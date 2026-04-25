¡Echoes of Aincrad desvela su sistema de combate y sus características de juego más destacadas!

A medida que avance su aventura, cada nuevo nivel les otorgará puntos de experiencia que podrán utilizar para aumentar sus atributos al más puro estilo de los RPG clásicos, mejorando su resistencia, fuerza, destreza y otras características para adaptarlas a su estilo de juego. Además de sus propias capacidades, que incluyen una amplia gama de habilidades especiales, los jugadores podrán elegir entre una variedad de piezas de armadura y armas; visitar la herrería para mejorar su arsenal resultará esencial para hacerse más fuertes y derrotar a enemigos más poderosos.

¡Sumérgete en el peligro de Aincrad con el tráiler del juego!

Echoes of Aincrad saldrá a la venta el 10 de julio de 2026, y ya se puede reservar para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

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