esto, tiene un límite de 10 consultas por día, lo cual es razonable. Entonces, para usar GPT-4 gratis, estos son los pasos a seguir.

1. Dirígete a nat.dev en tu navegador y regístrate para obtener una cuenta gratuita. También puedes iniciar sesión con cualquiera de tus cuentas de Google.

2. Después de iniciar sesión, cambia el ‘Modelo’ a ‘GPT-4’ en el panel derecho. También puedes personalizar otras configuraciones, pero inicialmente, mantén todo predeterminado. Ahora, ya está todo listo para hacer preguntas a GPT-4 de forma gratuita y responderá al instante, ya que no hay cola. Puede usar GTP 3.5 Turbo o otras api y motores de Inteligencia artificial. Os dejamos el listado:

Por supuesto, y como podrás ver, hay varios modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial separados por sus grandes empresas desarrolladoras entre ellas la famosa Open AI qque se ha asociado con Microsoft, así que por qué no ir navegando entre todos ellos y evaluar las respuestas.

Destacar que Nat Friedman está pagando el por la API GPT-4 a cambio de una enorme cantidad de tráfico que conduce a su canal de Discord, pero es gratis para ti y no incluples ninguna ley. Actualmente, el acceso es ilimitado e incluso puedes ejecutar otro chatbot de IA en el mismo panel. Pero no hay demasiada seguridad de por cuánto tiempo lo tendrá activo, pero de momento puedes hacer las pruebas que quieras y actualmente el panel de control no está limitado en peticiones, pero en el futuro puede estarlo. Lo único que te pide es registrarte para poder acceder, pero no hay que poner ningún pago.

Le hemos preguntado por ejemplo que nos diera varios titulares para esta noticia

1. «Descubre cómo usar GPT–4 gratis sin suscripción a ChatGPT Plus»

2. «Accede a GPT–4 sin costo ni descargas: ¡Aprovecha la IA de última generación!»

3. «Prueba GPT–4 gratis en Nat.dev: el secreto para experimentar la IA más avanzada»

4. «GPT–4 al alcance de todos: cómo usarlo sin pagar ni descargar nada»

5. «Nat.dev te acerca a GPT–4: disfruta de la inteligencia artificial más potente sin costo«

¿Como crear imágenes gratis con Dall-E pero con limitaciones?

Crea imágenes con I.A de DAll-E en la web https://labs.openai.com/ puedes registrarte y probar a generar imágenes eso si con texto en inglés.

¿Como crear audios con Vall-E?

Microsoft, que tiene planes de invertir $10 mil millones en ChatGPT, está trabajando en una inteligencia artificial llamada VALL-E que puede clonar la voz de alguien a partir de un clip de audio de tres segundos.

VALL-E, entrenado con 60,000 horas de habla en inglés, es capaz de imitar una voz en «escenarios de tiro cero», lo que significa que la herramienta de IA puede hacer que una voz diga palabras que nunca antes había escuchado decir, según un artículo en que los desarrolladores introdujeron la herramienta. Aún no está disponible, pero puede hacer ver una demos en https://valle-demo.github.io/

Otra opción aún más fácil es usar Bing y su chat. Es alucinante

Bing AI – Búsqueda

Eso sí, hay una forma gratuita de acceder a la capacidad de texto de GPT-4 y es usando Bing Chat. El día en que OpenAI presentó GPT-4, Microsoft compartió que su propio chatbot, se había estado ejecutando en una versión algo más light de GPT-4 desde su lanzamiento. Es de uso gratuito, pero requiere registrarse a través de una lista de espera.

¿Cómo crear imágenes gratis con Bing Image Create?, Dall-E gratis pero con limitaciones

El nuevo generador de imágenes de Bing se llama Image Creator y se integrará en el chatbot de Bing IA como ya os habíamos adelantado. Este está impulsado por GPT-4, el modelo de lenguaje natural más avanzado del mundo. Image Creator utiliza una versión mejorada de DALL-E, la IA de OpenAI que puede crear imágenes a partir de cualquier concepto .

¿Te gustaría crear imágenes con inteligencia artificial? Entonces te interesará conocer el nuevo generador de imágenes de Bing, una herramienta que te permite generar imágenes a partir de una breve descripción de texto. En este artículo te explicamos en qué tecnología está basado y el límite de créditos que ofrece y lo que se puede llegar a alcanzar con esta tecnología. Hemos ilustrado esta noticia xcon una imagen generada. Eso si, de momento solo admite inglés

create image DALL·E OpenAI free Internet – Creador de imágenes de Microsoft Bing

Para usar Image Creator solo tienes que entrar al buscador Bing e iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. Luego puedes acceder a la función desde la página web independiente o desde el chatbot de Bing IA en modo creativo, aunque todavía no funciona en español.

Image Creator te ofrece 25 oportunidades para crear imágenes con IA. Cada vez que generes una imagen se descontará un crédito. Cuando se acaben los créditos podrás recuperarlos mediante puntos conseguidos con Microsoft Rewards. Además, podrás ver las imágenes creadas por otros usuarios en la biblioteca pública.

mage Creator es una herramienta muy interesante para experimentar con la inteligencia artificial generativa y ver cómo puede crear imágenes a partir de nuestra imaginación. También puede ser útil para buscar imágenes más precisas o personalizadas que las que existen en la web

