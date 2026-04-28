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Hoy, Battlefield Studios ha revelado la hoja de ruta detallada para Battlefield 6 y REDSEC, donde ofrece un adelanto espectacular de lo que le espera a la comunidad para lo que resta de año, incluyendo adelantos de los enormes mapas que llegarán al juego, además del regreso de la guerra naval y una serie de características prioritarias que se añadirán este 2026.

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La temporada 3 comenzará en mayo con la vuelta de un mapa clásico de Battlefield 4, ahora llamado Tren de Golmud, que se convertirá en el mapa más grande de Battlefield 6 hasta la fecha. Ambientado en Tayikistán después de los acontecimientos de la campaña, este favorito de la comunidad se ha optimizado para igualar la fidelidad visual y la jugabilidad de Battlefield 6. Más adelante en la temporada llegará otro mapa legendario, con una actualización del Gran Bazar de Battlefield 3, llamado Bazar de El Cairo.

La temporada 3 también marca el debut de la experiencia de juego clasificatorio de REDSEC, que se lanzará en Battle Royale: cuartetos, preparando el escenario para una emocionante experiencia competitiva que evolucionará en futuras temporadas en función de los comentarios de la comunidad.

Con el verano, llegará la temporada 4, que traerá la guerra naval tanto en Battlefield 6 como en REDSEC. Arrecife Tsuru, un nuevo mapa centrado en el combate naval, será el mayor campo de batalla hasta la fecha, con gigantescos espacios aéreos y marítimos, nuevos vehículos navales, portaaviones con cubiertas de vuelo operativas, además de un sistema dinámico de olas que aumentará la intensidad del combate oceánico. Esta temporada, Battlefield también regresará a Isla Wake, uno de los mapas más aclamados de la historia de la serie.

La temporada 5 cerrará el año, visitando una ubicación nueva para la franquicia de Battlefield, con la recompensa especial de tres mapas en una misma temporada.

A lo largo del año, el equipo de Battlefield Studios seguirá trabajando en una serie de actualizaciones de calidad de vida y mejoras de combate, colaborando estrechamente con la comunidad para mejorar continuamente la experiencia. Las próximas características prioritarias que llegarán este año incluyen marcadores, modo espectador, lanzamiento del chat de proximidad y un esperado navegador de servidores continuos para proporcionar aún más opciones de alojar y jugar tus experiencias preferidas.

Las series competitivas Open y Elite, la cúspide de la competición en Battlefield, llegarán este año tras el estrecho trabajo del equipo con la comunidad para evolucionar la experiencia de juego clasificatorio, mostrando lo mejor del juego competitivo que Battlefield puede ofrecer a nivel mundial.