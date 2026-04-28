El juego de mazmorras de fantasía oscura HellSlave II: Judgement of the Archon saldrá a la venta en el tercer trimestre de 2026 para PC

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HellSlave II: Judgement of the Archon. El esperado juego táctico de exploración de mazmorras y fantasía oscura saldrá a la venta en el tercer trimestre de 2026 para PC.

Trailer de gameplay

Prepárate para una historia cruda, combates tácticos y un estilo artístico dibujado a mano al estilo de los cómics que supera con creces el listón establecido en el primer título

El desarrollador independiente francés Ars Goetia y la editorial Dear Villagers se enorgullecen de anunciar que el juego de mazmorras de fantasía oscura HellSlave II: Judgement of the Archon (trailer, Steam, kit de prensa) se lanzará en el tercer trimestre de 2026 para PC a través de Steam.

El desarrollador solo Baptiste Miny (Ars Goetia) ha impulsado esta nueva entrega de la serie con todos los comentarios recibidos sobre el primer título y ha profundizado aún más en el mundo demoníaco creado a mano al que dio vida con HellSlave. Esta nueva obra ofrece una experiencia más oscura, envolvente, abierta y ambiciosa.

«HellSlave II es el resultado de haber escuchado a los jugadores, al tiempo que intentábamos sorprenderlos y ofrecerles aún más de lo que podían esperar».

– Baptiste Miny, desarrollador independiente.

Miles de años de guerras demoníacas han dejado el mundo hecho trizas. Seis señores demoníacos, enzarzados en una guerra sin fin, han traído la ruina a todos. Hartos de este caos infernal, los cielos han desatado al Arconte del Juicio, una fuerza imparable destinada a destruirlo todo.

Los jugadores elegirán entre seis clases para crear su personaje, desde un asesino espectral hasta un mago portador de plagas, con el fin de luchar contra los demonios. También se otorgarán nuevos poderes demoníacos a los jugadores debido a la corrupción de los Señores de los Demonios, introduciendo nuevas habilidades y multiplicando las posibilidades de personalización de los personajes. Combinar y mezclar habilidades y poderes de los flexibles árboles de talentos resultará esencial en la batalla por salvar a la humanidad.



Los jugadores también recorrerán un mundo abierto inmersivo con perspectiva cenital y explorarán mazmorras, aldeas en ruinas y santuarios para completar misiones, recoger el botín y descubrir la historia y los secretos del juego. El combate sigue siendo un elemento fundamental en HellSlave II, y el clásico sistema de combate por turnos de HellSlave también está presente en esta entrega, con mejoras y nuevas mecánicas, sin dejar de tener en cuenta el tiempo que lleva cada acción para equilibrar la agresividad y la supervivencia.