SEO: Preguntas sobre la calidad y utilidad del contenido de Google

En los últimos años, Google está llevando a cabo una fuerte apuesta por la calidad. De esta manera pretende ofrecer contenidos óptimos a los usuarios, huyendo del linkbuilding, de la propaganda y de las imitaciones.

Seguro te has preguntado cómo Google decide que contenido es de calidad para mostrarlo en sus resultados. En Posicionamiento Web Systems te damos la respuesta que dan desde el mismo buscador.

De ella se extraen las preguntas sobre la calidad y utilidad del contenido de Google Si responde a todo a si es contenido buen, si no hay que mejorar. Esta tabla es ideal para ver si haces un buen SEO o no con el contenido de calidad.

Preguntas sobre la calidad y utilidad del contenido Tipo de pregunta Respuesta ¿El contenido está hecho principalmente para los humanos y no para atraer a la gente de los motores de búsqueda? Utilidad y Satisfacción de Usuarios ¿El contenido ha sido escrito principalmente por un humano en lugar de utilizar automatización de forma generalizada? Utilidad y Satisfacción de Usuarios ¿El tema del contenido está alineado con el propósito o enfoque principal del sitio? (la audiencia encontraría el contenido útil si viniera directamente a la Web) Utilidad y Satisfacción de Usuarios ¿Responde realmente el contenido a la pregunta que prometió responder? Utilidad y Satisfacción de Usuarios Después de leer el contenido, ¿se irá el usuario con la sensación de haber aprendido lo suficiente sobre el tema para ayudarle a alcanzar su objetivo? Utilidad y Satisfacción de Usuarios ¿Proporciona el contenido información, informes, investigaciones o análisis originales? Calidad ¿Proporciona el contenido una descripción sustancial, completa o exhaustiva del tema? Calidad ¿Proporciona el contenido un análisis perspicaz o información interesante más allá de lo obvio? Calidad Si el contenido se basa en otras fuentes, ¿evita simplemente copiar o reescribir esas fuentes y, en cambio, aporta un valor adicional sustancial y originalidad? Calidad ¿Proporciona el titular y/o el título de la página un resumen descriptivo y útil del contenido? Calidad ¿Evita el titular y/o el título de la página ser exagerado o impactante por naturaleza? Calidad ¿Es este el tipo de página que querrías marcar, compartir con un amigo o recomendar? Calidad ¿Esperarías ver este contenido en o referenciado por una revista impresa, enciclopedia o libro? Calidad ¿Presenta el contenido información de una manera que hace que se quiera confiar en ella, como una fuente clara, evidencia de la pericia involucrada, antecedentes sobre el autor o el sitio que lo publica, como por ejemplo a través de enlaces a una página del autor o a la página Acerca de un sitio? Experiencia Si investigaras el sitio que produce el contenido, ¿tendrías la impresión que es de confianza o ampliamente reconocido como una autoridad en su tema? Experiencia ¿Este contenido está escrito por un experto o un entusiasta que conoce bien el tema? Experiencia ¿Está el contenido libre de errores de hecho fácilmente verificables? Experiencia ¿Te sentirías cómodo confiando en este contenido para cuestiones relacionadas con tu dinero o tu vida? Experiencia ¿El contenido está libre de problemas de ortografía o de estilo? Presentación y producción ¿El contenido fue bien producido, o parece descuidado o producido apresuradamente? Presentación y producción ¿El contenido es producido en masa o subcontratado a un gran número de creadores, o difundido a través de una gran red de sitios, de modo que las páginas o sitios individuales no reciben tanta atención o cuidado? Presentación y producción ¿Tiene el contenido una cantidad excesiva de anuncios que distraen o interfieren con el contenido principal? Presentación y producción ¿Se muestra bien el contenido para los dispositivos móviles cuando se ve en ellos? Presentación y producción ¿Proporciona el contenido un valor sustancial en comparación con otras páginas de resultados de búsqueda? Contexto ¿El contenido sirve a los intereses genuinos de los visitantes del sitio o parece existir únicamente por alguien que intenta adivinar lo que podría clasificarse bien en los motores de búsqueda? Contexto Fuentes de Preguntas: https://webmasters.googleblog.com/2019/08/core-updates.html

Estas directrices de calidad abarcan las formas más habituales de comportamiento engañoso o manipulador, pero Google también puede adoptar medidas contra otras prácticas fraudulentas que no se mencionan en este documento. No se debe dar por sentado que Google aprueba una determinada técnica engañosa por el simple hecho de que no esté incluida en esta página. Los propietarios de sitios web que se esfuercen por cumplir los principios básicos mencionados en este artículo ofrecerán una mejor experiencia de usuario, por lo que su sitio tendrá un mejor posicionamiento que los de aquellos que pretenden engañar al sistema.

Os dejamos el vídeo de Cómo trabaja Google en cinco minutos

Para muchas personas, la Búsqueda de Google es un lugar al que acuden cuando quieren encontrar información sobre una pregunta, ya sea para obtener más información sobre un problema o para verificar si un amigo cita una estadística sobre su equipo favorito. Recibimos miles de millones de consultas todos los días, y una de las razones por las que las personas continúan viniendo a Google es porque saben que a menudo pueden encontrar información relevante y confiable en la que pueden confiar. Ofrecer una experiencia de búsqueda de alta calidad es fundamental para que Google sea tan útil. Desde los primeros días en que introdujimos el algoritmo PageRank , comprender la calidad del contenido web fue lo que diferenció a Google de otros motores de búsqueda. Pero la gente a menudo pregunta: ¿Qué quiere decir con calidad y cómo se asegura de que la información que la gente encuentra en Google sea confiable? Una forma sencilla de pensarlo es que hay tres elementos clave en nuestro enfoque de la calidad de la información: En primer lugar, diseñamos fundamentalmente nuestros sistemas de clasificación para identificar información que es probable que las personas encuentren útil y confiable.

Para complementar esos esfuerzos, también hemos desarrollado una serie de funciones de búsqueda que no solo lo ayudan a comprender toda la información que está viendo en línea, sino que también brindan acceso directo a la información de las autoridades, como organizaciones de salud o entidades gubernamentales.

Por último, tenemos políticas sobre lo que puede aparecer en las funciones de búsqueda para asegurarnos de mostrar contenido útil y de alta calidad. Con estos tres enfoques, podemos seguir mejorando la Búsqueda y elevar el nivel de calidad para brindar una experiencia confiable a personas de todo el mundo. Echemos un vistazo más de cerca a cómo abordamos cada una de estas áreas. Orientar nuestros sistemas de clasificación en torno a la calidad Para comprender qué resultados son más relevantes para su consulta, contamos con una variedad de sistemas de comprensión de idiomas que tienen como objetivo hacer coincidir las palabras y los conceptos de su consulta con la información relacionada en nuestro índice. Esto va desde sistemas que entienden cosas como errores ortográficos o sinónimos, hasta sistemas más avanzados basados ​​en IA como nuestras capacidades de lenguaje basadas en BERT que pueden entender consultas más complejas en lenguaje natural. Las actualizaciones de nuestros sistemas de comprensión de idiomas sin duda hacen que los resultados de búsqueda sean más relevantes y mejoran la experiencia en general. Pero cuando se trata de información confiable y de alta calidad, incluso con nuestras capacidades avanzadas de comprensión de la información, los motores de búsqueda como Google no entienden el contenido como lo hacen los humanos. A menudo, no podemos saber solo con las palabras o las imágenes si algo es exagerado, incorrecto, de baja calidad o inútil. En cambio, los motores de búsqueda comprenden en gran medida la calidad del contenido a través de lo que comúnmente se denomina «señales». Puede pensar en estos como pistas sobre las características de una página que se alinean con lo que los humanos podrían interpretar como de alta calidad o confiable. Por ejemplo, la cantidad de páginas de calidad que se vinculan a una página en particular es una señal de que una página puede ser una fuente confiable de información sobre un tema. Consideramos una variedad de otras señales de calidad y, para comprender si nuestra combinación de señales de calidad funciona, realizamos muchas pruebas. Tenemos más de 10 000 calificadores de calidad de búsqueda, personas que colectivamente realizan millones de búsquedas de muestra y califican la calidad de los resultados de acuerdo con qué tan bien se comparan con lo que llamamos EAT: experiencia, autoridad y confiabilidad. Los calificadores, siguiendo las instrucciones que cualquiera puede leer en nuestras Pautas para calificadores de calidad de búsqueda , evalúan los resultados de consultas de muestra y evalúan qué tan bien las páginas enumeradas parecen demostrar estas características de calidad. Recientemente explicamos el proceso de calificación de búsqueda con más profundidad , pero vale la pena señalar nuevamente que las calificaciones que recibimos no se usan directamente en nuestros algoritmos de clasificación. En cambio, las calificaciones brindan datos que, cuando se toman en conjunto, nos ayudan a medir qué tan bien funcionan nuestros sistemas para brindar contenido de calidad alineado con la forma en que las personas, en todo el país y en todo el mundo, evalúan la información. Estos datos nos ayudan a mejorar nuestros sistemas y garantizar que ofrecemos resultados de alta calidad. Para temas en los que la información de calidad es particularmente importante, como salud, finanzas, información cívica y situaciones de crisis, ponemos un énfasis aún mayor en los factores relacionados con la experiencia y la confiabilidad. Hemos aprendido que es menos probable que los sitios que demuestran autoridad y experiencia en un tema publiquen información falsa o engañosa, por lo que si podemos construir nuestros sistemas para identificar señales de esas características, podemos continuar brindando información confiable. El diseño de estos sistemas es nuestra mayor defensa contra el contenido de baja calidad, incluida la posible desinformación, y es un trabajo en el que hemos estado invirtiendo durante muchos años. Información de expertos, directamente en la Búsqueda En la mayoría de los casos, nuestros sistemas de clasificación hacen un muy buen trabajo al facilitar la búsqueda de información relevante y confiable en la web abierta, particularmente para temas como la salud o en tiempos de crisis. Pero en estas áreas, también desarrollamos funciones para que la información de organizaciones autorizadas, como gobiernos locales, agencias de salud y comisiones electorales, esté disponible directamente en la Búsqueda. Por ejemplo, durante mucho tiempo hemos tenido paneles de conocimiento en la Búsqueda con información sobre condiciones de salud y síntomas, examinados por expertos médicos. Más recientemente, vimos un aumento significativo en las personas que buscaban información sobre los beneficios de desempleo, por lo que trabajamos con las agencias administrativas para resaltar los detalles sobre la elegibilidad y cómo acceder a este servicio cívico. Y durante muchos años, hemos ofrecido funciones que lo ayudan a saber cómo votar y dónde está su lugar de votación. A través de la API de información cívica de Google , ayudamos a otros sitios y servicios a que esta información esté disponible en toda la web. Este tipo de información no siempre es fácil de encontrar, especialmente en situaciones que cambian rápidamente, por lo que características como estas ayudan a garantizar que las personas obtengan orientación crítica cuando más la necesitan. Ayudándole a entender la información que ve Para muchas búsquedas, las personas no buscan necesariamente un hecho rápido, sino comprender un tema más complejo. También sabemos que las personas llegan a la Búsqueda después de haber escuchado información en otros lugares, con el objetivo de ver lo que otros dicen para formarse una opinión propia. En estos casos, queremos brindarles a las personas herramientas para que comprendan la información que ven en línea, para encontrar fuentes confiables y explorar el panorama completo sobre un tema. Por ejemplo, facilitamos la detección de verificaciones de hechos en Búsqueda, Noticias y ahora en Imágenes de Google al mostrar etiquetas de verificación de hechos. Estas etiquetas provienen de editores que usan el esquema ClaimReview para marcar verificaciones de hechos que han publicado. Durante años, hemos ofrecido cobertura completa en Google News and Search, ayudando a las personas a explorar y comprender cómo han evolucionado las historias y explorar diferentes ángulos y perspectivas. Protección de las funciones de búsqueda a través de políticas También ofrecemos funciones de búsqueda más generales, como paneles de conocimiento , fragmentos destacados y Autocompletar , que resaltan y organizan la información de formas únicas o predicen las consultas que quizás desee realizar. Debido a la forma en que estas funciones resaltan la información en la Búsqueda, nos mantenemos en un estándar muy alto de calidad y tenemos pautas sobre qué contenido debe aparecer en esos espacios. Dentro de estas características, en primer lugar, diseñamos nuestros sistemas de clasificación automatizados para mostrar contenido útil. Pero nuestros sistemas no siempre son perfectos. Por lo tanto, si nuestros sistemas no logran evitar que aparezca contenido que infrinja las políticas, nuestro equipo de ejecución tomará medidas de acuerdo con nuestras políticas. Para obtener más información sobre cómo abordamos las políticas para nuestras funciones de búsqueda, visite esta publicación . Y si aún está buscando más detalles sobre la Búsqueda, consulte más artículos anteriores en nuestra serie Cómo funciona la Búsqueda

En resumen hay que hacer Contenido de Calidad Pero antes de crear un contenido de calidad para los buscadores, debemos hacernos algunas preguntas más , que no son otras que las que se hace el propio Google a la hora de clasificar el contenido web: 1º ¿Quién ha escrito el artículo? ¿Somos expertos en la materia que tratamos? Cada día suma más importancia la autoría del texto; es decir, quién lo escribe y la reputación que éste posee. 2º ¿Confiamos en la información que ofrecemos?, ¿la hemos contrastado? Siempre debemos contrastar la información que ofrecemos y nunca darlos por veraces simplemente porque lo diga alguien. 3º ¿Estamos profundizando en el tema? ¿O nos estamos quedando en la superficie del mismo? Hay que profundizar en el tema, ir más allá, debemos explicar las causas, las circunstancias, las consecuencias; así como ofrecer soluciones. 4º ¿Estamos siendo correctos a nivel ortográfico? Google nos castigará si cometemos faltas de ortografía, fallos estilísticos, de puntuación, etc. en nuestro contenido web. 5º ¿Se tratan temas de interés para el público objetivo? Para cumplir con este requisito, debemos conocer quién es nuestro público objetivo, qué quiere, necesita o desea, y ofrecerle un contenido web que le aporte un valor añadido. 6º ¿Estamos ofreciendo contenido original? Siempre debemos ofrecer un contenido original, diferente, que aporte alguna novedad frente a los que ya han sido publicados. 7º ¿Existen duplicados en nuestros sitios web? Uno de los puntos fundamentales para ofrecer calidad es huir de los duplicados, evitar los temas parecidos que solo contengan mínimas variaciones. 8º ¿Estamos ofreciendo una excesiva publicidad? Para que Google confíe en nosotros, debemos evitar publicitarnos en exceso; es decir, ofrecer contenidos que contengan múltiples propagandas que distraigan al lector. En definitiva, si lo que queremos es ofrecer contenidos de calidad para Google, lo primero que tendremos que hacer es conocer cuáles son los requisitos básicos para hacerlo, y, tras esto, redactar simplemente pensando en ofrecer calidad, originalidad y valor añadido. ¿Qué piensas? ¿Qué buscas en un contenido?

Por último si eres un medio te recomendamos ver este último vídeo. Espero que te resulte útil