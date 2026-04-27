Little Nightmares VR: Altered Echoes ya disponible

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Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy el lanzamiento de Little Nightmares VR: Altered Echoes. Desarrollado por Iconik, este nuevo juego de realidad virtual pone a los jugadores en la piel de Dark Six, en su viaje para desvelar sus secretos y volver a sentirse completa.

Little Nightmares VR: Altered Echoes ofrece una forma completamente nueva de disfrutar de la franquicia Little Nightmares, metiéndose directamente bajo la capucha de Dark Six, lo que lo convierte en el episodio más inmersivo de la franquicia hasta la fecha. El universo inquietante y evocador que los jugadores han ido descubriendo y amando se mostrará bajo una luz completamente nueva, desde muy cerca, donde cada recoveco puede esconder un nuevo peligro.

En su búsqueda para reunir a Dark Six con la parte de sí misma que le falta, algunos jugadores quizá reconozcan rostros y lugares familiares, pero pronto descubrirán que las apariencias engañan. Además, nuevos escenarios como la estación de tren, donde acecha el Conductor, nuevas amenazas, acertijos y personajes amplían el universo de Little Nightmares con una nueva historia muy conmovedora.Little Nightmares VR: Altered Echoes está disponible para PlayStation 5 (PSVR2), PC (Meta Horizon Store y SteamVR) y de forma independiente en Meta Quest 2 y 3.