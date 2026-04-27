Xbox en el Summer Game Fest Play Days 2026

Xbox ha presentado hoy su catálogo para Summer Game Fest Play Days, con juegos de estudios de todo el mundo.
- Grounded 2
- Aniimo
- Grave Seasons
- GUNGRAVE GORE BLOOD HEAT
- Valor Mortis
- Erosion
- Don’t Fret
- Way To The Woods
- My Arms Are Longer Now
Para más información sobre el listado completo y los detalles de cada juego, visita Xbox Wire.
La primavera ya está aquí, lo que significa que el Summer Game Fest está a la vuelta de la esquina. Este año, Xbox ha reunido a un equipo fenomenal de desarrolladores de todo el mundo, desde Sacramento hasta Cracovia y Hangzhou, ansiosos por compartir su trabajo en los Play Days del Summer Game Fest.
Estamos deseando que los fans conozcan la colección de demos, junto con todo lo demás que Xbox tiene preparado para este verano. ¡Sigue leyendo para enterarte de todos los detalles!
Con los pies en la tierra 2. Grounded 2
La demo es una batalla cooperativa multijugador para 4 jugadores contra King Dozer, el nuevo jefe lagarto de la última actualización de primavera «Beat the Heat».
¿Qué es lo que más te gusta de tu juego?
Una de las cosas que más nos gusta de Grounded 2 es construir con y para nuestra comunidad. Los jugadores han contribuido a dar forma al juego, algo que se evidencia especialmente en los buggies, la característica más solicitada por los fans del primer juego. Los buggies transforman por completo la forma de explorar, luchar y disfrutar del nuevo y enorme parque. Si a esto le sumamos la magia del modo cooperativo con amigos para montar y sobrevivir juntos, se convierte en una aventura compartida aún más épica donde podéis enfrentaros a todo tipo de amenazas, como el nuevo jefe lagarto colosal de nuestra última actualización.
Aniimo
Aniimo es un juego de mundo abierto de nueva generación donde debes capturar criaturas originales llamadas… ¡Aniimo! Explora el mundo como un explorador humano o transfórmate en cualquier Aniimo fusionándote con él, cambiando por completo tu perspectiva en las batallas y la exploración. El mundo de Idyll está lleno de misterios, pero tu Aniimo te ayudará a resolverlos de una forma única. ¡Colecciona Aniimo, fusionate con ellos, libera su poder y observa cómo reacciona el mundo!
¿Qué es lo que más te gusta de tu juego?
Para el equipo de Pawprint Studio, Aniimo es realmente el juego de nuestros sueños. Como fans de toda la vida de las aventuras de coleccionar criaturas y los extensos mundos abiertos, siempre imaginamos un juego que combinara ambos a la perfección. Con Aniimo , finalmente hicimos realidad esa visión. En el juego, los Exploradores recorrerán el vibrante continente de Idyll, forjarán profundos lazos con los Aniimo e incluso se fusionarán con ellos para desbloquear nuevas habilidades. Pero Aniimo es mucho más que coleccionar; se trata de descubrimiento, conexión y de encontrar tu lugar en un mundo dinámico lleno de misterio e infinitas posibilidades.
Temporadas de tumbas. Grave Seasons
La demo de Grave Seasons permitirá a los jugadores disfrutar de una semana de juego. Conoce a los habitantes de Ashenridge, entra a robar, cultiva, recolecta y quizás incluso evita que se cometa un asesinato… Los principios básicos son:
- Una semana de juego dentro del juego.
- Mecánica agrícola, así como pesca, recolección y allanamiento de morada.
- Prevenir, o decidir no prevenir, un asesinato.
¿Qué es lo que más te gusta de tu juego?
Si ya has jugado a simuladores de granja, creerás saber lo que te espera, pero Grave Seasons aprovecha esa familiaridad para sorprenderte de maneras que resultan a la vez inquietantes y gratificantes. Hemos entrelazado la tensión entre lo acogedor y el trasfondo de terror, y nos encanta cómo nos permite reinventar estos dos géneros tan queridos. Cada semana puede desarrollarse de forma diferente según cómo inviertas tu tiempo, a quién conozcas, qué explores o investigues, haciendo que incluso las decisiones más pequeñas parezcan trascendentales.
Gungrave Gore: Blood Heat
Gungrave Gore: Blood Heat lleva el elegante sistema de combate de Gungrave Gore a un nuevo nivel, ofreciendo una experiencia más intensa y dinámica que la simple acción de disparos. Se anima a los jugadores a mantener una actitud agresiva, llenando una barra de energía mediante paradas, ejecuciones y combos, lo que les permitirá ejecutar el poderoso Disparo Demoledor.
¿Qué es lo que más te gusta de tu juego?
Cada acción se conecta a la perfección, creando un ritmo de combate implacable donde los jugadores se sienten como los auténticos protagonistas de una película de acción. No se trata solo de derrotar enemigos, sino de la dinámica y el estilo con que luchas.
Valor Mortis
Valor Mortis es un juego de acción en primera persona estilo Soulslike de los creadores de Ghostrunner . Resucita de entre los muertos como un antiguo soldado del ejército de Napoleón. Domina poderes sobrenaturales, lucha contra monstruos terroríficos y desvela una conspiración que amenaza a toda la humanidad.
¿Qué es lo que más te gusta de tu juego?
One More Level presenta una nueva versión de la popular fórmula soulslike. Gracias a nuestra experiencia en la saga Ghostrunner, combinamos el preciso combate con espadas con el diseño de niveles de plataformas parkour. Desde una perspectiva única en primera persona, Valor Mortis te sumergirá en una fantástica recreación de la era napoleónica, marcada por la guerra.
Erosión
Tu hija ha sido secuestrada. Cada muerte te cuesta una década. Explora un mundo abierto roguelike donde tus acciones alteran la línea temporal. Únete a una secta, roba un vehículo, apuesta Cheddar. Colecciona más de 100 armas y habilidades, y arrasa mazmorras de vóxeles destructibles. ¿Podrás salvarla antes de que el tiempo se la lleve?
¿Qué es lo que más te gusta de tu juego?
¿Podrás salvar a tu hija cuando cada muerte cuesta una década? Erosion es un ambicioso roguelike que va más allá del formato estándar de mazmorras repetitivas, ofreciendo un mundo abierto repleto de misiones secundarias, secretos y un Oeste neón de vóxeles. Pero cuando cada intento hace avanzar el tiempo, la tierra se erosiona, los edificios se derrumban, los habitantes del pueblo envejecen y tu hija también.
No te preocupes Don’t Fret
Don’t Fret es un juego de terror y supervivencia en primera persona donde encarnas a Fret, una guitarra con conciencia propia atrapada en una retorcida escuela de música. Sobrevive a tensos encuentros usando el sigilo y el combate, resuelve puzles musicales, viaja a través de dimensiones alucinantes y descubre una oscura historia para averiguar por qué te trajeron aquí.
¿Qué es lo que más te gusta de tu juego?
Me encanta crear cosas que la gente nunca haya sentido antes. Don’t Fret es mi fusión de todo lo que me apasiona de la música y el terror, creando algo extraño y diferente. Todo el mundo gira en torno a esa idea, y el resultado es algo surrealista, casi como sacado de una pesadilla de Tim Burton. No se ve algo así muy a menudo, y me entusiasma poder dar vida a mis ideas más descabelladas.
Camino al bosque Way to the Wood
Disfruta de un breve adelanto de 20 minutos que presenta al Ciervo y al Cervatillo, quienes se adentran en un mundo que no les pertenece. Recoge y absorbe luz para recargar máquinas antiguas y limpia el aceite que dejaron. Way to the Woods combina elementos de los juegos de rol y aventuras clásicos con un divertido juego cinematográfico en tercera persona.
¿Qué es lo que más te gusta de tu juego?
Siempre que tengo la oportunidad de ver a alguien jugar Way to the Woods desde lejos, como un bicho raro, siempre los veo sonreír ante los pequeños detalles que incluimos. Juegas como un ciervo en un mundo extraño, y esa es una premisa que nos permite añadir un montón de sorpresas.
Ahora mis brazos son más largos. My Arms Are Longer Now
La demo es el primer nivel del juego. Eres un brazo extremadamente largo y debes escabullirte, robar y dar bofetadas para abrirte paso por un vagón de tren.
¿Qué es lo que más te gusta de tu juego?
Este juego ofrece una versión original de un clásico atraco. Un detective curtido te pisa los talones y debes hacer lo que sea necesario para cometer el crimen perfecto… ¡convirtiéndote en un brazo larguísimo y asqueroso! Este juego sorprende a los jugadores con una mecánica de juego única y los mantiene entretenidos con su humor absurdo. Es un juego tan divertido de crear como de jugar.