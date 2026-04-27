Este Día de la Madre, celebra su creatividad con Wacom

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El Día de la Madre es la ocasión perfecta para demostrar todo el amor que sentimos con un regalo que realmente marque la diferencia. Una opción cada vez más valorada es apostar por algo personal y creativo, capaz de transmitir ese cariño de una forma única.

En este contexto, y con la mirada puesta en el Día de la Madre, Wacom propone distintas herramientas digitales que permiten convertir la creatividad en una forma de regalar algo propio. Entre ellas, destaca la Wacom MovinkPad 11, un dispositivo pensado tanto para quienes ya tienen experiencia en diseño como para quienes quieren iniciarse de manera intuitiva.

MovinkPad 11: el regalo perfecto para expresar tu creatividad

La Wacom MovinkPad 11 es un dispositivo versátil y fiable para el día a día, que acerca el mundo del dibujo digital a todo tipo de usuarias gracias a su facilidad de uso. Mediante versatilidad y una interfaz muy intuitiva, permite empezar a crear desde el primer momento, independientemente del nivel de experiencia.

Cuenta con un diseño ultraligero y una pantalla de 11 pulgadas, que junto con la sensibilidad precisa del lápiz y la tecnología de Wacom ofrecen una experiencia de dibujo muy cercana al papel, con todas las ventajas del mundo digital. Incluye apps preinstaladas como Wacom Canvas y Clip Studio Paint, para empezar a crear al instante sin necesidad de configuraciones complejas.

Pensada tanto para usuarias avanzados como para quienes quieren iniciarse, MovinkPad ofrece una experiencia completa en un único dispositivo, con acceso al ecosistema Android y a una amplia variedad de aplicaciones para dibujar, aprender y mejorar la productividad.

Se trata de una opción ideal para quienes buscan un regalo diferente, con el que poder crear, experimentar y desarrollar el lado más creativo de quien lo reciba. Precio: 469,99€

Otras opciones para acertar en este Día de la Madre

Para quienes buscan alternativas según necesidades o presupuesto más ajustados o holgados, Wacom cuenta con otras opciones dentro de su catálogo:

Wacom Intuos Small: Pen tablet compacta y fácil de usar, ideal para principiantes, estudiantes o aficionadas que quieren iniciarse en el dibujo digital. Diseñada para Mac o PC, permite empezar a crear desde el primer momento e incluye lápiz Wacom Pen 4K sin pilas, con 4096 niveles de sensibilidad a la presión y precisión natural en el trazo. Incorpora además teclas ExpressKey™ personalizables y un diseño fino, ligero y portátil que facilita su uso en cualquier espacio. Precio: 60,98€

Wacom One 14: Pantalla interactiva que permite dibujar directamente sobre la superficie, pensada para usuarias creativas o estudiantes que quieren dar un paso más. Cuenta con una pantalla Full HD de 14 pulgadas con cristal antirreflejos y una experiencia de trazo natural gracias a su reducción de paralaje. Incluye el lápiz Wacom One Standard Pen sin batería, con 4096 niveles de presión y sensibilidad a la inclinación (±60°), además de conexión mediante un único cable USB-C compatible con Windows, macOS y ChromeOS. Su diseño fino y ligero la hace fácil de transportar y utilizar en distintos entornos. Precio: 339,99€