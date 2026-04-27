HUAWEI anuncia el lanzamiento de HUAWEI WATCH FIT 5 Series el próximo 7 de mayo en España

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HUAWEI ha anunciado la llegada de nuevos dispositivos al mercado europeo el próximo 7 de mayo. Entre las principales novedades destacan su nueva generación de wearables inteligentes y una tablet insignia, diseñados para ofrecer una experiencia más avanzada, intuitiva y conectada en el día a día. Con este lanzamiento, la marca refuerza su apuesta por la innovación y por seguir ampliando su ecosistema de productos en Europa.

En el ámbito de los wearables, HUAWEI WATCH FIT 5 Series ha logrado consolidarse como una de las más valoradas por los consumidores a nivel global, gracias a su equilibrio entre diseño y experiencia de uso. Ahora, la nueva generación da un paso más al integrar múltiples modos deportivos, un seguimiento de salud más completo y funciones avanzadas de fitness. Todo ello, acompañado de un diseño moderno y versátil, disponible en varios colores y pensado especialmente para un público joven y urbano.

HUAWEI WATCH FIT 5 Series, disponible en versiones estándar y Pro y en distintos colores, permitirá realizar pagos sin contacto en España a través de Curve Pay. Además, ofrecerá acceso gratuito a HUAWEI MultiPass, que incluye suscripción a HUAWEI Health+ y beneficios exclusivos en aplicaciones populares de deporte y fitness como komoot, Naviki, URUNN o Life Period Tracker.

Esta experiencia de producto se completa con HUAWEI Care Service, el Servicio Integral Premium de la compañía, que reúne cinco servicios gratuitos concebidos para ofrecer una experiencia de soporte completa y cercana, desde la configuración inicial del dispositivo hasta la asistencia especializada continua. Además, los usuarios que compren en HUAWEI Store podrán beneficiarse de un único cambio de pantalla gratuito durante los 12 primeros meses. A través de canales de atención sin coste —correo electrónico, chat en vivo o teléfono— y de sus centros de servicio autorizados en Madrid, Barcelona y Málaga, HUAWEI refuerza así su compromiso de acompañar al usuario no solo en el momento de la compra, sino también durante toda la vida útil del producto. Para más información sobre este programa y sus ventajas, los usuarios pueden consultar la web de soporte.

Además, la marca ampliará su ecosistema con una nueva generación de dispositivos inteligentes en distintas categorías. Entre ellos, destacan HUAWEI WATCH GT Runner 2, Racing Legend Edition, diseñado para ofrecer métricas de alta precisión y un enfoque científico del entrenamiento, tanto para corredores profesionales como aficionados; HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, Spring Edition, una propuesta que fusiona tecnología y alta joyería, desarrollada en colaboración con la reconocida diseñadora internacional Francesca Amfitheatrof; y HUAWEI MatePad Pro Max, su tablet insignia, que combina un diseño fino y ligero con la avanzada tecnología de pantalla PaperMatte.

Disponibilidad en España

HUAWEI WATCH FIT 5 Series estará disponible en España a partir del 7 de mayo con un precio de 199€ para la versión estándar HUAWEI WATCH FIT 5 y de 299€ para HUAWEI WATCH FIT 5 Pro. Los clientes pueden realizar su reserva o registrarse ahora para disfrutar de ventajas exclusivas a través de los canales habituales de venta (https://consumer.huawei.com/es/offer/#FIT) y conseguir un cupón de descuento de 60 € para HUAWEI WATCH FIT 5 y HUAWEI WATCH FIT 5 Pro.

Asimismo, HUAWEI presenta el color Berry Purple en su gama de auriculares abiertos HUAWEI FreeClip 2, ya disponible en España desde el 21 de abril con un precio de 199€. Esta nueva versión se suma a la gama actual, que incluye los colores Black, White, Blue y Rose Gold. Los clientes pueden disfrutar la oferta exclusiva que incluye accesorios de regalo y 12 meses de Loss Care. Promoción válida del 21 de abril al 7 de mayo.