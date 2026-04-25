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Canva presenta Canva IA 2.0 para redefinir la forma de diseñar y trabajar. La plataforma evoluciona para convertirse en el sistema central donde se desarrolla el trabajo.

Canva, la plataforma líder mundial en comunicación visual, anuncia hoy la evolución más importante desde su lanzamiento en 2013 con la presentación de Canva IA 2.0. Este avance marca el inicio de una nueva era de creación impulsada por la inteligencia artificial y consolida a la compañía como el sistema donde se desarrolla el trabajo.

Hace poco más de una década, Canva inauguró una nueva generación del diseño al transformar un software de escritorio complejo y costoso en una plataforma todo en uno, sencilla, potente y accesible desde el navegador. Reemplazó el miedo a la hoja en blanco por millones de plantillas y cambió la edición manual píxel a píxel por una experiencia de creación más intuitiva basada en arrastrar y soltar. De esta manera, se convirtió en una de las plataformas más utilizadas del mundo, con más de 250 millones de personas que la utilizan cada mes. Este anuncio, presentado en el evento principal de la compañía, Canva Create, celebrado en Los Ángeles, marca el inicio de la próxima etapa para la creación de diseño.

Impulsado por el laboratorio de IA de vanguardia de Canva y por años de inversión en modelos fundacionales para el diseño, Canva IA 2.0 transforma la plataforma en un entorno conversacional y orientado a agentes, donde los equipos pueden pasar de la idea a la ejecución en un solo lugar. El resultado es un aliado creativo potente en todo el proceso, desde la idea inicial hasta el resultado final.

Una nueva y potente capa arquitectónica

Canva IA 2.0 introduce una nueva capa arquitectónica que reinventa todo el proceso de diseño y facilita más que nunca la capacidad de materializar una idea. Se trata del mayor cambio de la compañía desde que trasladó el diseño del software de escritorio al navegador.

Estas son las novedades:

El diseño conversacional permite crear a partir de indicaciones en lenguaje natural o por voz. Ya no hace falta partir de una página en blanco ni dar con la plantilla perfecta. Basta con describir una idea, un objetivo o una estructura básica, y Canva IA genera un diseño completamente editable con estructura, identidad de marca y composición desde el inicio. A diferencia de otras herramientas de IA que generan un único resultado, Canva IA 2.0 acompaña a las personas durante todo el proceso creativo, manteniendo el contexto a medida que evolucionan las ideas y ayudando a idear, perfeccionar y mejorar en cada fase.

permite crear a partir de indicaciones en lenguaje natural o por voz. Ya no hace falta partir de una página en blanco ni dar con la plantilla perfecta. Basta con describir una idea, un objetivo o una estructura básica, y Canva IA genera un diseño completamente editable con estructura, identidad de marca y composición desde el inicio. A diferencia de otras herramientas de IA que generan un único resultado, Canva IA 2.0 acompaña a las personas durante todo el proceso creativo, manteniendo el contexto a medida que evolucionan las ideas y ayudando a idear, perfeccionar y mejorar en cada fase. La orquestación inteligente introduce una IA que trabaja directamente con la persona usuaria. Basta con partir de un objetivo, un boceto o un briefing para que Canva IA lo ejecute y materialice a través de una única conversación. Detrás de esta experiencia, una nueva capa de orquestación integra todo el conjunto de herramientas de Canva para transformar ideas en resultados finales. Entiende lo que se quiere conseguir, selecciona las herramientas adecuadas y las coordina para generar todo lo necesario en múltiples formatos. Por ejemplo, al pedirle crear “un plan de campaña multicanal para lanzar nuevos productos de verano”, genera automáticamente todos los materiales listos para ajustar o publicar.

introduce una IA que trabaja directamente con la persona usuaria. Basta con partir de un objetivo, un boceto o un briefing para que Canva IA lo ejecute y materialice a través de una única conversación. Detrás de esta experiencia, una nueva capa de orquestación integra todo el conjunto de herramientas de Canva para transformar ideas en resultados finales. Entiende lo que se quiere conseguir, selecciona las herramientas adecuadas y las coordina para generar todo lo necesario en múltiples formatos. Por ejemplo, al pedirle crear “un plan de campaña multicanal para lanzar nuevos productos de verano”, genera automáticamente todos los materiales listos para ajustar o publicar. La inteligencia basada en objetos permite realizar cambios precisos sin tener que empezar de cero. Si se le solicita un cambio a Canva IA, solo modificará dicho elemento. Es capaz de sustituir imágenes, ajustar titulares o modificar tipografías sin comprometer el resto del diseño. Gracias al modelo fundacional de diseño de Canva, todo lo creado permanece organizado por capas y es completamente editable, como si se hubiera creado desde cero en el editor. Esto facilita a los equipos colaborar, añadir comentarios y mejorar el trabajo de manera continua.

La memoria activa aprende y mejora con cada uso. Gracias a una memoria persistente, Canva IA comprende cómo sus personas usuarias trabajan, mantiene la coherencia de marca en todos los proyectos y aplica automáticamente el estilo deseado. Aprende a partir de la actividad y se adapta a las preferencias y objetivos de cada equipo, lo que potencia su utilidad con el tiempo. Además, se puede personalizar a partir de diseños existentes para crear una biblioteca de memoria propia y un perfil “Sobre mí” que ajusta continuamente la experiencia.

Nuevos flujos de trabajo inteligentes

Canva IA 2.0 va más allá de la generación de diseños para convertirse en el sistema central donde se desarrolla el trabajo. Desde una diseño rápido o puntual hasta una campaña completa, integra herramientas, procesos y resultados en un solo entorno, lo que potencia la productividad diaria y convierte a Canva en una herramienta esencial en el día a día de los equipos.

Conectores: todo el trabajo en un solo lugar. Canva IA centraliza toda la información necesaria para crear en lugar de repartirla entre múltiples aplicaciones. Permite conectar herramientas como Slack, Gmail, Google Drive o Calendar y utilizar conversaciones, contenidos y agendas para generar exactamente lo que se necesita. Puede generar resúmenes de reuniones a partir de transcripciones de Zoom, transformar correos de clientes en propuestas comerciales personalizadas o crear newsletters corporativas basadas en la actividad de Slack. Entre los primeros conectores se incluyen Slack, Notion, Zoom, HubSpot, Gmail, Google Drive y Google Calendar, con más incorporaciones previstas.

Canva IA centraliza toda la información necesaria para crear en lugar de repartirla entre múltiples aplicaciones. Permite conectar herramientas como Slack, Gmail, Google Drive o Calendar y utilizar conversaciones, contenidos y agendas para generar exactamente lo que se necesita. Puede generar resúmenes de reuniones a partir de transcripciones de Zoom, transformar correos de clientes en propuestas comerciales personalizadas o crear newsletters corporativas basadas en la actividad de Slack. Entre los primeros conectores se incluyen Slack, Notion, Zoom, HubSpot, Gmail, Google Drive y Google Calendar, con más incorporaciones previstas. Tareas programadas: trabajo en piloto automático. Basta con programar tareas una vez para que Canva IA las automatice y se ejecuten en segundo plano, incluso sin conexión. Por ejemplo, generar cada viernes un paquete completo de contenido para redes sociales adaptado a cada canal y traducirlo a los diez idiomas más hablados en Estados Unidos o hacer que Canva IA analice cada mañana el correo electrónico y prepare documentos de briefing para reuniones según la agenda. El trabajo se realiza automáticamente, lo que reduce las horas de esfuerzo a segundos.

Investigación web: información integrada. La investigación web integra la información recopilada directamente en el flujo de trabajo. Permite realizar búsquedas bajo demanda o programarlas, mientras Canva IA recopila y organiza información procedente de la web. Desde propuestas de negocio hasta análisis de mercado, todo se incorpora al diseño como contenido estructurado y editable, listo para revisar y compartir.

Inteligencia de marca: coherencia desde el inicio. La inteligencia de marca garantiza que cada diseño respete la identidad de marca desde el primer momento. Basta con conectar los datos o describir lo que se necesita y Canva IA aplica automáticamente estas tipografías, colores y estilo a todos los diseños. También permite actualizar trabajos existentes para adaptarlos a una nueva identidad de marca en cuestión de segundos, eliminando procesos manuales.

Canva Code 2.0 con importación HTML. Permite describir cualquier idea para que Canva IA genere una experiencia completa, estructurada, interactiva y adaptada a todos los dispositivos.

Con la importación de HTML, Canva incorpora uno de los formatos de IA de mayor crecimiento. En lugar de regenerar el código con cada cambio, se pueden importar archivos HTML o experiencias generadas por IA y editarlas directamente en el editor visual de Canva, sin necesidad de reconstruirlas. Desde ahí, todo se gestiona en un mismo entorno: añadir formularios conectados a hojas de cálculo de Canva, integrar elementos interactivos en presentaciones o publicar en dominios propios con protección SSO.

Hojas de cálculo de Canva con IA : hojas de cálculo más inteligentes, sin complicaciones. Describe lo que necesitas y Canva IA 2.0 generará una hoja completamente estructurada, con datos reales contrastados y un diseño cuidado. Desde seguimientos de presupuestos hasta cronogramas de proyectos, calendarios editoriales o tablas de datos de investigación, tu hoja se generará con todos los datos pertinentes, bien organizada y con un buen diseño.

: hojas de cálculo más inteligentes, sin complicaciones. Describe lo que necesitas y Canva IA 2.0 generará una hoja completamente estructurada, con datos reales contrastados y un diseño cuidado. Desde seguimientos de presupuestos hasta cronogramas de proyectos, calendarios editoriales o tablas de datos de investigación, tu hoja se generará con todos los datos pertinentes, bien organizada y con un buen diseño. Template Remix: una biblioteca de infinita inspiración. La biblioteca de plantillas de Canva siempre ha sido amplia, pero ahora es verdaderamente infinita. Con Canva IA 2.0, la plataforma introduce una fuente inagotable de inspiración que las personas usuarias pueden explorar, reinterpretar y adaptar a sus necesidades. Basta con partir de cualquier diseño que llame la atención y, a través de Canva IA, transformarlo en el resultado deseado. Cada plantilla se convierte así en un punto de partida, no en un límite.

Un laboratorio de IA de vanguardia en rápida evolución

En el núcleo de Canva IA 2.0 se encuentra su laboratorio de inteligencia artificial de última generación, en el que más de 100 investigadores de Canva Original Research and Exploration (CORE) están desarrollando una nueva clase de modelos fundacionales multimodales diseñados específicamente para el ámbito del diseño.

Esta apuesta ha permitido acelerar significativamente el ritmo de investigación de la compañía. Mientras que la primera generación de modelos requirió más de dos años de desarrollo, actualmente nuevos modelos pueden entrenarse, evaluarse e implementarse en apenas un mes, gracias a los avances en infraestructuras de entrenamiento, arquitecturas de modelos y sistemas de aprendizaje por refuerzo en circuito cerrado.