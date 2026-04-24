Disponible Ubuntu 26.04 LTS: novedades y descarga

Canonical ha anunciado el lanzamiento de Ubuntu 26.04 LTS, nueva versión de soporte extendido de la distribución y, de ahora en adelante, la recomendada para nuevas instalaciones en prácticamente todos los casos de uso, tanto a nivel doméstico como profesional.

Quien busque en una nueva versión de Ubuntu toda la estabilidad desde el principio, sin embargo, hará bien en esperar a que llegue su primera actualización. De hecho, es a partir de ese punto que se habilita la actualización directa desde la versión anterior de Ubuntu LTS.

Ubuntu 26.04 LTS con nombre en clave «Resolute Raccoon» ofrecerá hasta 15 años de soporte mediante diferentes planes, aunque el primero de ellos, de cinco años, no tiene otro requisito que la instalación del sistema. Hasta 2031 no habrá que hacer nada más.

Los demás planes están ligados a la suscripción de Ubuntu Pro y están dirigidos a profesionales y empresas, sobre todo en el ámbito de los servidores, si bien cualquier usuario puede acogerse a ellos (hasta los diez años de manera gratuita, con límites de instalación por cuenta).

En todo caso, aquí nos ocupamos de Ubuntu Desktop, la edición para escritorio, donde lo normal es no demorar tanto el salto de versión: hay quien prefiere hacerlo conforme está disponible la nueva, y quien decide esperar a que se estabilice un poco.

Novedades generales

Sin importar la edición de Ubuntu se que use, todas comparten una misma base tecnológica y Resolute Raccoon se estrena con una muy al día. A destacar componentes como el kernel Linux 7.0, systemd 259 y Mesa 26, todos ellos bien actualizados. También incluye el controlador de NVIDIA 595 para quien lo necesite.

Otras novedades interesante de este lanzamiento son el soporte de NVIDIA CUDA y AMD ROCm, clave para cargas de trabajo aceleradas por GPU en ámbitos como la IA. En cuanto a la cadena de herramientas, Ubuntu se pone al día con versiones recientes de componentes como GCC, glibc, Python, LLVM o Rust, consolidando una base sólida tanto para desarrollo como para despliegues en producción.

Ubuntu introduce también mejoras en Secure Boot y el firmware para el arranque del sistema, activando de forma generalizada la protección contra la ejecución de código NX, eliminando variantes antiguas en favor de configuraciones más robustas y adaptando el firmware OVMF a tecnologías de virtualización segura como AMD SEV e Intel TDX. En resumen, mejor seguridad desde el inicio.

Ubuntu 26.04 LTS

El grueso de las novedades de Ubuntu 26.04 LTS, no obstante, está en la edición principal de la distribución. En su imagen se concentran la mayoría de cambios destacados de este lanzamiento y los hay de todo tipo, así que vamos por partes.

En primer lugar, un dato menor, pero que dio mucho de que hablar: Ubuntu ha ampliado sus requisitos: «procesador de doble núcleo de 2 GHz o superior, un mínimo de 6 GB de RAM y 25 GB de espacio de almacenamiento libre para una experiencia cómoda», señala la documentación oficial. En la práctica, sin embargo, nada cambia: sigues pudiendo instalar Ubuntu en 4 GB de RAM, pero no es la mejor opción.

Continuamos con el instalar de sistema, que entre otros cambios con un enfoque más profesional, estrena el «cifrado con backend en hardware», es decir, cifrado de disco completo apoyado en TPM. No es algo nuevo como tal, pero en Ubuntu 26.04 LTS deja atrás su fase experimental para convertirse en una opción lista para producción, aseguran, con mejor gestión de claves de recuperación, menos sorpresas en actualizaciones y requisitos de hardware más claros.

En el escritorio, la gran novedad es GNOME 50, que entre otras cosas estrena tasa de refresco variable, escalado fraccional y escritorio remoto mejorado… Y sesión exclusiva con Wayland, aunque se mantiene la compatibilidad con aplicaciones X11 con XWayland. En caso de necesitar una sesión tradicional, habrá que elegir otro sabor de Ubuntu que no sea GNOME.

Seguimos con el escritorio, que Ubuntu sigue modificando con su propio estilo en lo práctico y lo estético. De esto último encontraremos detalles nuevos tras la actualización del tema Yaru: se renuevan los iconos de las carpetas a todo color, el dock pasa a ser completamente opaco y se realizan ajustes en la animación de arranque.

En lo práctico, se han introducido mejoras en aplicaciones del sistema como Nautilus, el centro de seguridad o la configuración, donde se añaden controles de telemetría más claros desde el mismo asistente de bienvenida. Pero si algo llamará la atención del usuario habitual, son dos cosas: una ausencia y una incorporación entre las herramientas de siempre.

La ausencia es la aplicación de Programas y actualizaciones, pero puedes ya que sigue disponible en los repositorios de la distribución.

Por otro lado, el monitor de sistema de GNOME ha sido reemplazado por Resources, una aplicación desarrollada en GT4 y Rust, parte de GNOME Circle.

Un cambio menor, pero curioso, es el de sudo en Rust, con sus asteriscos en las contraseñas.

Por lo demás, esta nueva versión de Ubuntu trae muchas aplicaciones, tanto en los repositorios corrientes como en la Snap Store: Firefox 150, LibreOffice 26.2, GIMP 3.2… Entretanto, ha habido un reorganización de paquetes de firmware en módulos específicos según el proveedor, lo que ayudará a reducir el tamaño de las actualizaciones y permitirá eliminar controladores innecesarios.

Todas las novedades acerca de Ubuntu 26.04 LTS, en las notas de lanzamiento.

Ediciones oficiales

Como siempre decimos, Ubuntu no hay uno, sino varios, aunque es cierto que la atención se centra en la edición principal para casi todo. Pero si te gusta Ubuntu, pero GNOME hay otras distribuciones..

Para el lanzamiento de Ubuntu 26.04 LTS se advirtió de la ausencia de dos ediciones, aunque al final solo ha sido una: no habrá Ubuntu Mate en esta ocasión (la alternativa más directa es Xubuntu).

Kubuntu 26.04 LTS

Kubuntu llega con KDE Plasma 6.6 y KDE Gear 25.12.

Más información en las notas de lanzamiento.

Lubuntu 26.04 LTS

Lubuntu llega con LXQt 2.3.

Más información en las notas de lanzamiento.

Ubuntu Budgie 26.04 LTS

Ubuntu Budgie llega con Budgie 10.10.

Más información en las notas de lanzamiento.

Ubuntu Cinnamon 26.04 LTS

Ubuntu Cinnamon llega con Cinnamon 6.4.

Más información en las notas de lanzamiento.

Ubuntu Unity 26.04 LTS

Ubuntu Unity llega con Unity 7.7.

Más información en las notas de lanzamiento.

Xubuntu 26.04 LTS

Xubuntu llega con Xfce 4.20.

Más información en las notas de lanzamiento.

Todos los escritorios que no han sido actualizados recientemente por número de versión, reciben los parches acumulados desde su lanzamiento.

Por último, Edubuntu, Ubuntu Studio y Ubuntu Kylin son también sabores oficiales, pero se enfocan en casos de uso concretos: educación, multimedia y el mercado chino, respectivamente.

Descarga Ubuntu 26.04 LTS

A continuación, la descarga de Ubuntu 26.04 LTS y el resto de ediciones.

A disfrutarla