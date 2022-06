Más de dos tercios de los consumidores quieren que su institución financiera sea más sostenible en el futuro

Más de dos tercios (67 %) de los consumidores globales quieren que su banco o institución financiera sea más sostenible en el futuro, según 'Is the grass greener on the sustainable side?', un nuevo informe de Mambu, plataforma de banca en la nube. La compañía ha encuestado a más de 6000 consumidores en todo el mundo para conocer su opinión sobre las finanzas verdes y cómo les influye a la hora de escoger un proveedor bancario. El informe indica que, si bien la mayoría está a favor de opciones financieras más verdes como las hipotecas ecológicas o criptomonedas sostenibles, los consumidores tienen poca confianza en los principios de sostenibilidad de las marcas que operan en este mercado.

Entre las conclusiones, destaca que para el 38% de los encuestados españoles, el acceso a opciones de financiación verde es más importante que hace cinco años; el 87% de los clientes españoles afirma estar más satisfechos con los servicios financieros ecológicos que con los tradicionales; y el 73 % de los consumidores españoles cree que su entidad financiera actual realiza acciones de greenwashing.

Por otro lado, el informe también señala que sólo dos de cada cinco consumidores piensan que su banco o proveedor financiero actual comunica claramente sus compromisos de sostenibilidad, y que el 37 % sabe qué compromisos climáticos ha anunciado públicamente o con los que se ha comprometido.

También existe confusión en torno a qué son exactamente las "finanzas verdes". Más de un tercio (35 %) de los consumidores globales no entiende completamente la diferencia entre las finanzas verdes (un producto que ha sido diseñado para proteger el medio ambiente o para gestionar los impactos de las finanzas y las inversiones en el medio ambiente) y las finanzas éticas (aquellas que tienen en cuenta no solo los rendimientos financieros, sino también los factores ambientales, sociales y de gobernanza). Esta situación indica la necesidad de una mayor educación y comunicación dentro de la industria.

La apuesta por unas finanzas verdes aún no es una tendencia general. Un poco más de una cuarta parte de los consumidores encuestados en todo el mundo han hecho uso de un producto o servicio bancario sostenible. De ellos, la gran mayoría (84%) se mostró más satisfecho con estos servicios que con los productos bancarios tradicionales.

Cuando se les preguntó qué entendían por “finanzas verdes”, las definiciones más populares para la gente en España era que son “organizaciones y proyectos de financiación que tienen un impacto positivo en el planeta” (35%); “demostrar un fuerte compromiso con la sostenibilidad y los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)” (31%); y “tener bajas emisiones de carbono y apoyar el uso de materiales ecológicos” (26%).

Las conclusiones del informe también señalan que los consumidores quieren que los bancos sean más transparentes y tengan mayor poder para pedirles responsabilidades. Casi un 60% desearía tener más control sobre cómo y dónde se invierte su dinero, y que fueran en línea con sus valores personales. Mientras tanto, a más de la mitad (55 %) le gustaría poder opinar sobre los tipos de productos y servicios financieros sostenibles que su institución financiera piensa desarrollar en el futuro.

Según Anna Krotova, directora de Sostenibilidad de Mambu, “nuestro informe muestra que los consumidores buscan cada vez más formas de tomar decisiones financieras más ecológicas, pero siguen siendo escépticos sobre el compromiso de los bancos con la agenda de sostenibilidad. Quieren desempeñar un papel más activo para hacer de las finanzas verdes el futuro del sector, y existe una gran oportunidad para que los jugadores con visión de futuro avancen en esta transición. En Mambu impulsamos y ayudamos a las instituciones financieras a dar ese paso, y que puedan crear productos financieros sostenibles de forma rápida y rentable para satisfacer las demandas de los consumidores”.

Más concretamente, el 42% de los consumidores globales agradecería incentivos y programas de lealtad que los recompensen por tomar decisiones financieras más ecológicas. Al mismo porcentaje le gustaría saber más sobre los compromisos de sostenibilidad durante el proceso de incorporación de productos y servicios financieros. Sin embargo, los consumidores están menos interesados en los detalles de los objetivos de sostenibilidad. Al 26 % le gustaría recibir informes de sostenibilidad mensuales de sus bancos y sólo el 20 % está interesado en un análisis mediante un índice de sostenibilidad o un sistema de calificación.

En materia de los productos financieros ecológicos de mayor demanda, el 45% de los consumidores globales señalan las tarjetas de crédito y débito sostenibles; cuentas de ahorro y bonos verdes (42%); préstamos verdes (31%) e hipotecas verdes (31%). Por último, las conclusiones también demuestran la oportunidad de financiamiento verde para los bancos, ya que casi la mitad (49 %) de los consumidores dice que consideraría cambiarse a un proveedor con un mayor compromiso con la sostenibilidad, pero menos de un tercio (32 %) estaría dispuesto a pagar una prima por contar con ese servicio.

Sobre Mambu

Mambu es la única plataforma de banca en la nube SaaS verdadera del mundo. Lanzado en 2011, Mambu acelera el diseño y la creación de casi cualquier tipo de oferta financiera, incluidos los servicios publicitarios de productos sostenibles, para bancos de todos los tamaños, prestamistas, fintechs, minoristas o empresas de telecomunicaciones, entre otras. Gracias a su enfoque único, componentes, sistemas y conectores independientes se pueden ensamblar en cualquier configuración para satisfacer las necesidades de empresas y usuarios. Mambu cuenta con 900 empleados que dan soporte a 200 clientes en más de 65 países, como N26, BancoEstado, OakNorth, Raiffeisen Bank, ABN AMRO, Bank Islam y Orange Bank. Para más información: www.mambu.com

Noticia Más de dos tercios de los consumidores quieren que su institución financiera sea más sostenible en el futuro publicada en comunicae.es