Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr llegará con una versión mejorada a PlayStation 5 y Xbox Series S|X. NACON y NeocoreGames han anunciado hoy que Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr llegará a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series S|X a finales de este año, incluyendo los 25 DLCs y extensiones ya lanzados, junto con características mejoradas de nueva generación.

Estas nuevas y mejoradas características incluyen lo siguiente

Soporte nativo de 4k

Texturas de mayor resolución

Física mejorada, incluyendo un entorno destructible

Modos multijugador cross-gen

Utilización total del mando DualSense en PlayStation 5

El nuevo DLC de clase jugable, anunciado en 2021, también llegará a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series S|X en una fecha posterior. La nueva clase Sororitas – un Inquisidor con un trasfondo de Adepta Sororitas- traerá también nuevas mecánicas de clase y tipos de objetos a Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr as well.

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr es un sombrío RPG de acción, actualmente disponible en PC, PlayStation®4 y Xbox One, con múltiples clases de la Inquisición que cumplen la voluntad del Emperador.

Vea el tráiler de anuncio de la nueva generación de consolas a continuación

Si quieres saber más sobre Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, o su expansión independiente Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, echa un vistazo a una de nuestras recientes (o próximas) retransmisiones en Twitch , a nuestra roadmap actualizado . Si tienes alguna pregunta o quieres solicitar un código de revisión, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Name: Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr

Género: Acción-RPG

Desarrolladora: NeocoreGames

Editor: NeocoreGames (PC), NACON (Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5)

Plataformas: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5