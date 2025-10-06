Metro de Madrid no elimina la tarjeta de transporte: así funcionará el nuevo abono digital desde noviembre

No, Metro de Madrid no elimina la tarjeta física: así convivirán el abono clásico y el digital desde noviembre. El abono habitual seguirá estando disponible para quien lo desee, mientras que los usuarios de versiones de Android anteriores a la 9.0 o de iPhone se verán abocados a él por el momento, ya que la aplicación virtual no alcanza todavía esos dispositivos. Las personas que se pasen a la app sí dirán adiós a su tarjeta.

La Comunidad de Madrid estrena el abono transporte virtual, pero no obliga a nadie a abandonar la tarjeta de plástico.

La nueva aplicación “Mi Tarjeta de Transporte” permitirá validar el billete desde el móvil y recargarlo sin pasar por taquillas, aunque por ahora solo funcionará en dispositivos Android modernos. Los usuarios de iPhone y de versiones antiguas del sistema operativo deberán seguir usando el formato físico.

Yo ya no se cuantas veces he perdido la tarjeta y que pedir un duplicado tiene un coste de 6 euros además de perder el salgo por no ir a una estación central. Ahora lo podre tener en mí smartpho y espero no perderlo. Nos llega esta noticia https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/apps/app-mi-tarjeta-transporte-prueba-piloto/formulario-app-mi-tarjeta-transporte-prueba-piloto/

Una transformación esperada… pero no inmediata

El transporte madrileño da un paso más hacia la digitalización, pero sin ruptura. A pesar de los rumores que se han propagado en redes sociales durante las últimas semanas, las tarjetas físicas no desaparecen.

Desde noviembre, los viajeros podrán elegir entre continuar con su Tarjeta de Transporte Público (TTP) habitual o trasladar su abono al teléfono móvil gracias a la nueva app impulsada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

El sistema se basa en la tecnología NFC, la misma que permite pagar con el móvil o utilizar tarjetas contactless. La idea es que los usuarios puedan entrar al Metro, subir al autobús o validar su billete simplemente acercando el teléfono al lector del torno.

Del experimento a la expansión general

La Comunidad de Madrid puso en marcha este verano una fase piloto que arrancó en agosto con 4.000 voluntarios y se amplió a otros 4.000 en septiembre. Durante estas semanas, el CRTM ha recopilado datos, resuelto incidencias y mejorado el funcionamiento de la app Mi Tarjeta de Transporte antes de su apertura al público general.

Si quieres participar en el ensayo https://crtm.es/billetes-y-tarifas/apps/app-mi-tarjeta-transporte-prueba-piloto/formulario-app-mi-tarjeta-transporte-prueba-piloto/

📱 Abrimos convocatoria para 4.000 nuevos voluntarios interesados en probar la nueva app para llevar el abono mensual en el móvil. 👉 Recuerda, de momento solo está disponible para teléfonos con tecnología Android. + Info: https://t.co/KKFutcJ9EA pic.twitter.com/HMdZXwGPEc — Consorcio Regional de Transportes de Madrid (@CRT_Madrid) September 11, 2025

Los resultados del ensayo son, según fuentes del propio Consorcio, muy positivos: la mayoría de los participantes ha valorado de forma satisfactoria la experiencia, aunque algunos señalaron fallos de activación y falta de información entre el personal de estaciones y autobuses.

Con esos ajustes ya en marcha, la aplicación se abrirá a todos los madrileños a partir de noviembre.

Así se activa el abono en el móvil

El proceso, una vez disponible la app, será sencillo:

Descargar la aplicación “Mi Tarjeta de Transporte” desde la Play Store. Entrar en la pestaña “Tarjeta virtual”. Colocar la tarjeta física en la parte trasera del móvil para que se lea mediante NFC. Esperar unos segundos y seguir las instrucciones hasta completar la digitalización.

El abono quedará guardado en Google Wallet y se podrá utilizar como cualquier otra tarjeta virtual. Basta con acercar el móvil al torno, con la pantalla hacia arriba, para validar la entrada.

Además, desde la propia app se podrán consultar los viajes, recargar títulos o renovar el abono mensual sin necesidad de acudir a las máquinas expendedoras.

Android sí, iPhone todavía no

La principal limitación de esta nueva herramienta es tecnológica. De momento, la tarjeta virtual solo está disponible para móviles Android con versión 9.0 o superior.

El motivo es que el sistema utiliza Google Wallet para alojar los títulos de transporte, algo que no es compatible con el entorno iOS de Apple. Tampoco funciona en teléfonos con versiones antiguas del sistema operativo de Google.

Por tanto, los usuarios de iPhone y de Android antiguos tendrán que seguir utilizando la tarjeta física al menos hasta que el CRTM logre extender la compatibilidad. Fuentes de la Consejería de Transportes confirman que no hay aún una fecha oficial para su llegada a Apple Wallet.

¿Qué abonos pueden digitalizarse (y cuáles no)?

No todos los tipos de tarjeta se pueden pasar al móvil. Por ahora, la digitalización está limitada a las Tarjetas Transporte Público Personales, que incluyen:

Abono normal (zonas A a E2).

Abono joven.

Títulos de diez viajes o billetes turísticos.

Quedan excluidas, por el momento, las tarjetas Infantil, Azul y Anual, que seguirán funcionando solo en formato físico. Tampoco se ha habilitado la opción de crear un abono nuevo directamente desde el móvil: para digitalizarlo es necesario contar con una tarjeta activa.

¿Qué ocurre con la tarjeta física al dar el salto digital?

El cambio al formato virtual es irreversible. En el momento en que el usuario active su tarjeta en el móvil y valide un viaje por primera vez, la tarjeta física quedará automáticamente deshabilitada.

El Consorcio aplica esta medida para evitar fraudes o duplicidades. De esta forma, un mismo abono no puede usarse en dos dispositivos a la vez.

Quienes prefieran mantener su tarjeta física no tendrán que hacer nada. Podrán seguir viajando como hasta ahora, sin plazos ni presiones. “No hay ninguna obligación de cambiarse al formato virtual”, recalcan desde el CRTM.

¿Qué pasa si pierdo el móvil o me quedo sin batería?

Esta es una de las dudas más frecuentes entre los usuarios.

Si el teléfono se pierde o se avería, el abono virtual dejará de funcionar. En ese caso, el usuario deberá solicitar su restauración en otro dispositivo compatible, un trámite que, según el Consorcio, será gratuito y se podrá realizar desde la propia aplicación.

Sin embargo, sin batería no será posible acceder al transporte. La tecnología NFC necesita que el teléfono esté encendido para transmitir la señal. Por ello, el CRTM aconseja mantener una carga mínima o, en caso de duda, conservar la tarjeta física hasta familiarizarse con el nuevo sistema.

En qué transportes funcionará

El abono móvil podrá utilizarse en todos los medios integrados en el sistema del CRTM:

Metro y Metro Ligero.

Cercanías Renfe.

Autobuses de la EMT.

Autobuses interurbanos.

Tranvía de Parla.

El funcionamiento será idéntico al actual: basta con acercar el móvil al lector del torno o al validador del autobús.

Además, será posible cargar billetes turísticos, el suplemento de aeropuerto y títulos de diez viajes. La única excepción, de momento, son los abonos anuales y especiales, que seguirán fuera del sistema digital.

Renovaciones y ventajas económicas

El paso al formato virtual no solo simplifica el día a día, sino que elimina la obligación de renovar la tarjeta física cada diez años. Hasta ahora, esa renovación tenía un coste de 4 euros y requería acudir a una oficina de transporte.

También se reducen los casos de extravío o deterioro, cuya reposición cuesta 6 euros. Al desaparecer el soporte físico, se eliminan los gastos de emisión y los trámites presenciales.

El CRTM espera que esta medida “agilice la experiencia del usuario y reduzca las colas” en las estaciones.

Un futuro cada vez más digital: el sistema ABT llegará en 2027

La digitalización del abono no es un fin en sí mismo, sino el primer paso hacia un modelo de transporte inteligente. En 2027, Madrid implantará el sistema Account-Based Ticketing (ABT), una tecnología ya presente en ciudades como Londres o Singapur.

Con el ABT, el usuario no tendrá que elegir un billete ni recargar un abono: simplemente validará su viaje con el móvil, una tarjeta bancaria contactless o un código QR.

Al final del día, el sistema calculará automáticamente la tarifa más barata en función de los trayectos realizados.

Se trata de un cambio radical que hará desaparecer las recargas, las zonas y los billetes tal y como se conocen hoy. “El futuro del transporte será transparente, inteligente y sin fricciones”, explican fuentes del CRTM.

Opiniones: entusiasmo y cautela entre los madrileños

Entre los primeros usuarios del abono móvil predominan la satisfacción y la curiosidad. Marta, estudiante de 23 años, asegura que “es comodísimo no tener que ir a recargar la tarjeta cada mes”.

Sin embargo, también hay reticencias. Carlos, de 41 años y usuario habitual de Metro y Cercanías, admite que prefiere seguir con la tarjeta física: “Si me quedo sin batería, me quedo fuera”.

La mayoría coincide en que la aplicación podría ser más intuitiva, sobre todo durante el proceso de activación. También reclaman más información al personal del transporte público, que en algunos casos “no sabe muy bien cómo responder” ante la novedad.

Menos plástico y más sostenibilidad

La digitalización del abono tiene también una lectura ecológica. Al reducir la producción de tarjetas plásticas y la necesidad de reimpresiones por pérdida o deterioro, se disminuye el consumo de materiales y residuos electrónicos.

Desde la Consejería de Transportes destacan que este cambio “contribuye a un modelo de movilidad más sostenible, moderno y respetuoso con el medio ambiente”.

Convivencia garantizada: el usuario decide

Pese al revuelo, la realidad es sencilla: nadie está obligado a abandonar la tarjeta física.

El nuevo sistema convivirá durante años con el tradicional. Quien quiera digitalizar su abono podrá hacerlo en cuestión de minutos; quien prefiera el plástico, podrá seguir usándolo sin restricciones.

En palabras del CRTM, se trata de una transición progresiva, no de una sustitución inmediata. “Queremos ofrecer alternativas, no imponer cambios”, recalcan desde el organismo autonómico.

Un cambio cultural en la movilidad madrileña

La Tarjeta Transporte Público lleva más de una década en el bolsillo de millones de madrileños. Ha sobrevivido a recortes, ampliaciones de líneas y múltiples revisiones tarifarias.

Ahora, da paso a una nueva era en la que el teléfono móvil se convierte en el centro de la movilidad urbana.

No será un cambio instantáneo ni universal, pero sí un símbolo de modernidad. La convivencia entre lo físico y lo digital marcará los próximos años del transporte madrileño, con la vista puesta en un futuro cada vez más conectado, ágil y sostenible.

En resumen:

El abono móvil estará disponible desde noviembre.

Solo funcionará en Android 9.0 o superior.

Los usuarios de iPhone seguirán usando la tarjeta física.

La tarjeta física se desactiva al activar la virtual.

En 2027 llegará el sistema ABT, que automatizará el pago.

El transporte público madrileño entra así en una nueva etapa. Más digital, más cómoda, y —pese a los titulares alarmistas— sin decir adiós todavía a la tarjeta de toda la vida.