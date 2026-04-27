Xbox en el Summer Game Fest Play Days 2026

Aniimo es un juego de mundo abierto de nueva generación donde debes capturar criaturas originales llamadas… ¡Aniimo! Explora el mundo como un explorador humano o transfórmate en cualquier Aniimo fusionándote con él, cambiando por completo tu perspectiva en las batallas y la exploración. El mundo de Idyll está lleno de misterios, pero tu Aniimo te ayudará a resolverlos de una forma única. ¡Colecciona Aniimo, fusionate con ellos, libera su poder y observa cómo reacciona el mundo!

¿Qué es lo que más te gusta de tu juego?

Para el equipo de Pawprint Studio, Aniimo es realmente el juego de nuestros sueños. Como fans de toda la vida de las aventuras de coleccionar criaturas y los extensos mundos abiertos, siempre imaginamos un juego que combinara ambos a la perfección. Con Aniimo , finalmente hicimos realidad esa visión. En el juego, los Exploradores recorrerán el vibrante continente de Idyll, forjarán profundos lazos con los Aniimo e incluso se fusionarán con ellos para desbloquear nuevas habilidades. Pero Aniimo es mucho más que coleccionar; se trata de descubrimiento, conexión y de encontrar tu lugar en un mundo dinámico lleno de misterio e infinitas posibilidades.